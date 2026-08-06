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Shayari in Hindi: गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड को भेजें ये 2 लाइन वाली लव शायरियां, खुशी से झूम उठेगा पार्टनर

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के आगे प्यार का इजहार करना है या फिर अपने दिल की बात बयां करनी हैं। तो आप इन 2 लाइन वाली लव शायरियों को भेजकर अपना प्यार जाहिर करें।

Shayari in hindi
शायरी इन हिंदी

आपस में प्यार बनाए रखने के लिए एहसास के साथ शब्दों का भी खास रोल होता है। अपने पार्टनर से दिल की बातें करना चाहते हैं लेकिन आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो हम आपके कुछ खूबसूरत शायरियां लेकर आए हैं। इन्हें आप अपने पति या बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड या पत्नी को भेज दीजिए। आपके दिल की बात बिना कहे उन तक पहुंच जाएगी और उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी आ जाएगी।

1. तेरी एक मुस्कान ही मेरी दुनिया है,

बाकी सब तो बस बहाना है।

2. मैं तुझसे इश्क कर बैठा हूं,

अब तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता।

3. बेहतर नहीं बेहतरीन हो तुम,

मेरे दिल के बहुत करीब हो तुम

4. ये मेरा इश्क औरों जैसा नहीं,

अकेले रहेंगे पर तेरे ही रहेंगे।

5. बहुत खूबसूरत वो रातें होती है,

जब तुमसे दिल की बातें होती है

6. दुनिया को खुशी चाहिए,

और मुझे हर खुशी में तुम।

7. बिन तेरे मेरी हर खुशी अधूरी है

फिर सोच तो मेरे लिए तू कितनी ज्यादा जरूरी है!

8. कैसे छोड़ दूं तुमसे प्यार करना,

तुम बस चाहत नहीं जरूरत हो मेरी।

9. मांग लूंगी तुझे अब तकदीर से क्योंकि,

अब मेरा यह मन नही भरता है तेरी एक तस्वीर से।

10. मेरे सीने में एक दिल है,

उस दिल की धड़कन हो तुम।

11. कितना चाहते हैं तुमको हम ये कभी हम कह नही पाते,

बस इतना जानते हैं हम की तेरे बिना हम रह नही पाते।

12. नशा था तेरे प्यार का जिसमे हम खो गए,

हमें भी नही पता चला यह की कब हम तेरे हो गए।

13. उस बक्त हमे बहोत ही ज्यादा याद आने लगती है तुम्हारी,

जब मेरी तुमसे बात नहीं होती।

14. तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन मेरा दिल,

बहोत तरसता बात करने के लिए।

15. तलब ये है कि मैं अपना सर रखूं तेरे सीने पर और,

तमन्ना ये मेरी कि मेरा नाम पुकारती हों धड़कनें तुम्हारी।

16. हम भी अब अपनी मोहब्बत के गीत गाने लगे हैं,

जब से वो हमारे ख्वाबों में आने लगे हैं।

17. बेहद ख्याल रखा करो तुम अपना,

मेरी इस आम सी जिन्दगी में बहुत ज्यादा खास हो तुम।

18. प्रेम में डूबा हुआ इंसान का ह्रदय उतना ही पवित्र है,

जितना गंगा जल में डूबा हुआ कलश।

19. तेरी आंखों में जो प्यार है,

वो लफ्जों से नहीं बयां होता

20. मैं बन जाऊं रेत सनम, और तुम लहर बन जाना,

भरना मुझे अपनी तुम बाहों में अपने संग ले जाना।

21. मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता हूं,

क्योंकि मेरी जिंदगी तुम हो..!

22. किसी की चाहो तो ऐसे चाहो कि,

किसी और को चाहने की चाहत ना रहे।

23. बहुत अच्छा लगता हैं तुझे तेरा नाम मेरे नाम के साथ,

जैसे कोई बहुत खूबसूरत जगह हो हसीन शाम के साथ।

24. ना बंधन है, ना फेरे हैं,

एक एहसास है जिसमें हम तेरे हैं।

25. लोग मुझसे मेरी खुशी का राज पूछते हैं,

कहो तो बता दूं तुम्हारा नाम।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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