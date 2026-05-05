Shayari In Hindi: मां की हंसी से घर लगता है जन्नत...मदर्स डे पर मम्मी को भेजें ये 20 दिल छू लेने वाली शायरियां

May 05, 2026 08:19 am IST

मदर्स डे पर मां को शायरी लिखकर भेजने का सोच रहे हैं, यहां से कुछ बेहतरीन और दिल को छू लेने वाली शायरियां चुनें। इन्हें मैसेज में भेजें या फिर लिखकर दें।

बच्चा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हर मां के लिए वह हमेशा बच्चा ही रहता है। मां की ममता के तले हर सुकून, शांति मिलती है, उनकी एक मुस्कान घर को स्वर्ग और खुशियों से भर देती है। मां हैं तो घर अच्छा लगता है वरना वीरान सा लगता है। हर मां अपने बच्चे के लिए कई त्याग और बलिदान देती है, मदर्स डे के दिन आप भी उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले खूबसूरत सी शायरी चुनकर उन्हें भेज सकते हैं या फिर गिफ्ट बॉक्स के साथ शायरी पेपर पर लिखकर दें। मां के दिल को आपकी भेजी हुई शायरी के हर लफ्ज छू जाएंगे। चलिए फिर मां के लिए कुछ खूबसूरत शायरियां शेयर करते हैं।

1- डांट कर बच्चों को खुद अकेले में रोती है,

वो मां है साहब जो ऐसी ही होती है।

2- अगर हम शब्द है तो वो पूरी भाषा है,

मां की बस यही परिभाषा है!

3- मां तू मेरी सबसे बड़ी ताक़त है

तेरे बिना हर लम्हा बड़ी मुश्किल रात है

तेरी ममता ने मुझे जीना सिखाया है

तेरे प्यार ने दिल को हमेशा महकाया है।

4- जिसके होने से मैं खुद को मुक्कम्मल मानता हूं,

मैं खुदा से पहले मेरी मां को जानता हूं।

5- मां वो सितारा है जिसकी गोद में जाने के लिए हर कोई तरसता है,

जो मां को नहीं पूछते वो जिंदगी भर जन्नत को तरसता है।

6- ना आसमां होता ना जमीं होती,

अगर मां तुम ना होती।

7- मां तुम्हारे पास आता हूं तो सांसें भीग जाती है,

मोहब्बत इतनी मिलती है की आंखें भीग जाती है।

8- हर गली, हर शहर, हर देश-विदेश देखा,

लेकिन मां तेरे जैसा प्यार कहीं नहीं देखा।

9- मेरे शब्दों में इतनी शक्ति नहीं है कि,

मैं मां शब्द को पूरी तरह से समझा सकूं।

10- भीड़ में भी सीने से लगा के दूध पिला देती है,

बच्चा अगर भूखा हो तो मां शर्म को भुला देती है।

11- ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं,

इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं।

12- चलती फिरती आंखों से अजां देखी है,

मैंने जन्नत तो नहीं देखी है मां देखी है।

13- सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है,

यह मेरी मां की दुआओं का असर लगता है।

14- जब जब कागज पर लिखा मैंने मां का नाम,

कलम अदब से बोल उठी हो गए चारों धाम।

15- तकिए बदले हमने बेशुमार लेकिन तकिए हमें सुलाते नहीं,

बेखबर थे हम कि तकिए में मां की गोद को तलाशते नहीं।

16- हर मंदिर, हर मस्जिद और हर चौखट पर माथा टेका,

दुआ तो तब कबूल हुई जब मां के पैरों में माथा टेका।

17- झूठ की सारी पोटलियों उसके सामने हार जाती है,

मेरी सारी तकलीफें मुझसे पहले मेरी मां जान जाती है।

18- मेरी तकदीर में कभी कोई गम नहीं होता,

अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता।

19- जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है,

मां दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है।

20- बलाएं आकर भी मेरी चौखट से लौट जाती है,