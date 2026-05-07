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Shayari in Hindi: गर्मी पर पढ़िए ऐसी शायरियां, जिन्हें पढ़कर कहेंगे- बिल्कुल सही कहा!

May 07, 2026 11:38 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों की तेज धूप और तपती गर्मी हर किसी को परेशान कर देती है। ऐसे में गर्मी पर लिखी मजेदार और दिलचस्प शायरियां आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हैं। पढ़िए भीषण गर्मी पर 20 बेहतरीन हिंदी शायरियां।

Shayari in Hindi: गर्मी पर पढ़िए ऐसी शायरियां, जिन्हें पढ़कर कहेंगे- बिल्कुल सही कहा!

Hindi Shayaris on Summer: गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप, गर्म हवाएं और पसीना लोगों की परेशानी बढ़ा देते हैं। ऐसे मौसम में हर कोई ठंडी चीजों और आराम की तलाश में रहता है। लेकिन गर्मी के इस हाल को अगर मजेदार अंदाज में शायरी के जरिए बयान किया जाए, तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। सोशल मीडिया पर भी गर्मी से जुड़ी फनी और दिलचस्प शायरियां खूब पसंद की जाती हैं। ये शायरियां ना सिर्फ इस मौसम की परेशानियों को मजेदार तरीके से दिखाती हैं, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ हंसी-मजाक का मौका भी देती हैं। अगर आप भी भीषण गर्मी के बीच थोड़ा हंसना चाहते हैं, तो पढ़िए गर्मी पर आधारित ये शानदार हिंदी शायरियां।

1.

धूप इतनी तेज है कि हाल बेहाल हो गया,

घर से निकले तो पसीनों का बवाल हो गया।

2.

सूरज भी आजकल गुस्से में लगता है,

सुबह से शाम तक आग बरसाता है।

3.

ना चाय अच्छी लगती है, ना खाना भाता है,

गर्मी में बस ठंडा पानी याद आता है।

4.

धूप में निकले तो ऐसा लगा हमें,

जैसे तंदूर में रख दिया हो किसी ने।

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5.

ठंडी-ठंडी कुल्फी का सहारा है,

वरना गर्मी ने सबको मारा है।

6.

गर्मी आई तो बिजली भी रूठ गई,

पसीने में पूरी रात ही छूट गई।

7.

तरबूज, आम और शिकंजी का साथ है,

तभी तो गर्मी में थोड़ी राहत की बात है।

8.

सूरज की तपिश ने सबको हिला दिया,

कूलर और पंखे का रेट बढ़ा दिया।

9.

गर्मी इतनी है कि बर्फ भी घबरा जाए,

बाहर निकलो तो इंसान पिघल जाए।

10.

गर्मी के मौसम में बस यही हाल होता है,

हर दूसरा इंसान पानी-पानी होता है।

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11.

सूरज से अब दोस्ती नहीं होती,

दोपहर में बाहर जाने की हिम्मत नहीं होती।

12.

कूलर की हवा भी अब कम लगती है,

गर्मी हर दिन नया सितम करती है।

13.

गर्मी का मौसम सबको याद रहेगा,

पसीने से भीगा हर दिन याद रहेगा।

14.

आइसक्रीम देखकर दिल खुश हो जाता है,

गर्मी में यही असली प्यार नजर आता है।

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15.

सड़कें भी धूप में जलती नजर आती हैं,

लोगों की हालत देखकर गर्मी मुस्कुराती है।

अपनों के साथ करें शेयर! भीषण गर्मी हर किसी को परेशान जरूर करती है, लेकिन मजेदार शायरियां इस मौसम को थोड़ा हल्का और दिलचस्प बना देती हैं। इन शायरियों को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और गर्मी के बीच भी मुस्कुराने का मौका पाएं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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