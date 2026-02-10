Hindustan Hindi News
शायराना रोमांटिक अंदाज में पार्टनर को विश करें 'हैप्पी टेडी डे', मैसेज का हर शब्द दिल पर करेगा असर

शायराना रोमांटिक अंदाज में पार्टनर को विश करें 'हैप्पी टेडी डे', मैसेज का हर शब्द दिल पर करेगा असर

संक्षेप:

Teddy Day 2026 Romantic Shayari : अगर आप भी अपने पार्टनर को इस टेडी डे स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें टेडी गिफ्ट करने के साथ कुछ रोमांटिक मैसेजेस, कोट्स या शायरी मैसेज भी भेज सकते हैं। जिन्हें पढ़कर उनका दिल आपके प्यार में कैद हो जाएगा।

Feb 10, 2026 08:49 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Teddy Day Quotes And Wishes : वेलेंटाइन वीक का चौथा दिन यानी 10 फरवरी, टेडी डे 2026 के नाम से मनाया जाता है। इस दिन प्रेमी जोड़े एक दूसरे को टेडी गिफ्ट करने के साथ प्यार का इजहार करने के लिए रोमांटिक मैसेज भी भेजते हैं। अगर आप भी अपने पार्टनर को इस टेडी डे स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें टेडी गिफ्ट करने के साथ कुछ रोमांटिक मैसेजेस, कोट्स या शायरी मैसेज भी भेज सकते हैं। जिन्हें पढ़कर उनका दिल आपके प्यार में कैद हो जाएगा। ते ये हैं टेडी डे की 10 खूबसूरत विशिस और शायरियां हैं, जिन्हें आप मैसेज, कार्ड या सोशल मीडिया पोस्ट में भेजकर अपने प्यार को खास महसूस करा सकते हैं।

क्यूट रोमांटिक टेडी डे शायरी मैसेज के साथ गिफ्ट करें टेडी

1- टेडी की तरह तुम भी हमेशा मुस्कुराते रहना

अपनी क्यूटनेस से इस दिल को बहलाते रहना।

Happy Teddy Day

2- टेडी सा मुलायम दिल है मेरा,

भेज रहा हूं संभालकर रखना,

जब आए प्यार मुझ पर,

मेरे दिए टेडी को हग कर लेना.

Happy Teddy Day

3- काश मेरी जिंदगी में भी वह प्यारा पल आए,

मेरा टेडी मिलते ही आपको हमसे प्यार हो जाए.

Happy Teddy Day 2026

हैप्पी टेडी डे शायरी मैसेज इन हिंदी

4- जिंदगी की राहों में तू एक खास टेडी है,

जो मेरे दिल को सुकून देता है,

तेरे साथ हर दिन हो जैसे हंसी का मौसम,

तू ही मेरी खुशी की वजह है।

Happy Teddy Day

5- प्यार के तोहफे में टेडी बियर भेज रहा हूं,

टेडी की जुबानी तुमसे Love You कह रहा हूं.

Happy Teddy Day 2026

6- टेडी की तरह तुमको सीने से लगाना है,

तुम्हारे साथ हर पल मुस्कुराना है,

काश ये Teddy Day कभी खत्म न हो,

क्योंकि तुम्हें हर दिन प्यार जताना है

7- काश मेरी जिंदगी में भी वो हंसी पल आ जाए,

किसी के आने से जीवन में बहार आ जाए,

टेडी की तरह जो मुझे लिपटा ले सीने से,

और मुझे उससे प्यार हो जाए।

Happy Teddy Day 2026!

8- तुम्हारी बाहों में जो सुकून है,

वो किसी टेडी में कहां…

Happy Teddy Day मेरी जान,

तुम हो मेरे लिए सबसे खास वहां

9- जब मैं पास न होऊं तो इसे गले लगा लेना,

मेरा सारा प्यार इस टेडी से पा लेना।

Happy Teddy Day

10- मोहब्बत के एहसास के साथ भेज रहा हूं एक प्यारा सा टेडी

रखना इसे हमेशा अपने पास, ये याद दिलाएगा तुम्हें हर पल

कि तुम हो मेरे लिए बहुत खास।

Happy Teddy Day

