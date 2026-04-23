Shayari in Hindi: दोस्ती नहीं मुसीबत का सिरप हो तुम...दोस्तों को हंसा देंगी ये 10 मजेदार शायरियां
दोस्तों को हंसाना हो या बेइज्जती करनी हो, दोनों ही कामों में बड़ा मजा आता है। आज हम आपके लिए ऐसी शायरियां लेकर आए हैं जो दोस्तों को फुल मजे देगी और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में मदद करेगी।
दोस्तों के संग रिश्ता हमेशा थोड़ा चटपटा और मजेदार होता है, जिसमें अगर नमक-मिर्च-मसाला ना हो तो मजा अधूरा सा लगता है। असली दोस्ती वही होती है, जहां हंसी-ठिठोली, खींचाई, और हल्की-फुल्की नोक-झोंक चलती रहे। दोस्तों को हंसाने, चिढ़ाने और उनके साथ बेफिक्र होकर मस्ती करने में जो सुकून और खुशी मिलती है, वो किसी और रिश्ते में कहां मिलती है। यही छोटी-छोटी बातें दोस्ती को और भी खास और यादगार बनाती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर कोई अपने कामों में व्यस्त है, तब दोस्तों के साथ हंसी के कुछ पल बांटना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप अपने दोस्तों को बीच-बीच में हंसी का छोटा सा डोज देते रहें, तो ना सिर्फ उनका मूड फ्रेश होगा बल्कि आपकी दोस्ती भी और मजबूत बनेगी। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी मजेदार और फनी शायरियां लेकर आए हैं, जो आपके दोस्तों को गुदगुदाने के साथ-साथ उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी ले आएंगी। बस इन्हें लिखकर या मैसेज में भेज दीजिए और देखिए कैसे उनका दिन खुशियों से भर जाता है।
1) मुसीबत का सिरप हो तुम, टेंशन का कैप्सूल हो तुम,
आफत का इंजेक्शन हो तुम, पर करें क्या, आखिर दोस्त हो तुम!
2) जब तक सूरज चांद रहेगा,
तेरी बेज्जती करना मेरा काम रहेगा।
3) लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया,
मजनू इतना नाचा कि लंगड़ा हो गया।
4) ये मोहब्बत नहीं, उसूल-ए-वफ़ा है ऐ दोस्त,
हम जान तो दे देंगे जान का नंबर नहीं देंगे।
5) ना ही जरुरत है सितारों की, ना ही जरुरत है फालतू यारों की,
एक दोस्त चाहिए आपके जैसा, जो वाट लगा दे हजारों की।
6) जिनको हम चुनते हैं, वो ही हमें धुनते हैं,
चाहे बीवी हो या दोस्त, दोनों कहां सुनते हैं!!
7) बीयर पीने से पथरी ठीक हो जाती है,
इसी वहम ने मेरे दोस्तो को बेवड़ा बना दिया।
8) चप्पल का तना कटा हुआ है,
मेरे दोस्त का कच्छा फटा हुआ है।
9) वो दोस्तो इस काम में भी मस्त लग गए,
जब भी मिठाई खाई उनको दस्त लग गए।
10) मेरे पास बैठो मेरे करीब ही रहो,
पैसा मैं दूंगा तुम्हे तुम गरीब ही रहो।
11) अजनबी मुझे शांत समझते हैं, दोस्त मिलनसार समझते हैं,
लेकिन मेरे सबसे अच्छे दोस्त जानते हैं कि मैं पूरी तरह से पागल हूं।
12) तेरे बिना जिंदगी अधूरी है, जैसे बिना गाड़ी के सीट-बेल्ट की मजबूरी है।
13) दुःख के समय में, वे मेरे आँसू पोछता हैं,
वो मेरा दोस्त है जो हरदम साथ देता है।
14) ना पढ़ाई का टेंशन, ना करियर का खौफ,
बस तेरे साथ बैठकर करते हैं फुल टाइम लाफ।
15) दोस्ती हमारी WiFi जैसी है यार,
पास हो तो फुल स्पीड, दूर हो तो बेकार।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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