सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने का शौक है और कोई इमोशनल, दिल को छू लेने वाली लाइन लिखना चाहते हैं तो यहां पर पढ़ें एक, दो नहीं पूरी 20 लेटेस्ट शायरी। जो आपके जज्बातों और दिल के एहसासों को अच्छे से बयां कर देगी।

शायरी इन हिंदी

सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाना हर किसी को भाता है। खासतौर पर जब दिल के जज्बात बयां करने हों या फिर यूं ही लोगों का अटेंशन पाना हो। तो आपको भी शौक है सुंदर शायरी और लाइनों को लिखने का तो इन ब्यूटीफुल और हार्टटचिंग 20 शायरी को आज ही नोट कर लें और बना लें सोशल मीडिया का स्टेटस, पढ़ने वाले जरूर पूछ लेंगे दिल का हाल और जमकर करेंगे लाइक।

हार्ट टचिंग शायरी इन हिंदी 1- कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते,

हर अपने चेहरे पर नकाब नहीं होते।

जो समझ लेते हैं खामोशी में भी दर्द,

वो लोग जिंदगी में बार-बार नहीं होते।

2- मुस्कुराने की वजह हर बार खुशी नहीं होती,

हर खामोशी के पीछे कोई कमी नहीं होती।

कुछ दर्द ऐसे भी छिपे होते हैं सीने में,

जिनकी दुनिया में कोई दवा नहीं होती।

3- किसी के दिल में जगह बनाना आसान नहीं,

हर किसी का अपना बन जाना आसान नहीं।

रिश्ते तो बहुत मिल जाते हैं इस दुनिया में,

पर हर रिश्ते में अपनापन मिलना आसान नहीं।

4- वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है,

कभी अपना भी अजनबी बन जाता है।

मगर जो दिल में सच्ची जगह बना लेते हैं,

उनका एहसास उम्रभर साथ रह जाता है।

5- छोटी-छोटी खुशियों से घर सजाया करो,

अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाया करो।

जिंदगी बहुत छोटी है शिकायतों के लिए,

कभी बेवजह भी अपनों को गले लगाया करो।

6- न दौलत की चाहत, न शोहरत का अरमान है,

बस अपनों के चेहरे पर मुस्कान की पहचान है।

जिस दिन दिल से दुआ मिले किसी अपने की,

समझ लेना वही जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है।

7- हर किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं,

हर दर्द दुनिया को बताना जरूरी नहीं।

कुछ बातें दिल में ही अच्छी लगती हैं,

हर एहसास को लफ्जों में सजाना जरूरी नहीं।

8- जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हो तुम,

मेरी हर दुआ में शामिल खास हो तुम।

लोग पूछते हैं खुश रहने का राज क्या है,

मेरे लिए तो अपनों का विश्वास हो तुम।

9- कभी किसी का दिल दुखाकर खुश मत होना,

किसी की मजबूरी पर हंसकर खुश मत होना।

दुआओं से बनती है जिंदगी खूबसूरत,

किसी की आंखों में आंसू देकर खुश मत होना।

10- जो बिना कहे हर बात समझ जाते हैं,

वही लोग दिल के सबसे करीब आते हैं।

रिश्तों की खूबसूरती चेहरे से नहीं,

सच्चे एहसास और व्यवहार से नजर आते हैं।

11- कुछ यादें जिंदगी का सहारा बन जाती हैं,

कुछ बातें दिल का किनारा बन जाती हैं।

मिलना तो बिछड़ना लगा रहता है यहां,

मगर अच्छी यादें उम्रभर हमारी बन जाती हैं।

12- खूबसूरत चेहरों से दुनिया आबाद नहीं होती,

सच्चे दिलों के बिना कोई बात नहीं होती।

जो दूसरों के दर्द को अपना समझ लेते हैं,

उनसे बढ़कर कोई खूबसूरत सौगात नहीं होती।

13- हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है,

हर किरण जीने का नया हुनर सिखाती है।

बीते कल को दिल से विदा कर देना,

जिंदगी हर दिन नया मौका लेकर आती है।

14- रिश्ते निभाने में थोड़ा झुकना पड़ता है,

कभी-कभी अपनी जिद को भी रोकना पड़ता है।

सिर्फ कहने से अपने नहीं बनते लोग,

अपनापन दिखाने के लिए वक्त देना पड़ता है।

15- दूर रहकर भी जो दिल के पास रहते हैं,

वही लोग जिंदगी में कुछ खास रहते हैं।

मुलाकात रोज हो यह जरूरी तो नहीं,

कुछ रिश्ते यादों में भी साथ रहते हैं।

16- किसी की हंसी की वजह बनकर देखिए,

किसी के दुख में हमसफर बनकर देखिए।

सुकून मिलता है दौलत से कहीं ज्यादा,

कभी किसी के लिए दुआ बनकर देखिए।

17- लफ्जों से नहीं, एहसासों से बात होती है,

सच्चे रिश्तों में दिल की मुलाकात होती है।

जहां स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती,

वहीं प्यार की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है।

18- समय बदलता है, हालात बदल जाते हैं,

कभी-कभी अपने भी जज्बात बदल जाते हैं।

मगर सच्चे दिल से जो रिश्ता निभाते हैं,

उनके लिए मौसम नहीं, एहसास नहीं बदल जाते हैं।

19- ना किसी से आगे निकलने की चाह रखते हैं,

ना किसी से कोई शिकायत रखते हैं।

बस इतनी सी ख्वाहिश है इस जिंदगी से,

हम जहां रहें, वहां खुशियों की वजह बनें।

20- जिंदगी खूबसूरत है इसे मुस्कुराकर जीना,

हर रिश्ते को प्यार से दिल में संजोकर जीना।

क्या पता कल वक्त हमें मौका दे या न दे,