Women's Day पर मां को खिलाएं पैन में बना ये रसमलाई केक, टेस्ट होगा लाजवाब
Women's Day 2026: वुमंस डे के मौके पर मां के लिए केक तो जरूर मार्केट से लेकर आएंगे। लेकिन अपनी मां को सच में खुश करना चाहते हैं तो अपने हाथों से बना ये देसी रसमलाई फ्लेवर वाले केक को बनाकर खिलाएं। इसे बनाना बहुत आसान है। साथ ही इसका टेस्ट भी लजवाब होगा।
8 मार्च को वुमंस डे है और मां को स्पेशल फील कराने के लिए केक तो जरूर कटिंग करवाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा एफर्ट लगाना चाहते हैं तो केक को घर में रेडी करें वो भी बिल्कुल देसी स्वाद के साथ। काफी सारी माएं वो क्रीम वाला केक खाना कम पसंद करती हैं। ऐसे में रसमलाई और रबड़ी फ्लेवर से तैयार केक का स्वाद उन्हें जरूर पसंद आएगा। यहां देखकर बनाएं बगैर ओवन पैन में बना रसमलाई केक। नोट कर लें रेसिपी।
रसमलाई केक बनाने की सामग्री
डेढ़ कप मैदा या 190 ग्राम मैदा
एक चम्मच बेकिंग पाउडर
आधा चम्मच बेकिंग सोडा
आधा चम्मच इलायची पाउडर
150 ग्राम दही
200 ग्राम चीनी या एक कप चीनी
आधा कप या 100 मिली रिफाइंड ऑयल
पिंक फूड कलर
ग्रीन फूड कलर
रसमलाई मिक्सचर बनाने के लिए
एक गिलास फुल फैट मिल्क
केसर के रेशे
पिस्ता
इलायची पाउडर
और, चीनी
रसमलाई केक बनाने की रेसिपी
- सबसे पहले मैदे को छान लें। किसी बाउल में इसे लें और साथ ही बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी छान लें।
- साथ ही इसमे इलायची पाउडर भी डाल दें।
- अब गीले मिक्सचर को तैयार करें। जिसमे 150 ग्राम दही और 200 ग्राम चीनी को अच्छी तरह से फेंट कर मिक्स कर लें।
- जब ये मिक्सचर स्मूद हो जाए तो साथ में रिफाइंड ऑयल भी डाल दें।
- अब इस मिक्चर में ड्राई मिक्सचर डाल कर अच्छी तरह से फेंट लें।
- केक के तैयार मिक्सचर को लाल, हरे दो रंग के साथ एक प्लेन ही कलर में रहने दें।
- अब केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लें।
- इसमे तीनों कलर की लेयर बनाकर डालें। जिससे एक डिजाइन सी बन जाए।
- अब किसी पैन या कड़ाही में जिसका ढक्कन सेट हो, उसमे पानी डालें और बीच में स्टैंड रखें। उस पर केक का बैटर रखकर ढंके।
- धीमी फ्लेम पर लगभग 45 मिनट तक पकने को छोड़ दें।
- साइड में दूसरे पैन में दूध डालकर धीमी आंच पर चलाते हुए गाढ़ा करें।
- इसमे चीनी, काजू का पाउडर,इलायची पाउडर डालकर मिक्स करें। जब ये गाढ़ा हो जाए को गैस बंद कर दें।
- बस 45 मिनट बाद केक को टूथपिक डालकर चेक कर लें। ये पक गाय हो तो इसे बाहर निकाल लें।
- ऊपर से तैयार रबड़ी को ऊपर से डालें और ठंडा करके सर्व करें। मां को आपके हाथ का बना ये केक जरूर पसंद आएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।