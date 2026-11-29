'तकदीर बदल जाती है..' शानदार 20 शायरियों के साथ बोलें गुड मॉर्निंग, सुबह बन जाएगी खास
खास अंदाज में बोला गया गुड मॉर्निंग हमेशा ही खास होता है। अपने दोस्त, गर्लफ्रेंड या फिर अपनों के लिए इन वैराइटी वाले गुड मॉर्निंग मैसेज में से एक चुनें।
सुबह खास शब्दों में बोला गया गुड मॉर्निंग हमेशा ही स्पेशल होता है। दोस्त हो या फिर गर्लफ्रेंड, उसे इंप्रेस करना है,स्पेशल फील कराना है तो गुड मॉर्निंग के साथ इन शायरियों को भेज दें। कुछ फनी, कुछ रोमांटिक और कुछ दिल को छू लेने वाली इन 20 शायरियों को सेव कर लें। जरूरत के मुताबिक मैसेज कर बोलें गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग शायरी इन हिंदी
1- डाली पर चिड़िया कब से चहचहा रही है,
सागर की लहरें शोर मचा रही हैं,
कब तक इंतजार कराओगे हमें,
यह प्यारी-सी सुबह तुम्हें बुला रही है।
2- जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है,
रजिस्ट्री के चक्कर में न पड़ें। खुश रहें, मस्त रहें। गुड मॉर्निंग।
3- बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है,
जिंदगी में टेंशन किसको कम है,
अच्छा या बुरा, तो केवल भ्रम है,
जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। सुप्रभात।
4- अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता, तो आप ही कर लीजिए, रिश्ते हैं, कोई मुकाबला थोड़ी है। गुड मॉर्निंग।
5- हम उठ गए हैं, जल्दी गुड मॉर्निंग बोल दो, और लाइन से बोलना धक्का-मुक्की मत करना। सुप्रभात।
6- डॉक्टर कहता है कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ जाती है, मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। सुप्रभात।
7- आज कुछ घबराये से लगते हो, ठंड में कपकपाये से लगते हो,
निखर आई है आज सूरत आपकी, बहुत दिनों बाद नहाए हुए लगते हो। सुप्रभात
8- बड़ी बेवफा हो जाती है गालिब यह घड़ी सर्दियों में,
5 मिनट और सोने की सोचो, तो 30 मिनट आगे बढ़ जाती है। गुड मॉर्निंग।
9- किसको बोलूं हेलो और किसको बोलूं हाय,
हर मर्ज की बस एक ही दवा, अदरक वाली चाय। सुप्रभात।
10- अगर सुबह-सुबह जल्दी उठने से ताकत,
बुद्धि और धन बढ़ता,
तो पेपरवाला और दूधवाला सबसे ज्यादा तंदुरुस्त और अमीर व्यक्ति होते। सुप्रभात।
11- रात भर की उदासी के बाद ये भी एक हुनर ही मानो कि हम,
हर सुबह एक बार फिर से जिंदगी संवार लेते हैं..
12- तकदीर बदल जाती है,
जब जिंदगी का हो कोई मकसद,
वरना उम्र कट जाती है, तकदीर को इल्जाम देते-देते। गुड मॉर्निंग।
13- शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता,
पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। गुड मॉर्निंग
14- भगवान कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर,
मैं उठने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। गुड मॉर्निंग
15- छिपा लूं हर सुबह तुझे अपनी बाहों में कि,
हवा भी गुजरने की इजाजत मांगे,
हो जाओ तुम भी इतना मदहोश मेरे इश्क में कि,
होश भी तुम्हारा होश में आने की इजाजत मांगे।
16- किसने कहा कि रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं,
मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती,
एक सांस भी तब आती है,
जब एक सांस छोड़ी जाती है। गुड मॉर्निंग
17- जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता,
एक-दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। सुप्रभात।
18- दिल को दिल से चुराया तुमने,
दूर होते हुए भी अपना बनाया तुमने, कभी भूल नहीं पाएंगे ऐ दोस्त,
क्योंकि इश्क करना भी सिखाया तुमने। गुड मॉर्निंग
19- जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाएं,
कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं।
20- जब रूह में उतर जाते हैं बेपनाह इश्क समंदर,
लोगों की सुबह तो होती है, मगर किसी और के अंदर।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
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