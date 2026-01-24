सर्दियां खत्म होने से पहले जरूर ट्राई करें लहसुनी सोया मेथी, सब्जी के आगे फीका लगेगा पकौड़े-पराठे का स्वाद

संक्षेप: Lehsuni Soya Methi Sabji Recipe : प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स और आयरन रिच मेथी का यह मेल सर्दियों की दोपहर या रात के खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप वही पुरानी मेथी-आलू खाकर बोर हो चुके हैं, तो यह चटपटी और खुशबूदार डिश आपकी थाली का जायका बदलने के लिए तैयार है।

सर्दियों की पहचान इस मौसम में मिलने वाली कुछ खास तरह की सब्जियों से है। ज्यादातर लोग इस मौसम में खुद को ठंड से बचाने के लिए गर्म तासीर वाली सब्जी और दाल डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं। ऐसी ही मुंह में पानी भर देने वाली एक पत्तेदार सब्जी का नाम मेथी है। आमतौर पर सर्दियां आते ही लोगों के घरों में मेथी के पराठे, आलू-मेथी की सब्जी, पकौड़े जैसी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप अगर सेहत के साथ स्वाद और रेसिपी में थोड़ा बदलाव चाहते हैं तो ठंड कम होने से पहले एक बार जरूर ट्राई करें प्रोटीन और आयरन से भरपूर लहसुनी सोया मेथी रेसिपी। लहसुनी सोया मेथी सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि सेहत और स्वाद का वो बैलेंस है जो सादे से खाने में भी जान डाल देता है। प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स और आयरन रिच मेथी का यह मेल सर्दियों की दोपहर या रात के खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप वही पुरानी मेथी-आलू खाकर बोर हो चुके हैं, तो यह चटपटी और खुशबूदार डिश आपकी थाली का जायका बदलने के लिए तैयार है।

लहसुनी सोया मेथी बनाने के लिए सामग्री -1 कप सोया चंक्स (उबले हुए)

-2 कप ताजी मेथी (बारीक कटी हुई)

-10-12 कलियां लहसुन (बारीक कटी हुई)

-1 बड़ा प्याज (बारीक कटा हुआ)

-1 बड़ा टमाटर (बारीक कटा हुआ)

-2-3 हरी मिर्च (लंबी कटी हुई)

-1 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

-1/2 चम्मच हल्दी

-1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 चम्मच धनिया पाउडर

-1/2 चम्मच गरम मसाला

-2-3 बड़े चम्मच तेल

-नमक स्वादानुसार

लहसुनी सोया मेथी बनाने की विधि लहसुनी सोया मेथी बनाने के लिए सबसे पहले सोया चंक्स को नमक वाले गरम पानी में 10 मिनट भिगोकर रखें। इसके बाद इनका पानी निचोड़कर एक पैन में तेल गर्म करके इन्हें हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करें। इस टिप को फॉलो करने से सोया का कच्चापन निकल जाएगा।

तड़का लगाएं- अब एक कड़ाही में तेल गरम करके उसमें आधा कटा हुआ लहसुन डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद कड़ाही में जीरा और हींग डालें। थोड़ी देर चलाने के बाद कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर गुलाबी होने तक भूनें। जब प्याज भून जाए तो अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट तक और चलाएं।

टमाटर और सूखे मसाले- अब कड़ाही में टमाटर और थोड़ा नमक डालकर टमाटर गलने तक पकाएं। इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर सभी चीजों को तब तक पकाएं जब तक मसाला तेल न छोड़ दे।

लहसुनी तड़का- अब भुने हुए सोया चंक्स और कटी हुई मेथी डालकर मेथी को तब तक पकाएं जब तक उसका सारा पानी सूख न जाए और वह पककर कम न हो जाए। ऐसा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि मेथी को ढकना नहीं है, वरना मेथी कड़वी हो सकती है। आखिर में सब्जी में गरम मसाला डालें। अगर आपको सब्जी में लहसुनी फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो एक छोटे पैन में थोड़ा सा घी गरम करके उसमें बाकी बचा हुआ बारीक कटा लहसुन डालकर सुनहरा होने तक भूनकर सब्जी के ऊपर तड़का मार दें। आपकी टेस्टी लहसुनी सोया मेथी बनकर तैयार है।