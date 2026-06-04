Thursday Shayaris: एक कप चाय और ये 15 शायरियां, दिन की बढ़िया शुरुआत के लिए काफी हैं!
Hindi Shayaris: एक अच्छी शायरी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि वह सोच को बदलने और मन में नई ऊर्जा जगाने का काम भी करती है। इन शायरियों को अपने नजदीकियों के साथ साझा करें और गुरुवार की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करें।
Motivational Shayaris in Hindi: गुरुवार आते-आते अक्सर लोगों को लगता है कि सप्ताह की दौड़ अभी खत्म नहीं हुई और मंजिल अभी थोड़ी दूर है। काम की सूची लंबी होती है, जिम्मेदारियां भी साथ चल रही होती हैं और मन को थोड़ी हिम्मत की जरूरत महसूस होती है। ऐसे समय में कुछ अच्छे शब्द किसी दोस्त की सलाह की तरह काम कर सकते हैं।
एक छोटी-सी शायरी भी थके हुए मन में नई उम्मीद जगा सकती है और याद दिला सकती है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ करना चाहते हैं, तो ये शायरियां आपके लिए हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक पंक्ति आपके पूरे दिन का नजरिया ही बदल दे।
1.
रास्ते मुश्किल हों तो हौसला कम मत होने देना,
सूरज हर शाम ढलता है, फिर भी सुबह जरूर होती है।
2.
जो गिरकर भी संभल जाए वही असली खिलाड़ी है,
जिंदगी उसी की है जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है।
3.
हर सुबह कहती है कि फिर से शुरुआत करो,
कल की गलतियों को आज की सीख बना लो।
4.
मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफर से प्यार करते हैं,
रुकने वाले अक्सर रास्तों में ही रह जाते हैं।
5.
खुद को इतना मजबूत बनाओ,
कि हालात भी तुम्हें देखकर बदल जाएं।
6.
अंधेरे कितने भी गहरे क्यों ना हों,
एक छोटी-सी रोशनी उन्हें मिटा सकती है।
7.
सपनों को सच करने की शुरुआत आज से करो,
क्योंकि सही समय का इंतजार कभी खत्म नहीं होता।
8.
कदम छोटे ही सही, मगर आगे बढ़ते रहो,
रुक जाने से बेहतर है धीरे-धीरे चलना।
9.
मुश्किलें सिर्फ परखती हैं इंसान का इरादा,
हार तो तब होती है जब उम्मीद टूट जाती है।
10.
आज का दिन नई उम्मीदों का संदेश लाया है,
मुस्कुराइए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए।
11.
छोटी-सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है,
बस खुद पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है।
12.
हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है,
जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना सीखो।
13.
थोड़ी मेहनत, थोड़ा सब्र और थोड़ा विश्वास,
यही तीन चीजें सफलता की राह आसान बनाती हैं।
14.
जिस दिन खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे,
उस दिन दुनिया की राय कम मायने रखेगी।
15.
खुश रहना भी एक कला है,
जो इसे सीख लेता है वह हर हाल में जीत जाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
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