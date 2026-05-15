Shayari in Hindi: टूटे दिल का हाल बता देंगी ये लाइनें, स्टेटस पर लगाएं सैड शायरियां
Sad Shayari in Hindi: दिल टूट गया हो तो उसके दर्द के एहसास को संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में केवल सैड सॉन्ग और शायरियां ही याद आती है। तो अपने दिल के हाल को मैसेज और व्हाट्स एप के जरिए लोगों तक पहुंचाना है तो पढ़ें ये बेस्ट 20 सैड शायरियां।
हैप्पी रिलेशनशिप कई बार लोगों की किस्मत में नहीं होता। ऐसे दुखी लोग अक्सर सैड शायरियां ही पढ़ते रहते हैं। प्यार में टूटे दिल को संभालने के लिए ये अपने दर्द को छिपाते रहते हैं। लेकिन दर्द को छिपाने के बजाय दुनिया के सामने लाना चाहते है तो इन बेस्ट सैड शायरियों में से चुनें। यहां पढ़ें बेहतरीन सैड शायरी।
Sad Shayari in Hindi
खुश रहना तो हमने भी सिख लिया था उनके बगैर,
मुद्दत बाद उन्होंने हाल पूछ्के बेहाल कर दिया!
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माना की हम गलत थे जो तुझसे चाहत कर बैठे,
पर रोयेगा कभी तू भी ऐसी वफ़ा की तलाश में!
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ढल चुकी है शराब प्याले में पीनी तो पड़ेगी,
जिंदगी बेकार ही सही पर जिनी तो पड़ेगी!
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तेरी तो फितरत थी सबसे मोहब्बत करने की,
हम तो बेवजह खुद को खुशनसीब समझने लगे!
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उसी मोड़ से शुरू करनी है फिर से जिंदगी,
जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी!
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हो ताल्लुक तो रूह से ही हो,
दिल तो अक्सर भर ही जाता है!
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ऐ नसीब जरा एक बात तो बता,
तू सबको आजमाता है या मुझसे ही दुश्मनी है!
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मेरी तलाश का है जुर्म या मेरी वफ़ा का कसूर,
जो दिल के करीब लाया वही बेवफा निकला!
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रब किसी को किसी पर फ़िदा ना करे,
करे तो फिर जिंदगी भर उसे जुदा ना करे!
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तुम अपने जुल्म की इन्तेहाँ कर दो,
फिर कोई हम सा बेजुबा मिले ना मिले!
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कभी मुझ को साथ लेकर कभी मेरे साथ चल कर,
वो बदल गया अचानक मेरी जिंदगी बदल कर!
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वो मुझसे बिछड़ कर अब तक नहीं रोया,
कोई तो हमदर्द है उसका, जिसने मेरी याद तक ना आने दी!
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गजब किरदार है मोहब्बत का,
अधूरी हो सकती है मगर ख़त्म नहीं!
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इश्क करके गुनाह किया था मैंने,
उस गुनाह की सजा दिल तोड़कर दी तुमने
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जो दिल के करीब होते हैं, वही अक्सर समझ नहीं पाते कि वो कितने खास हैं।
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वक्त कहता है ठहर जा, दिल कहता है चल पड़ —
और जिंदगी बस इसी खींचतान में बीत जाती है।
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कुछ रिश्ते बिना नाम के भी कितने गहरे होते हैं,
जैसे कोई दर्द मुस्कान में छिपा होता है।
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तन्हाई भी क्या चीज़ है, जब अपने ही याद बनकर सताने लगें।
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कभी-कभी खामोशी भी चीखती है,
बस सुनने वाला चाहिए।
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प्यार और मौत से डरता कौन है,
प्यार तो हो जाता है इसे करता कौन है,
हम तो कर दें प्यार में जान भी कुर्बान,
पर पता तो चले हमसे प्यार करता कौन है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
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