Shayari In Hindi: गुजर गया जमाना तुझे भुलाए हुए...यहां पढ़ें फिराक़ गोरखपुरी की दिल को छू लेने वाली 20 शायरियां
प्यार हो या फिर टूट दिल का दर्द हर गम-खुशी बयां करने के लिए शायरी सबसे आसान जरिया है। आज हम आपके लिए मशहूर शायर फिराक़ गोरखपुरी की कुछ बेहतरीन शायरियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जो आपके दिल को छू लेंगी।
इश्क, मोहब्बत हो या फिर दिल टूटा हो, हर कोई ऐसे हाल लोग शायरी सुनना या पढ़ना पसंद करते हैं। आमतौर पर इंटरनेट पर आपको हजारों शायरियां मिल जाएंगी लेकिन किसी बड़े शायर की शायरी की बात ही अलग है। आज हम आपके लिए शायर फिराक़ गोरखपुरी की बेहतरीन शायरियों का कलेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें इश्क, तन्हाई और जिंदगी का बखान किया गया है। ये शायरियां आपको खुद से जुड़ी हुई लगेंगी और आप किसी को भेज भी सकते हो। चलिए फिर फिराक़ साहब की कुछ खूबसूरत शायरियां पढ़ते हैं।
1- तुम इसे शिकवा समझकर किस लिए शरमा गए
मुद्दतों के बाद देखा था तो आंसू आ गए।
2- एक मुद्दत से तिरी याद भी आई न हमें
और हम भूल गये हों तुझे ऐसा भी नहीं।
3- आई है कुछ न पूछ क़यामत कहां कहां
उफ़ ले गई है मुझको मोहब्बत कहां कहां।
4- रोने को तो जिंदगी पड़ी है
कुछ तेरे सितम पे मुस्कुरा लें।
5- न जाने अश्क से आंखों में क्यों है आए हुए
गुजर गया जमाना तुझे भुलाए हुए।
6- बहुत पहले से ही उन दमों की आहट जान लेते हैं
तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं।
7- मौत का भी इलाज हो शायद
जिन्दगी का कोई इलाज नहीं।
8- कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं
जिंदगी तूने तो धोखे पे दिया है धोखा।
9- मैं हूं दिल है तन्हाई है
तुम भी होते अच्छा होता।
10- कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम
उस निगाह-ए-आशना को क्या समझ बैठे थे हम।
11- कुछ भी अयां निहां न था कोई ज़मां मकां न था
देर थी इक निगाह की फिर ये जहां जहां न था
12- फितरत मेरी इश्क-ओ-मोहब्बत किस्मत मेरी तन्हाई
कहने की नौबत ही न आई हम भी किसू के हो लें हैं।
13- फिर वही रंग-ए-तकल्लुम निगह-ए-नाज में है
वही अंदाज वही हुस्न-ए-बयां है कि जो था
14- किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी
ये हुस्न ओ इश्क तो धोका है सब मगर फिर भी।
15- जिन की जिंदगी दामन तक है बेचारे फरजाने हैं
ख़ाक उड़ाते फिरते हैं जो दीवाने दीवाने हैं।
16- मुझ को मारा है हर इक दर्द ओ दवा से पहले
दी सज़ा इश्क़ ने हर जुर्म-ओ-ख़ता से पहले।
17- अब तो उन की याद भी आती नहीं
कितनी तन्हा हो गईं तन्हाइयां।
18- अगर बदल न दिया आदमी ने दुनिया को
तो जान लो कि यहां आदमी की ख़ैर नहीं।
19- अहबाब से रखता हूं कुछ उम्मीद-ए-ख़ुराफ़ात
रहते हैं ख़फ़ा मुझ से बहुत लोग इसी से।
20- अक़्ल में यूं तो नहीं कोई कमी
इक ज़रा दीवानगी दरकार है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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