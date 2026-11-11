लाल ईंटों की दीवारें, बड़ा क्लोजेट और बंक बेड... बेहद स्टाइलिश है कृष्णा-कश्मीरा का आलीशान आशियाना

सेलेब्रिटीज के आलीशान आशियाने का इंटीरियर देखने में अगर आपको दिलचस्पी है तो एक बार कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह को देखें। काले रंग की किचन से लाल ईंटों की दीवारें, बड़ा क्लोजेट और बंक बेड, कृष्णा-कश्मीरा के घर में आपको सबकुछ देखने मिलेगा।

टीवी और कॉमेडी की दुनिया के मशहूर कलाकार कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह का मुंबई स्थित घर बेहद शानदार और स्टाइलिश है। इस कपल के घर का इंटीरियर मॉडर्न डिजाइन और आरामदायक माहौल का खूबसूरत मेल है। उनके घर में कदम रखते ही सबसे पहले लाल रंग की एक्सपोज्ड ब्रिक वॉल्स ध्यान खींचती हैं, जो इसे एक अलग और आकर्षक लुक देती हैं। वहीं घर का बोल्ड ब्लैक किचन भी काफी खास है। इसका डार्क और क्लासी डिजाइन पूरे इंटीरियर को प्रीमियम फील देता है। अर्चना पूरण सिंह ने अपने यूट्यूब वीडियो में कृष्णा-कश्मीरा का आलीशान आशियाना दिखाया है। आइए, जानते हैं कैसा दिखता है-

लिविंग रूम को दिया है कैफे वाइब स्टार ने अपने लिविंग रूम को कैफे वाइब दी है। सबसे पहले आपका ध्यान यहां की रोशनी पर जाएगा। लिविंग रूम बहुत बड़ा और लाइट से भरा है, यहां लगी बड़ी खिड़कियों से इतनी ताजी हवा और धूप अंदर आती है कि ऐसा लगता है मानो आप बाहर बैठे हों। इसके अलावा लिविंग रूम को आकर्षित बनाने में एक लाल ईंटों वाली दीवारें बनी है। इन ईंटों वाली दीवारों के सामने, कृष्णा और कश्मीरा ने आरामदायक ग्रे सोफे और एक गहरे लाल रंग का सोफा रखा है, जो सभी एक ग्लास टेबल के चारों ओर सजे हुए हैं। सोफे के ठीक सामने एक बहुत बड़ा टीवी लगा है, जो मूवी-नाइट के लिए एकदम परफेक्ट सेटअप है। इसके अलावा एक दीवार पर शहर के नजारे वाला बड़ा वॉलपेपर लगा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो आप किसी कैफे में बैठे हों।

शानदार किचन से लेकर बड़े वॉक-इन क्लोजेट तक कृष्णा और कश्मीरा के घर में एक बड़ा और शानदार क्लोजेट भी है, जो किसी लग्जरी वॉर्डरोब स्पेस से कम नहीं लगता। इस वॉर्डरोब में फर्श से छत तक स्टोरेज यूनिट्स हैं, जो कपड़ों, डिजाइनर जूतों और लाखों की कीमत वाली शानदार जैकेटों के बड़े कलेक्शन से भरी हुई हैं। इसमें एकदम वाइब्रेंट और मजेदार कलेक्शन है। इसके अलावा लिविंग एरिया के ठीक बगल में किचन है, जिसका रंग एकदम अलग है। यहां मॉडर्न मैट-ब्लैक कैबिनेट, शानदार इन-बिल्ट अप्लायंसेज और कांच के जार सलीके से रखे हुए हैं। यह जगह एकदम साफ-सुथरी और मिनिमल है, जो लिविंग रूम के रंगों और टेक्सचर के साथ एक बेहतरीन बैलेंस बनाती है।

आरामदायक है बेडरूम कृष्णा-कश्मीरा का मास्टर बेडरूम काफी सिंपल है, जिसमें एक आरामदायक बिस्तर और एक बड़ा टीवी है। इसके अलावा, कपल के जुड़वां बेटों के लिए एक अलग कमरा है, जो काफी प्यारा है। इसमें एक बंक बेड, हल्के पैटर्न वाला वॉलपेपर, प्रिंटेड पर्दे और हर तरफ खिलौने बिखरे हुए हैं। इसे इस तरह से नहीं सजाया गया है।