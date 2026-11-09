हार मानना मेरी फितरत नहीं! पढ़ें 20 मोटिवेशनल शायरियां, जो भर देंगी नया जोश
सोमवार की शुरुआत करें नए जोश और सकारात्मक सोच के साथ। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, हार मानने के बजाय खुद पर भरोसा रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यहां पढ़ें 20 शानदार मोटिवेशनल शायरियां, जो आपके अंदर नया उत्साह, आत्मविश्वास जगाएंगी।
मंडे एक नई शुरुआत जैसा होता है, हफ्ते की शुरुआत या फिर किसी नई चीज की। मंडे कई लोगों को काफी भारी और आलस्य भरा भी लगता है लेकिन सफल होना है तो चलना ही है। अगर आप भी कुछ नया और बड़ा करने की चाह रखते हैं लेकिन बार-बार हौसला डगमगा रहा है, तो कुछ मोटिवेशनल शायरियां आपके अंदर जोश भर देंगी। हम आपके लिए 20 खूबसूरत शायरियां लेकर आए हैं।
यहां पढ़ें 20 मोटिवेशनल शायरियां-
1. हार मानना मेरी फितरत नहीं,
मैं गिरकर भी उठना जानता हूं।
2. हालात चाहे जैसे भी हों,
जीतने का इरादा मजबूत होना चाहिए।
3. मेहनत इतनी करो कि,
किस्मत को भी साथ देना पड़े।
4. सपने वो नहीं जो सोते वक्त आएं,
सपने वो हैं जो सोने न दें।
5. थक जाओ तो रुकना ठीक है,
पर हार मानना नहीं।
6. चुपचाप मेहनत करो,
शोर कामयाबी मचाएगी।
7. रोशनी का इंतजार करते मत रह जाना।
खुद ही बनना अपनी मंजिल का रास्ता,
किसी और के सहारे मत रह जाना।
8. मेहनत करने वालों को मुकाम मिल जाते हैं।
खाली हाथ नहीं लौटता कोई भी संघर्ष से,
बस सब्र रखने वालों को इनाम मिल जाते हैं।
10. आज की मेहनत कल रंग लाएगी,
आपकी पहचान दुनिया को बताएगी।
बस रुकना नहीं है किसी भी मोड़ पर,
आपकी सफलता एक नई कहानी बनाएगी।
11. खुद को इतना मजबूत बना लो,
हर तूफान से लड़ना सीख लो।
दुनिया क्या कहती है, छोड़ो,
अपने सपनों के लिए जीना सीख लो।
12. ना थकना है, ना रुकना है,
बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है।
चाहे कितनी भी आएं मुश्किलें,
हर हाल में आगे बढ़ना है।
13. सपने देखना कभी छोड़ना मत,
मुश्किलों से रिश्ता तोड़ना मत।
जीत एक दिन जरूर मिलेगी,
बस मेहनत का साथ छोड़ना मत।
14. हर सुबह एक नया पैगाम लाती है,
जिंदगी फिर से कुछ करने का मौका देती है।
जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ो,
नई शुरुआत नई उम्मीद जगाती है।
15. किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ दो,
अपनी मेहनत से नाता जोड़ लो।
जो चाहो वो हासिल कर सकते हो,
बस खुद पर यकीन करना सीख लो।
16. छोटी-छोटी कोशिशें बड़ा कमाल करती हैं,
मेहनत ही सपनों को साकार करती है।
जो रोज खुद को बेहतर बनाते हैं,
सफलता उन्हीं का इंतजार करती है।
17. ना हालात से हारना, ना वक्त से डरना,
चाहे जितनी मुश्किल हो, आगे बढ़ते रहना।
तुम्हारे हौसलों से बड़ी कोई ताकत नहीं,
बस खुद पर भरोसा बनाए रखना।
18. एक नई सुबह, एक नया जुनून जगाओ,
अपने सपनों को फिर से करीब लाओ।
सोमवार हो या जिंदगी का कोई भी दिन,
हर दिन को अपनी जीत का दिन बनाओ।
19. खुद से जीत जाओ,
दुनिया अपने आप जीत जाओगे।
20. मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं,
बस लगातार चलना होता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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