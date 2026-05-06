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Shayari in Hindi: मदर्स डे पर मां के लिए लिखें प्यारभरी शायरियां, यहां से चुनें 15+ मैसेज

May 06, 2026 06:01 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Shayari for mother: मदर्स डे आने के पहले ही मां को फील कराना है स्पेशल या बोलना थैंक्यू, इन प्यार भरे और इमोशनल कर देने वाली शायरी के साथ जताएं मन का प्यार। 15 प्लस बेस्ट शायरी के कलेक्शन यहां पढ़ें।

Shayari in Hindi: मदर्स डे पर मां के लिए लिखें प्यारभरी शायरियां, यहां से चुनें 15+ मैसेज

मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। अपनी मां को इस मौके पर थैंक्यू बोलना है या फिर अपना प्यार जताना है। इन हार्ट टचिंग और इमोशनल शायरी के साथ मां को मैसेज भेजें और अपना आभार जताएं। वैसे तो मां के लिए हर दिन होना चाहिए और किसी भी दिन मां को प्यार भरे मैसेज भेजकर उनके दिन को स्पेशल बना सकते हैं। तो देर ना करें और यहां से चुनें बेस्ट मां के लिए शायरी।

1- अभी ज़िंदा है मां मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा,

मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है |

2- लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती ,

एक मां ही है जो कभी खफा नहीं होती |

3- मेरी दुनिया में जो इतनी शोहरत है,

मेरी मां की बदौलत है

हैप्पी मदर्स डे

4- सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाये,

मां एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाये |

5- सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है,

ये मेरी मां की दुआओं का असर लगता है |

6- चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है ,

मैं ने जन्नत तो नहीं देखी है मां देखी है ।

7- किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकां आई ,

मैं घर में सब से छोटा था मिरे हिस्से में मां आई ।

8- हर रिश्ते में मिलावट देखी,

कच्चे रंगों की सजावट देखी,

लेकिन सालों साल देखा है मां को,

ना उसके चेहरे पे कभी थकावट देखी,

ना ममता में कभी मिलावट देखी।

हैप्पी मदर्स डे

9- मां वो है जो हमको अहसास दिलाती है की हम कितने अच्छे है ;

मां वो है जिसकी ख़ुशी हमारी हंसी से है,

जिसका दुःख हमारे दुःख से ,

मां वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते,

मां सबकुछ है

10- सबने बताया कि आज मां का दिन है,

कोई बताएगा कि वो कौन सा दिन है

जो मां के बिन है

11- सबने कहा, अच्छे से जाना

और मां ने कहा, बेटा जल्दी आना

12- जब जब कागज पर लिखा,

मैंने मां का नाम,

कलम अदब से बोल उठी,

हो गए चारों धाम

13- मां पहले आंसू आते थे तो तुम याद आती थी,

आज तुम याद आती हो और आंसू निकल आते है |

14- दुनिया में मुझे उससे बहुत प्यार मिला है,

मां के रूप में मुझे भगवान् का अवतार मिला है |

15- यूं तो मैंने बुलन्दियों के हर निशान को छुआ,

जब मां ने गोद में उठाया तो आसमान को छुआ |

16- मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है,

मां के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है |

17- कितनी प्यारी, कितनी निर्मल, कितनी पावन है वो,

हमारी ख़ुशी में खुश होती है

और हमारे दुःख में दुखी

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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shayari in hindi Mother Day

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