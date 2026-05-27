Shayari in Hindi: सुबह की शुरुआत खास होती है जब अपनों के मैसेज से आंख खुलती है, यहां पढ़ें गुड मॉर्निंग शायरी
Shayari in Hindi: अपनों के दिन को खास बनाना है, उन्हें एहसास करना है कि आप उन्हें कितना मिस कर रहे तो इन प्यारी सी गुड मॉर्निंग शायरी भेजकर बोलें गुड मॉर्निंग और दिनभर के लिए पाएं एक प्यार भरी याद, जो आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा।
दिन की शुरुआत अपनों के प्यार भरे पैगाम के साथ हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इसीलिए तो लोग गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना पसंद करते हैं। नजरों से दूर होकर भी अपने दिल के ख्याल और प्यार को जाहिर करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। यहां पढ़ें गुड मॉर्निंग बोलने के लिए शायरी की लाइनें। जिन्हें भेजकर अपने दोस्त, पार्टनर या फिर किसी भी खास के दिन को यादगार बना सकते हैं।
Good Morning Shayari in Hindi
1- हर सुबह तेरी मुस्कुराती रहे
हर शाम तेरी गुनगुनाती रहें
मेरी दुआ हैं की तू जिस से भी मिलें
हर मिलने वाले को तेरी याद सताती रहें
Good Morning
2- सुबह सुबह बस एक बार
आपकी सूरत देख लू
ऐसा लगता हैं जैसे
आज हमने बिना रात हुए
चांद देख लिया
3- लबों पर मुस्कान है, आंखों में खुशी
गम का कहीं काम ना हो
हर दिन लाए आपके लिए इतनी ख़ुशियाँ
जिनके ढलने की कोई शाम ना हो।
4- ये कितनी खूबसूरत सुबह है
इसे यादों से सजाने का जी चाहता है
इस सुबह की खूबसूरती के साथ
नए नए दोस्त बनाने का जी चाहता है
और उन नए नय दोस्तों के साथ
खुशियां मनाने का जी चाहता है
5- कल का दिन किसने देखा है
तो आज का दिन भी खोए क्यों
जिन घड़ियों में हंस सकते हैं
उन घड़ियों में रोए क्यों।
6- उग गया हैं सूरज
छुप गयी हैं रात
अब आंखें खोलो सनम
और करो हमसे कुछ प्यारी बातें।
7- सुप्रभात विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी रोशनी लाई जा सकती है।
8- चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती कुछ पल सुकून के भी होते हैं।
9- वक़्त भी सिखाता है,
और टीचर भी,
पर दोनों में फर्क होता है,
टीचर सिखा कर,
इम्तिहान लेता है,
और वक़्त इम्तिहान लेकर सिखाता है।
10- जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, इसे अपनाओ और अपनी।
11- भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है जो भी बोया है वो निकलना तय है।
12- ऐ सूरज मेरे अपनों को पैगाम देना, खुशियों का दिन
हंसी की शाम देना, जो भी पढ़े मेरे इस प्यारे से पैगाम को
उसके चहरे पैर मीठी सी मुस्कान देना!
13- कुछ रिश्ते ऊपर बनते है, कुछ रिश्ते लोग बनाते है,
वो लोग बहुत खास होते है जो बिना रिश्ते के रिश्ता निभाते है।
14- खूबसूरत होते है वो पल जब पलकों में सपने होते है,
चाहे जितने भी दूर रहे पर अपने तो अपने होते है!
15- हंसना हंसाना ये कोशिश है मेरी, सबको खुश रखना चाहत है मेरी,
कोई याद करे या ना करे हर किसी को याद करना आदत है मेरी!
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
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बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
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