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April Fool Day Funny Messages: दोस्तों को अप्रैल फूल डे के मजेदार मैसेज भेज बढ़ाएं फन

Apr 01, 2026 08:18 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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April Fool Day 2026 Funny Messages: अप्रैल फूल का दिन फन और मस्ती के साथ स्पेशल बनाना है तो अपने दोस्तों के साथ भाई-बहन को बिल्कुल ना भूलें। कजिन हो या फिर सिबलिंग भेज दें ये मजेदार और मस्ती से भरे मैसेज।

April Fool Day Funny Messages: दोस्तों को अप्रैल फूल डे के मजेदार मैसेज भेज बढ़ाएं फन

अप्रैल की पहली तारीख को अप्रैल फूल मनाया जाता है। अपने दोस्तों और कजिंस के साथ करना है मस्ती और मजाक तो इन मजेदार और फनी लग रहे मैसेज को भेजकर उन्हें अप्रैल फूल जरूर मना लें। हंसना और हंसाना आपके रिश्तों को और भी ज्यादा गहरा बनाता है। तो इस मौके को बिल्कुल ना छोड़ें और यहां से चुनें बेस्ट फनी लाइंस।

April Fool Day Funny Messages In Hindi

1- जब तुम आईने के पास जाते हो

तो आईना कहता है ब्यूटीफुल-ब्यूटीफुल

जब तुम आईने से दूर जाते हो

तो आईना कहता है

April Fool April Fool

2- एक हवा का झोंका-सा आया

तो लगा जैसे के तुम आए हो

दरवाज़े पर किसी की आहट-सी हुई

तो लगा जैसे के तुम आए हो

अब तुम ही बताओ

क्या तुम किसी भूत से कम हो?

3- इस कदर हम आपको चाहते हैं

कि दुनिया वाले देख के जल जाते हैं

यूं तो हम सब को उल्लू बनाते हैं

लेकिन आप थोड़ा जल्दी बन जाते हैं

4- एक पागल था…

बिल्कुल पागल था…

एकदम पागल था…

पागलों का पागल था…

लेकिन घबराओ नहीं…

आपके सामने कुछ भी नहीं था.

5- पप्पू 1 अप्रैल के दिन बस में चढ़ा

कंडक्टर ने टिकट मांगा तो पप्पू ने 10 रुपये देकर टिकट ले लिया

फिर हंसते हुए बोला अप्रैल फूल

मेरे पास तो बस का पास है।

6- जिंदगी हंसने हंसाने के लिए है

अप्रैल फूल बनें और बनाएं क्योंकि इस हार में भी जीत है।

हैप्पी अप्रैल फूल डे

7- ऐसा दोस्ताना हमारा

मैं कश्ती तू किनारा

मैं धनुष तू तीर

मैं मटर तू पनीर

मैं वर्षा तू बादल

मैं राजमा तू चावल

मैं हॉट तू कूल

मैं अप्रैल तू फूल

हैप्पी अप्रैल फूल डे

8- गुलाब का फूल बागों में खिल रहा,

चमेली का फूल चमन में खिल रहा है,

कमल का फूल पानी में तैर रहा

और, अप्रैल का फूल मेरा मैसेज पढ़ रहा

हैप्पी अप्रैल फूल डे

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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