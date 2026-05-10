Happy Mother's Day 2026: सासू मां की फोटो के साथ लिखें ये 15+ नई शायरियां, रिश्ते में घोल देगी मिठास
Happy Mother's Day 2026: मां के बाद ससुराल में सास के साथ सबसे खास रिश्ता जुड़ता है। अगर आप सासू मां के लिए खूबसूरत शायरी लिखकर फोटो शेयर करना चाहती हैं, तो यहां से कुछ बेहतरीन शायरियां लिखकर भेज दें।
Happy Mother's Day 2026: बचपन से लड़कियां मां के लिए मदर्स डे पर कुछ स्पेशल करने की कोशिश करती हैं और शादी के बाद उन्हें सास के लिए भी इसे सेलिब्रेट करना होता है। सास भी मां जैसी ही होती हैं और वैसा ही स्नेह-हौसला देती हैं। मां और सास दोनों की फोटो लगाकर आप प्यारा सा मैसेज जरूर लिखती होंगी। तो इस मदर्स डे पर अगर आप अपनी सासू मां को खास महसूस कराना चाहती हैं, तो उनकी फोटो के साथ प्यारी शायरियां शेयर करना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। सास सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि मां जैसा प्यार और अपनापन देने वाली शख्सियत भी होती हैं। ऐसे में इस खास दिन पर दिल छू लेने वाली शायरियां आपके रिश्ते में और भी मिठास घोल सकती हैं। यहां से कुछ शायरियां आप चुन सकती हैं।
1- सासू मां, आपका प्यार किसी दुआ से कम नहीं,
आपका साथ हो तो कोई भी गम नहीं।
2- जब मायके की याद सताती है,
आपकी ममता ही मुझे संभाल जाती है।
3- आपने मुझे बहू नहीं बेटी माना,
हर दर्द में अपना कंधा थामना जाना।
4- इस अनजाने घर को अपना बनाया आपने,
मुझे हर कदम पर हौसला सिखाया आपने।
5- आपकी डांट में भी छुपा प्यार है,
सासू मां, आपसे ही मेरा संसार है।
6- मां की कमी कभी महसूस नहीं हुई,
जब से आपकी ममता मुझे नसीब हुई।
7- आपके आशीर्वाद से हर राह आसान लगती है,
आपकी मौजूदगी से हर सुबह खास लगती है।
8- मेरे हर आंसू को आपने मुस्कान दी,
सासू माँ, आपने ही मुझे पहचान दी।
9- ससुराल में आपने जो अपनापन दिया,
उसने हर डर को दूर कर दिया।
10- आपकी दुआओं का साया बना रहे,
मेरी जिंदगी यूं ही महकती रहे।
11- आपने हर रिश्ता प्यार से निभाया,
मुझे भी रिश्तों का मोल सिखाया।
12- आपकी ममता का कोई मोल नहीं,
सासू मां, आप जैसी कोई और नहीं।
13- घर की रौनक आपसे है,
मेरी हर खुशियां आपसे हैं।
14- मां की कमी कभी खली नहीं,
जब से सासू मां आप मिलीं।
15- मेरे हर सुख-दुख में साथ निभाया,
मुझे अपनी बेटी सा अपनाया।
16- आपके शब्दों में सुकून मिलता है,
आपके आशीर्वाद से दिल खिलता है।
17- आपके बिना यह घर सूना लगता है,
आपसे ही हर कोना अपना लगता है।
18- सासू मां, आपका प्यार अनमोल है,
आपके बिना जीवन अधूरा और बेमोल है।
19- आपकी ममता का साया रहे,
जीवन यूं ही मुस्काया रहे।
20- आपकी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है,
आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी प्रीत है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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