'उम्मीदों का दीप हर दिल में..' 15 पॉजिटिव, खुशनुमा शायरी के साथ लिखें गुड मॉर्निंग

अपनों को गुड मॉर्निंग बोलना है या फिर सोशल मीडिया पर गुड मॉर्निंग की पोस्ट डालनी है, प्यारी सी लाइन चाहिए जो दिल में पॉजिटिव बातों का संचार करें तो यहां से चुनें बेहतरीन15 गुड मॉर्निंग मैसेज।

शायरी इन हिंदी

सोशल मीडिया पर गुड मॉर्निंग वाली पोस्ट डालनी है या फिर पर्सनली किसी को गुड मॉर्निंग बोलना है। प्यारी सी लाइनें जो पॉजिटिव मैसेज दें और आपकी केयर की बातें करें ऐसे मैसेज वाले गुड मॉर्निंग शायरी चाहिए तो यहां पढ़ें 15 बेस्ट गुड मॉर्निंग शायरी।

Positive Good Morning Message In Hindi 1- बीत गई तारों वाली सुनहरी रात

याद आई फिर वही प्यारी सी बात

खुशियों से हर पल हो आपकी मुलाकात

इसलिए मुस्कुरा के करना दिन की शुरुआत

good morning 2- सुबह की ताजी हवा

करे तुम्हारे लिए यह दुआ।

रोज लेते रहो प्यार से मुझे

खिलाऊंगी ऐसे ही ठंडी ठंडी हवा।।

Good Morning 3- ओये मेरे यार

मेरे मर्सडीज कार

मेरे गिटार

मेरे दिल के तार

मेरे ट्विंकल स्टार

मेरे मोती के हार

मेरे दिल के करार

गुड मॉर्निंग यार

good morning 4- सूरज के उठने से पहले

उठ जाना तुम प्यारे

या फिर कान के पास तुम्हारे

लगाये गुड मॉर्निंग के नारे

“Good Morning” 5- सूरज की आती किरणे

अपार धन से भर दें तिजौरी।

सूरज की जाती किरणें

कर जाए तिजोरी में चोरी।।

Good Morning 6- नयी नयी सुबह, नया नया सवेरा,

सुरज की किरणे, हवाओं का बसेरा,

और मुस्कुराता हुआ, आपका ये चहेरा,

मुबारक हो आपको ये हंसी सवेरा

good morning 7- रात की चांदनी से मांगता हूं सवेरा

फूलों की चमक से मांगता हूं रंग गहरा

दौलत शोहरत से ताल्लुख़ नहीं है मेरा

मुझे चाहिए हर सुबह में बस साथ तेरा

8- हर सुबह आपके जीवन में नई उम्मीद जगाए,

हर किरण आपके चेहरे पर मुस्कान सजाए।

खुशियों से भरा रहे आपका हर एक दिन,

ईश्वर आपके जीवन को सफलता से महकाए। 9- फूलों की खुशबू आपके आँगन में आए,

खुशियों की बहार आपके जीवन को सजाए।

जो भी सपना देखा है आपने खुली आँखों से,

आज का दिन उसे पूरा करने का मौका लाए।

10- बीती बातों को मुस्कुराकर भुला दीजिए,

नए दिन को दिल से गले लगा लीजिए।

हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है,

अपनी मेहनत से किस्मत चमका लीजिए।

11- चेहरे पर मुस्कान और दिल में प्यार रखिए,

छोटी-छोटी खुशियों का भी ख्याल रखिए।

जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी अपने आप,

हर दिन अपनों के लिए थोड़ा समय रखिए।

12- उम्मीदों का दीप हर दिल में जलाइए,

निराशा के बादलों को दूर भगाइए।

मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते रहते हैं,

आज फिर एक कदम सफलता की ओर बढ़ाइए।

13- सुबह की पहली किरण आपके नाम हो,

चेहरे पर प्यारी-सी मुस्कान हो।

खुशियों से भरा रहे आपका संसार,

हर दिन आपके लिए खास और शानदार हो।

सुप्रभात, खुश रहिए!

14- मेहनत को अपना साथी बनाइए,

सपनों को हकीकत में सजाइए।

आज का दिन है कुछ कर दिखाने का,

अपनी काबिलियत दुनिया को बताइए।

सुप्रभात! सफलता आपका इंतजार करे।

15-मन में शांति हो, दिल में विश्वास हो,

हर रिश्ते में मिठास और अपनापन खास हो।

परेशानियाँ चाहे कितनी भी आएँ जीवन में,