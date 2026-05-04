Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shayari in Hindi: रिश्तों में घुल जाएगी मिठास, सुबह फैमिली ग्रुप में भेजें ये 15 दिल छू लेने वाली शायरियां

May 04, 2026 07:04 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

हर किसी के व्हाट्सऐप पर फैमिली ग्रुप जरूर बना होता है, जिसमें सुबह कई मॉर्निंग मैसेज आते हैं। आप भी कुछ चुनिंदा शायरियों के साथ नाते-रिश्तेदारों को गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। 

Shayari in Hindi: रिश्तों में घुल जाएगी मिठास, सुबह फैमिली ग्रुप में भेजें ये 15 दिल छू लेने वाली शायरियां

आजकल व्हाट्सऐप पर लगभग हर घर का अपना एक फैमिली ग्रुप होता है, जहां दूर-दराज में रहने वाले नाते-रिश्तेदार भी एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। सुबह होते ही इस ग्रुप में शुभ संदेश, गुड मॉर्निंग मैसेज और प्यारे-प्यारे कोट्स की शुरुआत हो जाती है, जो दिन की शुरुआत को खास बना देते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने फैमिली ग्रुप को थोड़ा और खास बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ साधारण मैसेज ही नहीं, बल्कि खूबसूरत और दिल छू लेने वाली शायरियां भेज सकते हैं। ये शायरियां न केवल आपके अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाती हैं, बल्कि रिश्तों में प्यार, अपनापन और मिठास भी घोल देती हैं। एक छोटी सी प्यारी शायरी आपके भावों को बेहद खूबसूरती से व्यक्त कर सकती है और सामने वाले को यह एहसास दिला सकती है कि वह आपके लिए कितना खास है।

1- कभी कभी किसी से

ऐसा रिश्ता बन जाता है,

हर चीज से पहले

उसी का ख्याल आता है।

2- जो सुख में साथ दे वो रिश्तें होते हैं,

और जो दुख में साथ दे,

वो फरिश्तें होते हैं।

3- अगर कोशिश दोनों तरफ से हो,

तो दुनिया का कोई भी रिश्ता

टूट नहीं सकता।

4- कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती,

उनकी बस अहमियत होती है।

5- रिश्ता उसी से रखो

जो इज्जत हो सम्मान दे,

मतलब की भीड़ बढ़ाने का

कोई फायदा नहीं..!

6- छुपे छुपे से रहते है,

सरेआम नहीं होते,

कुछ रिश्ते सिर्फ एहसास है,

उनके नाम नहीं होते..!

7- जिसे दूर जाना है जाने दिया करो,

रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है,

मजबूरी नही..!

8- रिश्ते वो नहीं होते जो दुनिया को दिखाए जाते हैं,

रिश्ते वो होते हैं जो दुनिया को दिखे या ना दिखे

पर दिल से निभाए जाते हैं।

9- रिश्ता चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो,

पर अगर दिल सच्चा हो तो उस रिश्ते की मजबूती समुद्र से गहरा होता है।

10- रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती,

अगर कोई खामोशी को समझ सकता है,

तो दूसरा रिश्ता निभा सकता है।

11- दुनिया के हर रिश्ते में प्यार हो, यह जरूरी नहीं होता

और जहां प्यार हो उससे अधिक अनमोल कोई दूसरा रिश्ते नहीं होता।

ये भी पढ़ें:हार्टटचिंग रोमांटिक शायरियों के साथ पति से करें इजाहर-ए-इश्क

12- रिश्ते निभाने वालों को बोलने की जरूरत नहीं होती,

उनकी खामोशी ही सब कुछ कह देती है।

13- रिश्ते खून के नहीं, दिल के होते हैं, जो दिल से निभाया जाए, उसे सच्चा रिश्ता कहते हैं।

14- अगर रिश्तों में दूरियां आ गई हैं, तो उन्हें सुधारने के लिए समय दें,

क्योंकि सच्चे रिश्ते जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा होते हैं।

15- जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं,

उन्हें तोड़ने के लिए वक्त की जरूरत नहीं होती,

लेकिन उन्हें निभाने के लिए पूरी जिंदगी चाहिए होती है।

ये भी पढ़ें:मां पर लिखी खूबसूरत शायरियां, भेज दिया तो पढ़ते ही हो जाएंगी इमोशनल
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Relationship Tips shayari in hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।