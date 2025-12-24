देसी मसालों की गर्माहट: सर्दियों के लिए परफेक्ट मिर्ची का सालन, सिंपल रेसिपी
सर्दियों में मसालेदार और देसी स्वाद का मजा लेना हो, तो मिर्ची का सालन एक परफेक्ट रेसिपी है। हैदराबादी अंदाज में बनी यह डिश बिरयानी के साथ खास लगती है और ठंड में शरीर को गर्माहट भी देती है।
सर्दियों के मौसम में अगर कुछ मसालेदार, गरमा-गरम और देसी स्वाद वाला खाने का मन हो तो मिर्ची का सालन एक बेहतरीन विकल्प है। यह हैदराबाद की पारंपरिक रेसिपी है जो खासतौर पर बिरयानी के साथ परोसी जाती है। हरी मिर्च से बनी यह डिश सुनने में भले ही बहुत तीखी लगे, लेकिन सही मसालों और नट्स के संतुलन से इसका स्वाद खट्टा-मीठा और बेहद लाजवाब बनता है। ठंड के मौसम में मसाले शरीर को गर्म रखते हैं जिससे यह डिश सर्दियों के लिए और भी खास हो जाती है।
मिर्ची के सालन की खास बात इसकी गाढ़ी और खुशबूदार ग्रेवी होती है जो मूंगफली, तिल और सूखे नारियल से तैयार की जाती है। इसमें इमली का हल्का खट्टापन और मसालों की खुशबू इसे बाकी सब्जियों से अलग बनाती है। यह रेसिपी ना केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि घर पर आसानी से बनाई भी जा सकती है।
सामग्री: मोटी हरी मिर्च 8–10 (बीच से चीरी हुई), मूंगफली 3 टेबलस्पून, सफेद तिल 2 टेबलस्पून, सूखा नारियल 2 टेबलस्पून, प्याज 1 बारीक कटा, अदरक-लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, इमली का गूदा 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, राई ½ टीस्पून, करी पत्ते 8–10, तेल 3–4 टेबलस्पून
बनाने की विधि
- सबसे पहले कढ़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें और हरी मिर्च को हल्का सा तलकर निकाल लें। इससे मिर्च का कच्चापन कम हो जाता है।
- अब मूंगफली, तिल और सूखे नारियल को अलग पैन में हल्का सा भूनें और ठंडा होने पर इन्हें पीसकर गाढ़ा पेस्ट बना लें।
- अब उसी कढ़ाही में तेल डालकर राई, जीरा और करी पत्ते का तड़का लगाएं। इसमें बारीक कटा प्याज और अदरक-लहसुन पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें।
- अब सभी सूखे मसाले डालें और तैयार पेस्ट मिलाकर अच्छी तरह भूनें।
- इमली का पानी और थोड़ा सादा पानी डालकर सालन को धीमी आंच पर 10–12 मिनट पकाएं। अंत में तली हुई मिर्च डालें और तब तक पकाएं जब तक तेल ऊपर ना आ जाए।
परोसने का सुझाव: मिर्ची के सालन को हैदराबादी बिरयानी, रोटी या सादे चावल के साथ गरमागरम परोसें और लुत्फ उठाएं। सही मसालों और धीमी आंच पर पकाया गया मिर्ची का सालन हर किसी को इसका दीवाना बना देता है।
