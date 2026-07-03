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Shayari in Hindi: सिर्फ 'हैप्पी बर्थडे' नहीं, दोस्त को भेजें ये 20 दिल छू लेने वाली शायरियां

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Birthday Wishes in Hindi: अपने सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन और भी यादगार बनाना चाहते हैं? सिर्फ 'हैप्पी बर्थडे' कहने की बजाय ये दिल छू लेने वाली हिंदी शायरियां भेजें। यकीन मानिए, आपका संदेश पढ़कर दोस्त के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।

Shayari in Hindi: सिर्फ 'हैप्पी बर्थडे' नहीं, दोस्त को भेजें ये 20 दिल छू लेने वाली शायरियां

दोस्ती ऐसा रिश्ता है, जो जिंदगी के हर अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहता है। सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन सिर्फ एक तारीख नहीं होता, बल्कि उन यादों को दोबारा जीने का मौका भी होता है, जो साथ बिताए गए हर पल को खास बना देती हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ 'जन्मदिन मुबारक हो' लिखने के बजाय कुछ दिल से कहना चाहते हैं, तो एक प्यारी-सी शायरी आपके जज्बातों को और भी खूबसूरती से बयां कर सकती है।

यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 आसान, खूबसूरत और दिल छू लेने वाली हिंदी शायरियां, जिन्हें पढ़कर आपके दोस्त के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी।

बेस्ट फ्रेंड के जन्मदिन पर भेजें ये 20 खूबसूरत शायरियां

1.

हर दिन तेरी जिंदगी में नई बहार आए,

हर सपना तेरी आंखों में साकार हो जाए।

जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

2.

तेरी मुस्कान हमेशा यूं ही खिलती रहे,

तेरी हर खुशी जिंदगी भर मिलती रहे।

जन्मदिन मुबारक हो दोस्त।

3.

दोस्ती हमारी यूं ही बनी रहे,

हर खुशी तेरे कदम चूमती रहे।

जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

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4.

सितारों से भी ऊंची हो तेरी पहचान,

हर दिन पूरा हो तेरा हर अरमान।

5.

तेरे चेहरे की मुस्कान कभी कम ना हो,

तेरी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी ना हो।

6.

दुआ है हर सुबह तेरे लिए नई उम्मीद लाए,

हर शाम तेरे चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए।

7.

दोस्ती का रिश्ता यूं ही मजबूत रहे,

हर साल तेरा जन्मदिन खुशियों से भरपूर रहे।

8.

तेरे सपनों को नई उड़ान मिले,

हर कदम पर तुझे नई पहचान मिले।

9.

रब करे तेरी हर राह आसान हो,

हर दिन पहले से ज्यादा शानदार हो।

10.

तू हंसता रहे हर पल,

यही हमारी सबसे प्यारी दुआ है।

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11.

हर खुशी तेरा पता पूछे,

हर कामयाबी तेरा हाथ थामे।

12.

तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए,

हर नया साल नई सौगात लाए।

13.

हमारी दोस्ती हमेशा खास रहे,

हर जन्मदिन पहले से ज्यादा यादगार रहे।

14.

हर ख्वाहिश पूरी हो तेरी,

हर मुस्कान बनी रहे तेरी।

15.

तेरी राहों में कभी अंधेरा ना आए,

हर दिन खुशियों का उजाला लाए।

16.

खुश रहना ही तेरी सबसे बड़ी पहचान बने,

हर दिन तेरे लिए नई खुशी लेकर आए।

17.

जिंदगी तुझे हर वो खुशी दे,

जिसकी तूने कभी दिल से दुआ की हो।

18.

हर पल तेरे चेहरे पर मुस्कान रहे,

दोस्ती हमारी हमेशा जवान रहे।

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19.

आज का दिन तेरे लिए सबसे खास हो,

हर खुशी हमेशा तेरे पास हो।

20.

रिश्ता हमारा यूं ही बना रहे,

हर जन्मदिन साथ मनाने का मौका मिलता रहे।

जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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