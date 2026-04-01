Happy April Fools Day 2026 Wishes in Hindi: हंस लो और हंसा लो… इन नए फनी मैसेज से अपनों को कहें ‘हैप्पी अप्रैल फूल’

Apr 01, 2026 07:44 am IST

हर साल 1 अप्रैल को मनाए जाने वाले अप्रैल फूल डे पर लोग एक-दूसरे के साथ मजाक और प्रैंक्स करके दिन को खास बनाते हैं। इस मौके पर आप अपने करीबियों को फनी मैसेज भेजकर हंसी-खुशी के साथ उन्हें विश कर सकते हैं।

Happy April Fools Day 2026 Wishes: हर साल 1 अप्रैल को दुनियाभर में लोग एक-दूसरे के साथ मजाक करते हैं और इस दिन को अप्रैल फूल डे (April Fools Day) के तौर पर मनाते हैं। ये दिन हमें सभी के साथ हंसी-खुशी और मजाक के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है और इस दिन कोई भी किसी मजाक का बुरा नहीं मानता है। अप्रैल फूल मनाने की शुरुआत भी काफी दिलचस्प है।

16वीं सदी में चार्ल्स IX ने 1564 में नया कैलेंडर लागू किया, जिसमें नए साल की शुरुआत 1 जनवरी से होने लगी। लेकिन उस समय कई लोगों को यह बदलाव पता नहीं चला और वे 1 अप्रैल को ही नया साल मनाते रहे। ऐसे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए उन्हें अप्रैल फूल कहा जाने लगा। बस यही से 1 अप्रैल को फूल दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। अगर आप भी अप्रैल फूल पर अपने खास लोगों को हंसाना चाहते हैं, तो कुछ चुनिंदा मैसेज भेजते हुए उन्हें 'हैप्पी अप्रैल फूल' कहें।

अप्रैल फूल विश करने के लिए चुनिंदा मैसेज- 1. आज का दिन है मस्ती का,

थोड़ी हंसी और शरारत का,

दिल छोटा मत करना दोस्त,

अप्रैल फूल है आज का।

2. हंसी-मजाक का है ये मौका,

थोड़ा सा कर लो तुम भी धोखा,

बुरा न मानना मेरे यार,

आज है अप्रैल फूल का त्यौहार।

3. आज कुछ अलग सा माहौल है,

हर तरफ हंसी का रोल है,

समझ जाओ बात मेरे दोस्त,

आज ‘फूल’ बनने का गोल है।

4. ना गुस्सा करना, ना नाराज़ होना,

आज बस थोड़ा सा मजाक सह लेना,

दिल से है ये प्यारा सा फूल,

क्योंकि आज है अप्रैल फूल।

5. थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी मस्ती,

आज की दिनचर्या है बस हंसी-खुशी,

मुस्कुरा दो और मान जाओ यार,

अप्रैल फूल है, नहीं कोई वार।

6. आज ना कोई सीरियस बात,

बस हंसी-मजाक का साथ,

तैयार हो जाओ मेरे दोस्त,

बनने वाले हो आज ‘फूल’ खास।

7. आज का दिन है funny और cool,

बन जाओ थोड़ा सा playful fool,

April Fool Day की शुभकामनाएं,

हमेशा रहो खुश, ये है rule।

8. मजाक करो पर प्यार से,

दिल जीतो अपने व्यवहार से,

April Fool Day की यही सीख,

रिश्ते बनते हैं सत्कार से!

9. मुस्कान से दिन की शुरुआत करो,

थोड़ा सा मजाक भी साथ करो,

April Fool Day का यही संदेश,

खुश रहो और सबको खुश करो।

10. हंसते रहो, हंसाते रहो,

मजाक में भी दिल ना दुखाओ,

April Fool Day पर बस इतना,

प्यार और खुशी फैलाते जाओ!

11. सीरियस मत लेना आज की बात,

बस मजाक का है ये दिन खास,

दिल पे मत लेना मेरे यार,

अप्रैल फूल है, करो स्वीकार

12. ना गुस्सा, ना कोई टेंशन,

आज है फुल ऑन मस्ती का सेशन,

तैयार हो जाओ मेरे कूल,

क्योंकि बनोगे आज अप्रैल फूल

13. थोड़ा हंसना, थोड़ा हंसाना,

आज का काम है बस मुस्कुराना,

समझ जाओ मेरे दोस्त,

आज है तुम्हें ‘फूल’ बनाना

14. आज ना कोई काम की बात,

बस मजाक और हंसी का साथ,

बुरा न मानो दिल से यार,

अप्रैल फूल है, करो प्यार

15. कभी हम आपको, कभी आप हमें,

आज मौका है सबको छेड़ने का,

मुस्कुरा दो और मान जाओ,

अप्रैल फूल है… टाइम है खेल का

16. आज हर मैसेज पे शक करना,

हर दोस्त से थोड़ा बचकर रहना,

क्योंकि हर कोई है कूल,

और बनाने में लगा है ‘अप्रैल फूल’

17. हंसी का है ये दिन निराला,

सबने आज मजाक संभाला,

आप भी मुस्कुरा लो दिल खोल,

क्योंकि आज है अप्रैल फूल

1 लाइन वाले अप्रैल फूल मैसेज- 18. आज के दिन जो भी सीरियस ले, वही असली अप्रैल फूल

19. आपको देखकर याद आया, आज अप्रैल फूल है

20. सावधान, आज हर दोस्त बन सकता है आपका फूल मास्टर

21. आपकी मासूमियत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, हैप्पी अप्रैल फूल

22. आज दिल से एक ही दुआ, आप जल्दी फूल बन जाएं

23. आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए सबसे पहले आपको ही बनाया

24. आज हर मैसेज पर शक करो, वरना बन जाओगे फूल

25. सोच-समझकर हंसना आज, कहीं आप पर ही मजाक न हो जाए

26. आज के दिन भरोसा कम और हंसी ज्यादा रखो

27. आपको टैग कर रहा हूं, क्योंकि आप आज के स्पेशल अप्रैल फूल हो

28. ना दिल दुखाना, ना किसी को रुलाना बस हंसी-खुशी दिन बिताना प्यारा सा मजाक करना और सबको हंसाना!

29. छोटी-छोटी खुशियों में जीना सीखो, हर पल को हंसकर पीना सीखो, April Fool Day यही सिखाता है, दूसरों को हंसाना भी सीखो।