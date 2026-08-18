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Shayari in Hindi: जुनून हो अगर दिल में तो...हौसला बढ़ाने वाली 20 दमदार शायरियां

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जिनमें इंसान हताश हो जाता है और फिर हार मान लेता है। अगर आप भी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, तो हम आपके लिए दमदार शायरियां लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपको हौसला मिलेगा।

Shayari in hindi
शायरी इन हिंदी

जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं, जब हम हार मानने लगते हैं या फिर हमें खुद पर यकीन नहीं हो पाता। ऐसे हालातों में अक्सर इंसान टूटकर हार मान लेता है और फिर खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो थोड़ा रुक जाइये। हमेशा हार मान लेने या फिर खुद को दोष देने से जिंदगी की समस्याएं हल नहीं होती हैं। आप चाहे पढ़ रहे हों, नौकरी करते हों या फिर किसी अन्य काम को करने की कोशिश कर रहे हों, अगर हार मान लेंगे तो वह काम कभी पूरा नहीं होगा। आज हम आपको 20 ऐसी दमदार शायरियां बताने जा रहे हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आपके दिल में जोश-जुनून भर जाएगा।

1. जुनून हो अगर दिल में तो पहाड़ भी झुकते हैं,

सच्चे इरादों के आगे फ़लक के दरवाज़े खुलते हैं।

2. वो जज़्बा चाहिए जो रातों को जगाए,

मेहनत की आग जो हर सुबह नई राह दिखाए।

3.दीवानगी चाहिए मंजिल पाने के लिए,

खुद को मिटाना पड़ता है कुछ बन जाने के लिए।

4.जो जल उठे अपने ख्वाबों की आग में,

वो रोशन हो जाता है पूरे जहाँ के आग में।

5.हार मत मान, अभी सफर बाकी है,

तेरी मेहनत का हर दाना चमकने वाला है।

6. टूटता नहीं जो, वो इतिहास बनता है,

हर मुश्किल के पार ही इंसान महान बनता है।

7.कामयाबी उन्हें मिलती है जो नींद छोड़ देते हैं,

जो ख्वाब देखते हैं और आराम तोड़ देते हैं।

8.सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता,

बिना मेहनत के कोई सिकंदर नहीं होता।

9.जो रोया नहीं मेहनत में, वो हंसा कामयाबी में,

फर्क होता है उनमें जो जीते हैं तैयारी में।

10. टूटे हुए परों से भी उड़ान होती है,

हौसले की आग से ही पहचान होती है।

11.गिरना तो पड़ता है हर किसी को यहां,

पर हौसले से उठने वाला बनता है महान।

12. अंधेरे में जो जलता है वो दीपक कहलाता है,

मुश्किलों में जो लड़ता है वो नायक बन जाता है।

13.अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है,

हौसला रखने वाला एक दिन जीत जाता है।

14.मंजिल भले ही दूर हो, सफर जारी रखना,

हर हाल में अपने हौसलों को जिंदा रखना।

15.जो आज तुझे कमजोर समझते हैं, उन्हें जवाब देना,

अपनी कामयाबी से अपनी पहचान बनाना।

16.ख्वाब बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी,

जीत की खातिर हर मुश्किल से लड़नी होगी।

17.हौसले की उड़ान में कोई सीमा नहीं होती,

सच्ची मेहनत कभी बेनतीजा नहीं होती।

18.जुनून दिल में हो और हौसला साथ हो,

फिर जिंदगी की कोई भी जंग अपने हाथ हो।

19. सपनों को हकीकत बनाना है अगर,

तो हौसलों को कभी कमजोर मत पड़ने देना।

20.मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है,

पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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