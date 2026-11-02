सबका ख्याल रखते-रखते खुद को भूल गए? दिल को छू जाएंगी ये 20 शायरियां

कई बार हम दूसरों की खुशियों या फिर रिश्तों की जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। अगर आप भी सभी का ख्याल रखते-रखते खुद को भूल गए हैं, तो यहां पढ़ें दिल को छू लेने वाली शायरियां।

कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी अपनों की खुशियां तो कभी रिश्तों को निभाने की कोशिश। जिंदगी में कई बार हम दूसरों का ख्याल रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। चेहरे पर मुस्कान रखकर हर किसी की परेशानी सुनते हैं, सबकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब खुद का मन उदास होता है तो अपनी बात कहने के लिए कोई नहीं मिलता। अगर आप भी जिंदगी के इस दौर से गुजर रहे हैं तो ये शायरियां आपके दिल की बात बयां कर सकती हैं। इन्हें पढ़कर शायद आपको भी अपने जज्बातों को समझने और खुद को थोड़ा वक्त देने का एहसास हो।

यहां पढ़ें 20 शायरियां- 1. सबकी खुशियों का ख्याल रखते रहे हम, अपनी हंसी को कहीं पीछे छोड़ते रहे हम। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई, और खुद की उदासी सबसे छिपाते रहे हम।

2. हर किसी की जरूरत बनते चले गए, अपनों के लिए खुद से दूर होते चले गए। एक दिन आईने में खुद को देखा तो लगा, हम तो खुद को ही कहीं खोते चले गए।

3. सबकी फिक्र में दिन गुजर जाता है, अपना दर्द अक्सर दिल में ही रह जाता है। लोग कहते हैं तुम बहुत खुश रहते हो, उन्हें क्या पता मुस्कुराना भी एक हुनर बन जाता है।

4. कभी खुद से भी दो बातें कर लिया करो, अपने दिल का हाल भी बयां कर दिया करो। दुनिया का ख्याल तो बहुत रख लिया तुमने, कभी अपने लिए भी थोड़ा जी लिया करो।

5. हर रिश्ते को दिल से निभाया हमने, हर किसी के लिए खुद को भुलाया हमने। जब जरूरत पड़ी अपनेपन की हमें, तब खुद को ही अपने पास पाया हमने।

6. सबके आंसू पोंछते-पोंछते थक गए, अपनी आंखों के आंसू छिपाते रह गए। जिसे भी जरूरत पड़ी, हम साथ खड़े रहे, और अपने मुश्किल वक्त में अकेले रह गए।

7. जिम्मेदारियों ने कुछ ऐसा घेरा है, अपना ही ख्वाब अब लगता अधूरा है। सबके लिए वक्त निकाल लेते हैं हम, बस खुद के लिए ही वक्त नहीं पूरा है।

8. कभी बिना वजह मुस्कुराकर देखो, कभी खुद को भी गले लगाकर देखो। दुनिया को खुश करने में उम्र न गुजार देना, कभी अपनी पसंद का भी करके देखो।

9. हमेशा मजबूत दिखना भी आसान नहीं होता, हर दर्द को हंसकर सहना आसान नहीं होता। जो सबका सहारा बनकर खड़ा रहता है, उसके दिल को भी कभी सहारे की जरूरत होती है।

10. सबकी पसंद का ख्याल रखा उम्र भर, अपनी पसंद पूछने की किसी को फुर्सत न मिली। हम भी चाहते थे कोई हमें समझे कभी, मगर हमारी खामोशी किसी को सुनाई न दी।

11. थोड़ा खुद के लिए भी जीना सीखो, अपनी ख्वाहिशों को फिर से सींचो। दूसरों की दुनिया सजाते-सजाते, अपनी दुनिया को वीरान मत होने दो।

12. कभी मां बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी दोस्त तो कभी हमसफर बनकर। हर किरदार को बखूबी निभाया हमने, मगर खुद से मुलाकात करना भूल गए हम।

13. किसी ने नहीं पूछा थकते तो नहीं हो, किसी ने नहीं जाना उदास तो नहीं हो। सबको बस हमारी जरूरत रही हमेशा, किसी ने नहीं पूछा कि खुश तो नहीं हो।

14. दिल में हजार बातें दबाकर रखते हैं, चेहरे पर मुस्कान सजाकर रखते हैं। लोग समझते हैं हमें कोई गम नहीं, हम अपने दर्द को भी छिपाकर रखते हैं।

15. अब थोड़ा खुद को भी अहमियत देंगे, अपनी अधूरी ख्वाहिशों को नई जिंदगी देंगे। बहुत निभा लिए रिश्ते दूसरों की खातिर, अब खुद से किया वादा भी पूरा करेंगे।

16. हर सुबह किसी की उम्मीद बनकर जागे, हर शाम किसी की परेशानी लेकर भागे। इस भागदौड़ में इतना तो समझ आया, हम अपने ही सपनों से कितने दूर भागे।

17. कभी खुद से पूछो तुम्हें क्या चाहिए, इस दिल को आखिर किसकी कमी चाहिए। हर किसी के लिए जीते रहे अब तक, कभी खुद के लिए भी जिंदगी चाहिए।

18. हमेशा दूसरों की खुशी में खुश रहे, अपने हिस्से के सपने अधूरे ही रहे। अब समझ आया जिंदगी का एक सच, खुद को खोकर रिश्ते भी पूरे नहीं रहे।

19. थक गए हैं हर बार अच्छा बनने की कोशिश में, हर रिश्ते को संभालने की बंदिश में। अब मन करता है कुछ पल खुद के नाम हों, न कोई जिम्मेदारी हो, न कोई उम्मीदों के पैगाम हों।