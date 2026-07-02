Shayari in Hindi: जिसने दिल तोड़ा, उसे नहीं... खुद को समझाने के लिए पढ़ें ये 20 शायरियां
Shayaris in Hindi: जब अपना कोई साथ छोड़ देता है, तो कई बार शब्द भी कम पड़ जाते हैं। ऐसे समय में ये दिल छू लेने वाली 20 शायरियां आपके हर एहसास को खूबसूरती से बयां करने में मदद करेंगी।
प्यार हर किसी की जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा होता है, लेकिन हर कहानी का अंत खुशियों से नहीं होता। जब भरोसा टूटता है, अपना कोई दूर चला जाता है या रिश्ता खत्म हो जाता है, तो दिल में ऐसा दर्द रह जाता है जिसे हर किसी से कह पाना आसान नहीं होता।
ऐसे समय में शायरियां उन जज्बातों को शब्द देती हैं, जो दिल के अंदर ही रह जाते हैं। अगर आपका भी दिल टूटा है या आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, तो ये 20 शायरियां आपके दर्द, यादों और अधूरी मोहब्बत को बेहद आसान और खूबसूरत अंदाज में बयां करेंगी।
1.
दिल ने जिसे अपना सबसे करीब माना,
वही सबसे दूर चला गया।
अब मुस्कुराना तो सीख लिया है,
पर अंदर से सब कुछ बदल गया।
2.
कुछ रिश्ते किताब के उन पन्नों जैसे होते हैं,
जिन्हें चाहकर भी फेंका नहीं जाता।
बस हर बार पढ़कर दिल थोड़ा और टूट जाता है।
3.
तेरी यादों का मौसम आज भी वही है,
बस फर्क इतना है कि अब
बारिश आंखों से होती है।
4.
तू मिला भी तो अधूरी कहानी बनकर,
और बिछड़ा भी ऐसे,
जैसे कभी मेरा था ही नहीं।
5.
हमने तो हर दुआ में तेरा नाम लिया,
तूने हमें ही अपनी दुआओं से निकाल दिया।
6.
अब शिकायत नहीं किसी से,
बस इतना समझ आ गया है कि
हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता।
7.
जिसे अपना सब कुछ समझा,
वही सबसे बड़ा सबक बन गया।
8.
मोहब्बत अधूरी रही तो क्या हुआ,
कम से कम यादें तो पूरी छोड़ गई।
9.
तू खुश रहना अपनी नई दुनिया में,
हम अपनी तन्हाई से दोस्ती कर लेंगे।
10.
अब किसी से उम्मीद नहीं रखते,
क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होती है,
दर्द भी उतना ही गहरा होता है।
11.
दिल को समझाना आसान नहीं होता,
जिसे चाहा हो, उसे भुलाना आसान नहीं होता।
12.
कुछ लोग जिंदगी में आते हैं,
साथ निभाने नहीं,
सबक सिखाने के लिए।
13.
तेरे जाने के बाद इतना सीखा,
कि हर अपना हमेशा अपना नहीं रहता।
14.
अब तेरे नाम से भी मुस्कुरा देते हैं,
क्योंकि रोते-रोते थक चुके हैं।
15.
जिसे पाने की दुआ मांगी थी,
उसी को भूलने की दुआ मांगनी पड़ रही है।
16.
हमने वक्त दिया, भरोसा दिया,
और बदले में सिर्फ खामोशी मिली।
17.
दिल आज भी वहीं ठहरा है,
जहां तुमने आखिरी बार
अलविदा कहा था।
18.
कुछ जख्म वक्त नहीं भरता,
बस इंसान उन्हें छिपाना सीख जाता है।
19.
तुम्हारे बाद किसी से मोहब्बत नहीं हुई,
क्योंकि दिल ने फिर किसी पर
इतना भरोसा ही नहीं किया।
20.
कभी सोचते थे तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे,
आज जी तो रहे हैं,
बस पहले जैसी खुशी नहीं रही।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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