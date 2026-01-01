Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिप10 Happy New Year 2026 wishes: hindi Messages for WhatsApp and Facebook to share on January 1 to in laws
Happy New Year 2026 Wishes: आपका स्नेह और आशीर्वाद...सास-ससुर को ये प्यार भरे संदेश भेजकर दें नए साल की बधाई

Happy New Year 2026 Wishes: आपका स्नेह और आशीर्वाद...सास-ससुर को ये प्यार भरे संदेश भेजकर दें नए साल की बधाई

संक्षेप:

Happy New Year 2026 Wishes: ग्रीटिंग कार्ड का जमाना अब पुराना हो चुका है, अब लोग समय की कमी के कारण बस मैसेज कर नए साल की बधाई दे देते हैं। आप अपने सास-ससुर को नए साल के लिए शुभकामनाएं संदेश भेज सकते हैं।

Jan 01, 2026 07:27 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Happy New Year 2026 Wishes: ग्रीटिंग कार्ड का जमाना अब सालों पुराना लगने लगा है और अब नए साल की बधाई देने के लिए लोग सबसे सरल माध्यम चुनते हैं व्हाट्सऐप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम। आप अपने दोस्तों, कलीग्स को फेसबुक-इंस्टाग्राम पर मैसेज कर चुके होंगे अब सास-ससुर को भी नए साल की बधाई दे दें। दामाद और बहू अपने सास-ससुर को सुंदर मैसेज भेजते हुए नए साल की मुबारकबाद दे सकते हैं। ये मैसेज पढ़कर सास-ससुर की आंखें खुशी से भर जाएंगी। आप इन विशेस को यहां से उठाकर सीधा व्हाट्सऐप पर पेस्ट कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यहां देखें नए साल की बधाई देने के लिए सुंदर संदेश हिंदी में

1. आदरणीय सास–ससुर जी,

नववर्ष आपके जीवन में सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए।

आपका स्नेह और आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे।

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

2. नया साल आपके जीवन में नई खुशियां,

नई उम्मीदें और ढेर सारा प्यार लेकर आए।

ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रखें।

नववर्ष की शुभकामनाएं।

3. मां-पिता जी,

आपका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है।

यह नया साल आपके जीवन को खुशियों से भर दे।

नववर्ष की शुभकामनाएं।

4. नववर्ष की मंगलकामनाएं मम्मी-पापा जी

ईश्वर आपको दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य

और हर दिन मुस्कुराने के कारण दें।

5. नया साल आपके जीवन में

सुख-समृद्धि, शांति और प्रेम लेकर आए।

आप दोनों सदा स्वस्थ और खुश रहें।

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

6. आदरणीय मां-पिता जी,

आपके अनुभव और संस्कार हमारे लिए मार्गदर्शन हैं।

नववर्ष आपके जीवन में उजाला और खुशियाँ लाए।

शुभ नववर्ष।

7. ईश्वर से कामना है कि यह नया वर्ष

आपके हर दिन को खुशियों से भर दें।

आपका स्नेह और आशीर्वाद यूं ही बना रहे।

नववर्ष की शुभकामनाएं।

8. नववर्ष आपके जीवन में

स्वास्थ्य, सफलता और संतोष लेकर आए।

आप दोनों का साथ और आशीर्वाद

हमेशा हमारे साथ रहे।

9. मम्मी-पापा जी,

आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।

नया साल आपके लिए मंगलमय हो।

नववर्ष की शुभकामनाएं।

10. नए साल की शुभ घड़ी में

आप दोनों को ढेर सारी खुशियां और अच्छा स्वास्थ्य मिलें।

ईश्वर आपको सदा सुरक्षित और प्रसन्न रखें। शुभ नववर्ष मां-पापा जी।

ये भी पढ़ें:Happy New Year 2026 Shayari Wishes: इन शायरी मैसेज से दें नए साल की शुभकामनाएं
ये भी पढ़ें:Happy New Year: ये 10 संस्कृत श्लोक भेजकर करें नए साल की शुभ शुरुआत
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
New Year

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।