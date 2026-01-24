Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीwinters must try quick recipe know how to make dhaba style lehsuni soya methi sabji recipe garlic soya fenugreek
सर्दियां खत्म होने से पहले जरूर ट्राई करें लहसुनी सोया मेथी, सब्जी के आगे फीका लगेगा पकौड़े-पराठे का स्वाद

सर्दियां खत्म होने से पहले जरूर ट्राई करें लहसुनी सोया मेथी, सब्जी के आगे फीका लगेगा पकौड़े-पराठे का स्वाद

संक्षेप:

Lehsuni Soya Methi Sabji Recipe : प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स और आयरन रिच मेथी का यह मेल सर्दियों की दोपहर या रात के खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप वही पुरानी मेथी-आलू खाकर बोर हो चुके हैं, तो यह चटपटी और खुशबूदार डिश आपकी थाली का जायका बदलने के लिए तैयार है।

Jan 24, 2026 05:07 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों की पहचान इस मौसम में मिलने वाली कुछ खास तरह की सब्जियों से है। ज्यादातर लोग इस मौसम में खुद को ठंड से बचाने के लिए गर्म तासीर वाली सब्जी और दाल डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं। ऐसी ही मुंह में पानी भर देने वाली एक पत्तेदार सब्जी का नाम मेथी है। आमतौर पर सर्दियां आते ही लोगों के घरों में मेथी के पराठे, आलू-मेथी की सब्जी, पकौड़े जैसी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप अगर सेहत के साथ स्वाद और रेसिपी में थोड़ा बदलाव चाहते हैं तो ठंड कम होने से पहले एक बार जरूर ट्राई करें प्रोटीन और आयरन से भरपूर लहसुनी सोया मेथी रेसिपी। लहसुनी सोया मेथी सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि सेहत और स्वाद का वो बैलेंस है जो सादे से खाने में भी जान डाल देता है। प्रोटीन से भरपूर सोया चंक्स और आयरन रिच मेथी का यह मेल सर्दियों की दोपहर या रात के खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप वही पुरानी मेथी-आलू खाकर बोर हो चुके हैं, तो यह चटपटी और खुशबूदार डिश आपकी थाली का जायका बदलने के लिए तैयार है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:कपड़े जला देती है प्रेस, ये 5 आसान टिप्स बना देंगे नया जैसा

लहसुनी सोया मेथी बनाने के लिए सामग्री

-1 कप सोया चंक्स (उबले हुए)

-2 कप ताजी मेथी (बारीक कटी हुई)

-10-12 कलियां लहसुन (बारीक कटी हुई)

-1 बड़ा प्याज (बारीक कटा हुआ)

-1 बड़ा टमाटर (बारीक कटा हुआ)

-2-3 हरी मिर्च (लंबी कटी हुई)

-1 चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

-1/2 चम्मच हल्दी

-1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1 चम्मच धनिया पाउडर

-1/2 चम्मच गरम मसाला

-2-3 बड़े चम्मच तेल

-नमक स्वादानुसार

लहसुनी सोया मेथी बनाने की विधि

लहसुनी सोया मेथी बनाने के लिए सबसे पहले सोया चंक्स को नमक वाले गरम पानी में 10 मिनट भिगोकर रखें। इसके बाद इनका पानी निचोड़कर एक पैन में तेल गर्म करके इन्हें हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करें। इस टिप को फॉलो करने से सोया का कच्चापन निकल जाएगा।

तड़का लगाएं- अब एक कड़ाही में तेल गरम करके उसमें आधा कटा हुआ लहसुन डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद कड़ाही में जीरा और हींग डालें। थोड़ी देर चलाने के बाद कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डालकर गुलाबी होने तक भूनें। जब प्याज भून जाए तो अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट तक और चलाएं।

टमाटर और सूखे मसाले- अब कड़ाही में टमाटर और थोड़ा नमक डालकर टमाटर गलने तक पकाएं। इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालकर सभी चीजों को तब तक पकाएं जब तक मसाला तेल न छोड़ दे।

लहसुनी तड़का- अब भुने हुए सोया चंक्स और कटी हुई मेथी डालकर मेथी को तब तक पकाएं जब तक उसका सारा पानी सूख न जाए और वह पककर कम न हो जाए। ऐसा करते हुए इस बात का खास ख्याल रखें कि मेथी को ढकना नहीं है, वरना मेथी कड़वी हो सकती है। आखिर में सब्जी में गरम मसाला डालें। अगर आपको सब्जी में लहसुनी फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो एक छोटे पैन में थोड़ा सा घी गरम करके उसमें बाकी बचा हुआ बारीक कटा लहसुन डालकर सुनहरा होने तक भूनकर सब्जी के ऊपर तड़का मार दें। आपकी टेस्टी लहसुनी सोया मेथी बनकर तैयार है।

सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप्स

मेथी की कड़वाहट कम करने के लिए उसे काटने के बाद थोड़ा नमक लगाकर 5 मिनट छोड़ दें और फिर धोकर इस्तेमाल करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।