Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Thursday Shayaris: एक कप चाय और ये 15 शायरियां, दिन की बढ़िया शुरुआत के लिए काफी हैं!

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

Hindi Shayaris: एक अच्छी शायरी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि वह सोच को बदलने और मन में नई ऊर्जा जगाने का काम भी करती है। इन शायरियों को अपने नजदीकियों के साथ साझा करें और गुरुवार की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करें।

Thursday Shayaris: एक कप चाय और ये 15 शायरियां, दिन की बढ़िया शुरुआत के लिए काफी हैं!

Motivational Shayaris in Hindi: गुरुवार आते-आते अक्सर लोगों को लगता है कि सप्ताह की दौड़ अभी खत्म नहीं हुई और मंजिल अभी थोड़ी दूर है। काम की सूची लंबी होती है, जिम्मेदारियां भी साथ चल रही होती हैं और मन को थोड़ी हिम्मत की जरूरत महसूस होती है। ऐसे समय में कुछ अच्छे शब्द किसी दोस्त की सलाह की तरह काम कर सकते हैं।

एक छोटी-सी शायरी भी थके हुए मन में नई उम्मीद जगा सकती है और याद दिला सकती है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ करना चाहते हैं, तो ये शायरियां आपके लिए हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक पंक्ति आपके पूरे दिन का नजरिया ही बदल दे।

1.

रास्ते मुश्किल हों तो हौसला कम मत होने देना,

सूरज हर शाम ढलता है, फिर भी सुबह जरूर होती है।

2.

जो गिरकर भी संभल जाए वही असली खिलाड़ी है,

जिंदगी उसी की है जो हर हाल में मुस्कुराना जानता है।

3.

हर सुबह कहती है कि फिर से शुरुआत करो,

कल की गलतियों को आज की सीख बना लो।

ये भी पढ़ें:सुबह के समय शेयर करें आध्यात्मिक और शांत शायरियां,अंदरूनी सुकून से दिन बनेगा खास

4.

मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफर से प्यार करते हैं,

रुकने वाले अक्सर रास्तों में ही रह जाते हैं।

5.

खुद को इतना मजबूत बनाओ,

कि हालात भी तुम्हें देखकर बदल जाएं।

6.

अंधेरे कितने भी गहरे क्यों ना हों,

एक छोटी-सी रोशनी उन्हें मिटा सकती है।

7.

सपनों को सच करने की शुरुआत आज से करो,

क्योंकि सही समय का इंतजार कभी खत्म नहीं होता।

8.

कदम छोटे ही सही, मगर आगे बढ़ते रहो,

रुक जाने से बेहतर है धीरे-धीरे चलना।

9.

मुश्किलें सिर्फ परखती हैं इंसान का इरादा,

हार तो तब होती है जब उम्मीद टूट जाती है।

ये भी पढ़ें:लक्ष्य और सफलता वाली इन 15+ शायरियों को करें शेयर, जोश के साथ सुबह होगी शुरू

10.

आज का दिन नई उम्मीदों का संदेश लाया है,

मुस्कुराइए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए।

11.

छोटी-सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है,

बस खुद पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है।

12.

हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है,

जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना सीखो।

13.

थोड़ी मेहनत, थोड़ा सब्र और थोड़ा विश्वास,

यही तीन चीजें सफलता की राह आसान बनाती हैं।

14.

जिस दिन खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे,

उस दिन दुनिया की राय कम मायने रखेगी।

ये भी पढ़ें:शायरी के साथ अपने खास को बोले गुड मॉर्निंग, यहां से चुनें शानदार लाइनें

15.

खुश रहना भी एक कला है,

जो इसे सीख लेता है वह हर हाल में जीत जाता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
shayari in hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।