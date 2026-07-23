Jokes of the day: 'टीचर: तुम्हें कुछ आता भी है?...' दिमाग को रोस्ट कर देने वाले 15 स्टूडेंट-टीचर फनी जोक्स
15 Jokes In Hindi: दिनभर की भागदौड़, काम की व्यस्तता के बीच अधिकतर लोगों को सुकून अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ ही मिलता है। उनके साथ बैठकर बचपन की यादें मिस कर रहे तो उन्हें ये टीचर और स्टूडेंट के फनी जोक्स भेज दें, हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट।
हर दिन काम का तनाव और काम की जल्दी आजकल हर यंग इंसान को समय से पहले ही बूढ़ा, निराश और हताश बना दे रही है। उसके पास दोस्तों से बात करने, हंसने और खुलकर बात करने का भी वक्त नहीं बचा है। ऐसी भागदौड़ भरी लाइफ में सुकून और हंसी के दो पल भी मिल जाए तो लगता है जिंदगी वापस लौट आई। अपने स्कूल के दोस्तों और टीचर को मिस कर रहे तो पढ़ें ये स्टूडेंट-टीचर वाले 15 फनी जोक्स जो दिमाग को कर देंगे रोस्ट।
स्टूडेंट-टीचर जोक्स
1- टीचर: तुम्हें कुछ आता भी है?
स्टूडेंट: जी, छुट्टी की घंटी बजते ही सबसे पहले बाहर निकलना।
2- टीचर: होमवर्क कहां है?
स्टूडेंट: सर, होम तो था... वर्क रास्ते में खो गया।
3- टीचर: तुम क्लास में सो क्यों रहे हो?
स्टूडेंट: क्योंकि घर पर सोने का टाइम नहीं मिलता, स्कूल ही भरोसेमंद है।
4- टीचर: तुम्हारा दिमाग कहां है?
स्टूडेंट: सर, एग्जाम के बाद वापस आ जाएगा।
5- टीचर: इतनी देर से क्यों आए?
स्टूडेंट: सर, जल्दी आता तो आप कोई और सवाल पूछ लेते।
6- टीचर: तुम्हारी लिखावट इतनी खराब क्यों है?
स्टूडेंट: ताकि आप पढ़ने में बिजी रहें और गलती कम पकड़ें।
7- टीचर: पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता?
स्टूडेंट: सर, मन तो लगता है... बस किताब नहीं लगती।
8- टीचर: तुम हर बार फेल कैसे हो जाते हो?
स्टूडेंट: सर, कंसिस्टेंसी भी कोई चीज़ होती है।
9- टीचर: मोबाइल रख दो!
स्टूडेंट: सर, आपकी क्लास की यादें रिकॉर्ड कर रहा था।
10- टीचर: तुम्हारा भविष्य क्या है?
स्टूडेंट: पहले रिजल्ट तो आने दीजिए, भविष्य बाद में देखेंगे।
11- टीचर: बताओ, सबसे ज़्यादा नशा किस चीज में होता है?
स्टूडेंट: किताबों में!
टीचर: कैसे?
स्टूडेंट: खोलते ही नींद आ जाती है।
12- टीचर: होमवर्क क्यों नहीं किया?
स्टूडेंट: मैम, कल सपने में देखा कि आपने कहा था, "आराम भी जरूरी है।"
13- टीचर: अगर मैं तुम्हें 2 आम दूं और 2 आम और दूं, तो कुल कितने आम होंगे?
स्टूडेंट: 5
टीचर: कैसे?
स्टूडेंट: एक आम पहले से मेरे बैग में है!
14- टीचर: बताओ, पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
स्टूडेंट: मोबाइल नहीं...
टीचर: फिर?
स्टूडेंट: "5 मिनट और सो लेते हैं।"
15- टीचर: क्लास में बात क्यों कर रहे थे?
स्टूडेंट: मैम, ज्ञान बाँट रहा था।
टीचर: तुम्हें सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन-सा है?
स्टूडेंट: लंच ब्रेक!
टीचर: अगर पढ़ोगे नहीं तो बड़े होकर क्या बनोगे?
स्टूडेंट: मोटिवेशनल स्पीकर... दूसरों को पढ़ने की सलाह दूंगा!
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।