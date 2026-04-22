Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shayari in Hindi: गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए 15+ दिल छू लेने वाली शायरी, हर लफ्ज में झलकेगा प्यार

Apr 22, 2026 06:35 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना हो या फिर क्रश से दिल का हाल बयां करना हो, यहां हम कुछ शायरियां शेयर कर रहे हैं। जो हर मोमेंट के हिसाब से परफेक्ट रहेंगी। आप इन शायरियों को भेजें, गर्लफ्रेंड खुशी से झूमकर गले लगा लेगी।

Shayari in Hindi: गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए 15+ दिल छू लेने वाली शायरी, हर लफ्ज में झलकेगा प्यार

गर्लफ्रेंड से प्यार जताने या फिर उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अक्सर लड़कों के पास शब्दों की कमी होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील करवाएं। इसके अलावा क्रश को मन ही मन चाहते रहेंगे लेकिन कभी बोल नहीं पाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, तो हम आपकी टेंशन की दवा लेकर आ चुके हैं। आपकी गर्लफ्रेंड हो या क्रश वह इम्प्रेस भी होगी और प्यार से गले भी लगा लेगी। यहां कुछ लव रोमांटिक शायरियां हैं, जिन्हें पढ़ते ही वह खुशी से झूठ उठेंगी। तो चलिए बिना देर किए अपनी गर्लफ्रेंड को ये रोमांटिक शायरियां लिखकर भेज दीजिए।

1) तेरी यादें ही मेरी जिंदगी को संवारती हैं,

तेरी नजरों में खो जाता हूं, हर पल हर बार।

2) झील में खिले कमल की तरह,

तेरी पलकों की छांव में मेरी शाम हो जाए।

3) तुम मेरी वो स्माइल हो, जिसे देखकर,

सब घर वाले मुझ पर शक करते हैं।

4) तुझसे अलग होकर तेरे ही पास आ गया हूं,

कितना प्यार करते है तुमसे, यह कहना नही आता।

5) तेरी एक झलक से मेरी दुनिया बदल जाती है

तू न हो पास तो ये धड़कन रुक सी जाती है।

6) तुझसे नजरें क्या मिलीं, किस्मत हसीन लगने लगी

हर शाम तेरे ख्यालों में रंगीन लगने लगी।

7) तेरे हुस्न की तारीफें कहां तक करूं

तू खुद में एक मिसाल है, ये कैसे कहूं।

8) जब से तुमको देखा है, दिल का हाल बेहाल है

रातों को नीद नहीं आती, बदले से हमारे ख्याल हैं।

9) तेरी आंखों में इतना नशा है, कि अब खुद पे जोर नहीं

मुझ दीवाने का हाल पूछो, अब कोई होश नहीं।

10) हमारी मुस्कुराहट तब और भी खुबसूरत होती है

जब मुस्कुराने की वजह हमारे साथ होती है।

11) करनी है खुदा से दुआ, तेरे सिवा कुछ ना मिले

तू मिले तो मिले जिंदगी, वरना कुछ ना मिले।

12) तेरी हंसी जैसे गुलाबों की खुशबू

हर पल तेरा दीवाना रहूं बस तू ही तू।

13) हमें कहां मालूम था कि इश्क होता क्या है

बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्ब्त बन गई।

14) तुम हो जैसे पर्वतों से उतरती हुई एक नदी

जो मेरी रुह को छूकर देती है नई खुशी।

15) तू जो मिले तो लगे मुकम्मल जहां,

वरना अधूरी सी लगती है दास्तां।

16) तेरा चेहरा ही अब मेरी दुनिया है जान

तुझसे ही शुरू होता है मेरा हर अरमान।

17) अब वो मेरी बातों पर मुस्कुराने लगी है,

लगता हैं वो थोड़ा थोड़ा मुझे चाहने लगी है।

ये भी पढ़ें:भाई को भेजें 20+ दिल छू लेने वाली शायरियां, पढ़ते ही हो जाएंगे भावुक
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
shayari in hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।