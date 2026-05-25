Shayari In Hindi: धोखा खाकर भी हम मुस्कुरा रहे हैं...दिल टूटे आशिक के जख्म पर मरहम लगाएंगी ये 20 शायरियां
दिल टूटने की आवाज नहीं होती लेकिन दर्द खूब होता है। अगर आपका दिल भी टूटा है, तो दर्द पर मरहम की तरह ये शायरियां काम करेंगी। इन्हें पढ़कर आपको अच्छा महसूस होगा।
प्यार और धोखा दोनों ही अलग शब्द है और फीलिंग्स भी। प्यार हो तो इंसान आसमान में उड़ता है और उसी में धोखा मिल जाए तो जमीन पर लोटता है। दिल टूटने की आवाज नहीं होती लेकिन दर्द काफी तेज होता है और जो लोग इससे गुजरते हैं वह अपना दर्द शब्दों में बयां भी नहीं कर पाते। अगर आपका भी दिल टूट गया है, प्यार में धोखा मिला है तो हम कुछ शायरियां शेयर कर रहे हैं, जो दर्द पर मरहम की तरह काम करेंगी।
1- धोखा खाकर भी हम मुस्कुरा रहे हैं
तुमसे मोहब्बत थी इसलिए निभा रहे हैं।
2- इश्क के नाम पर सिर्फ जख्म ही पाया है,
दिल्लगी करके सिर्फ धोखा ही खाया है।
3- हम दोनों ही धोखा खा गए, मैंने तुम्हे औरों
से अलग समझा और तुमने मुझे औरों जैसा।
4- दुनिया बड़ी अजीब चीज है यहां अच्छे लोगों को धोखा
और बुरे लोगों को मौका दिया जाता है।
5- भरोसा जितना कीमती होता है,
धोखा उतना ही महंगा हो जाता है।
6- ज़ख्म आज भी ताजा है
पर वो निशान चला गया,
मोहब्बत तो आज भी बेपनाह है
पर वो इंसान चला गया।
7- बहुत जुदा है औरों से
मेरे दर्द की कहानी
ज़ख्म का कोई निशां नही
और दर्द की कोई इंतहा नही।
8- हम वो कश्ती हैं जिसका कोई किनारा ना हुआ,
हम सबके हुए मगर कोई हमारा ना हुआ।
9- दिल टूटा है मेरा और ख्वाब बिखर गए,
दर्द मिला इतना की जख्मों से हम निखर गए।
10- खुशियों का ना मुझे मर्ज दो,
दर्द पसंद है मुझे दर्द दो।
11- मेरी खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है,
तूने देखा ही नही…
आंखों में कुछ और भी है।
12- शिकवा करूं भी तो किससे?
दर्द भी मेरा है, और
दर्द देने वाला भी मेरा है।
13- सोचा ही नहीं था, जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे,
रोना भी ज़रूरी होगा, और आंसू भी छिपाने होंगे।
14- वादा था चांद सितारे लाना, तूने दिया अंधेरे का तोहफा,
धोखे की लौ जला रही है, दिल की बुझती हर आह को।
15- जो चोट जिंदगी देती है
उस नासूर की दवा क्या है,
इतनी सजा दी मेरे मौला
आखिर मेरी खता क्या है!
16- मैं ढूंढता हूं खुद में खुद ही को,
शायद मैं वो नही जो हुआ करता था।
17- इस पार हूं या उस पार हूं,
संभला हुआ हूं या तार तार हूं,
कुछ भी कहा नही जा सकता,
किसी काम का हूं या बेकार हूं।
18- ना जाने कैसे इम्तिहान ले रही है जिंदगी आजकल,
मुकद्दर, मोहब्बत और दोस्त तीनों नाराज रहते हैं।
19- दिल परेशान रहता है उनके लिए
हम कुछ नही हैं जिनके लिए।
20- कभी बेपनाह बरसी तो कभी गुम सी है,
ये बारिश भी कुछ कुछ तुम सी है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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