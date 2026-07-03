Shayari in Hindi: सिर्फ 'हैप्पी बर्थडे' नहीं, दोस्त को भेजें ये 20 दिल छू लेने वाली शायरियां
Birthday Wishes in Hindi: अपने सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन और भी यादगार बनाना चाहते हैं? सिर्फ 'हैप्पी बर्थडे' कहने की बजाय ये दिल छू लेने वाली हिंदी शायरियां भेजें। यकीन मानिए, आपका संदेश पढ़कर दोस्त के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।
दोस्ती ऐसा रिश्ता है, जो जिंदगी के हर अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन सिर्फ एक तारीख नहीं होता, बल्कि उन यादों को दोबारा जीने का मौका भी होता है, जो साथ बिताए गए हर पल को खास बना देती हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ 'जन्मदिन मुबारक हो' लिखने के बजाय कुछ दिल से कहना चाहते हैं, तो एक प्यारी-सी शायरी आपके जज्बातों को और भी खूबसूरती से बयां कर सकती है।
यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 आसान, खूबसूरत और दिल छू लेने वाली हिंदी शायरियां, जिन्हें पढ़कर आपके दोस्त के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।
बेस्ट फ्रेंड के जन्मदिन पर भेजें ये 20 खूबसूरत शायरियां
1.
हर दिन तेरी जिंदगी में नई बहार आए,
हर सपना तेरी आंखों में साकार हो जाए।
जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।
2.
तेरी मुस्कान हमेशा यूं ही खिलती रहे,
तेरी हर खुशी जिंदगी भर मिलती रहे।
जन्मदिन मुबारक हो दोस्त।
3.
दोस्ती हमारी यूं ही बनी रहे,
हर खुशी तेरे कदम चूमती रहे।
जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
4.
सितारों से भी ऊंची हो तेरी पहचान,
हर दिन पूरा हो तेरा हर अरमान।
5.
तेरे चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो,
तेरी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी ना हो।
6.
दुआ है हर सुबह तेरे लिए नई उम्मीद लाए,
हर शाम तेरे चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए।
7.
दोस्ती का रिश्ता यूं ही मजबूत रहे,
हर साल तेरा जन्मदिन खुशियों से भरपूर रहे।
8.
तेरे सपनों को नई उड़ान मिले,
हर कदम पर तुझे नई पहचान मिले।
9.
रब करे तेरी हर राह आसान हो,
हर दिन पहले से ज्यादा शानदार हो।
10.
तू हंसता रहे हर पल,
यही हमारी सबसे प्यारी दुआ है।
11.
हर खुशी तेरा पता पूछे,
हर कामयाबी तेरा हाथ थामे।
12.
तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए,
हर नया साल नई सौगात लाए।
13.
हमारी दोस्ती हमेशा खास रहे,
हर जन्मदिन पहले से ज्यादा यादगार रहे।
14.
हर ख्वाहिश पूरी हो तेरी,
हर मुस्कान बनी रहे तेरी।
15.
तेरी राहों में कभी अंधेरा ना आए,
हर दिन खुशियों का उजाला लाए।
16.
खुश रहना ही तेरी सबसे बड़ी पहचान बने,
हर दिन तेरे लिए नई खुशी लेकर आए।
17.
जिंदगी तुझे हर वो खुशी दे,
जिसकी तूने कभी दिल से दुआ की हो।
18.
हर पल तेरे चेहरे पर मुस्कान रहे,
दोस्ती हमारी हमेशा जवान रहे।
19.
आज का दिन तेरे लिए सबसे खास हो,
हर खुशी हमेशा तेरे पास हो।
20.
रिश्ता हमारा यूं ही बना रहे,
हर जन्मदिन साथ मनाने का मौका मिलता रहे।
जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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