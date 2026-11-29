खास अंदाज में बोला गया गुड मॉर्निंग हमेशा ही खास होता है। अपने दोस्त, गर्लफ्रेंड या फिर अपनों के लिए इन वैराइटी वाले गुड मॉर्निंग मैसेज में से एक चुनें।

सुबह खास शब्दों में बोला गया गुड मॉर्निंग हमेशा ही स्पेशल होता है। दोस्त हो या फिर गर्लफ्रेंड, उसे इंप्रेस करना है,स्पेशल फील कराना है तो गुड मॉर्निंग के साथ इन शायरियों को भेज दें। कुछ फनी, कुछ रोमांटिक और कुछ दिल को छू लेने वाली इन 20 शायरियों को सेव कर लें। जरूरत के मुताबिक मैसेज कर बोलें गुड मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग शायरी इन हिंदी 1- डाली पर चिड़िया कब से चहचहा रही है,

सागर की लहरें शोर मचा रही हैं,

कब तक इंतजार कराओगे हमें,

यह प्यारी-सी सुबह तुम्हें बुला रही है।

2- जिंदगी कुछ साल के लिए लीज पर मिली है,

रजिस्ट्री के चक्कर में न पड़ें। खुश रहें, मस्त रहें। गुड मॉर्निंग।

3- बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है,

जिंदगी में टेंशन किसको कम है,

अच्छा या बुरा, तो केवल भ्रम है,

जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। सुप्रभात।

4- अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता, तो आप ही कर लीजिए, रिश्ते हैं, कोई मुकाबला थोड़ी है। गुड मॉर्निंग।

5- हम उठ गए हैं, जल्दी गुड मॉर्निंग बोल दो, और लाइन से बोलना धक्का-मुक्की मत करना। सुप्रभात।

6- डॉक्टर कहता है कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ जाती है, मुर्गा जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। सुप्रभात।

7- आज कुछ घबराये से लगते हो, ठंड में कपकपाये से लगते हो,

निखर आई है आज सूरत आपकी, बहुत दिनों बाद नहाए हुए लगते हो। सुप्रभात

8- बड़ी बेवफा हो जाती है गालिब यह घड़ी सर्दियों में,

5 मिनट और सोने की सोचो, तो 30 मिनट आगे बढ़ जाती है। गुड मॉर्निंग।

9- किसको बोलूं हेलो और किसको बोलूं हाय,

हर मर्ज की बस एक ही दवा, अदरक वाली चाय। सुप्रभात।

10- अगर सुबह-सुबह जल्दी उठने से ताकत,

बुद्धि और धन बढ़ता,

तो पेपरवाला और दूधवाला सबसे ज्यादा तंदुरुस्त और अमीर व्यक्ति होते। सुप्रभात।

11- रात भर की उदासी के बाद ये भी एक हुनर ही मानो कि हम,

हर सुबह एक बार फिर से जिंदगी संवार लेते हैं..

12- तकदीर बदल जाती है,

जब जिंदगी का हो कोई मकसद,

वरना उम्र कट जाती है, तकदीर को इल्जाम देते-देते। गुड मॉर्निंग।

13- शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता,

पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। गुड मॉर्निंग

14- भगवान कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर,

मैं उठने से पहले तुम्हें माफ कर दूंगा। गुड मॉर्निंग

15- छिपा लूं हर सुबह तुझे अपनी बाहों में कि,

हवा भी गुजरने की इजाजत मांगे,

हो जाओ तुम भी इतना मदहोश मेरे इश्क में कि,

होश भी तुम्हारा होश में आने की इजाजत मांगे।

16- किसने कहा कि रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं,

मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती,

एक सांस भी तब आती है,

जब एक सांस छोड़ी जाती है। गुड मॉर्निंग

17- जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता,

एक-दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। सुप्रभात।

18- दिल को दिल से चुराया तुमने,

दूर होते हुए भी अपना बनाया तुमने, कभी भूल नहीं पाएंगे ऐ दोस्त,

क्योंकि इश्क करना भी सिखाया तुमने। गुड मॉर्निंग

19- जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे जाएं,

कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं।

20- जब रूह में उतर जाते हैं बेपनाह इश्क समंदर,