बारिश में बेहद स्वाद लगती है 'मलइयो' मिठाई, बनारसी रेसिपी के हैं दूर-दूर तक चर्चे

बारिश में बेहद स्वाद लगती है 'मलइयो' मिठाई, बनारसी रेसिपी के हैं दूर-दूर तक चर्चे

संक्षेप:

Malaiyo Recipe : यह डेजर्ट रेसिपी बनारस की गलियों की सबसे प्रसिद्ध और जादुई मिठाई है। जो खासतौर पर दूध और ओस की बूंदों से बुना गया एक मीठा ख्वाब जैसा है। मलइयो बादलों जैसा हल्का, केसर की खुशबू से महकता और पिस्ते की कतरन से सजा यह जादू जब जुबान पर अपनी दस्तक देता है, तो वक्त जैसे थम सा जाता है।

Jan 27, 2026 02:52 pm IST
भारत के हर शहर की अपनी एक अलग पहचान और खासियत है, जो उस शहर को दूसरी जगह से खास बनाता है। बात अगर बनारस की करें तो यहां का सिर्फ पान ही नहीं बल्कि मलइयो के चर्चे भी दूर-दूर तक होते हैं। यह डेजर्ट रेसिपी बनारस की गलियों की सबसे प्रसिद्ध और जादुई मिठाई है। जो खासतौर पर दूध और ओस की बूंदों से बुना गया एक मीठा ख्वाब जैसा है। मलइयो बादलों जैसा हल्का, केसर की खुशबू से महकता और पिस्ते की कतरन से सजा यह जादू जब जुबान पर अपनी दस्तक देता है, तो वक्त जैसे थम सा जाता है। अगर आप भी घर बैठे इस बनारसी रेसिपी का स्वाद चखना चाहते हैं तो फॉलो करें ये आसान रेसिपी।

मलइयो बनाने के लिए सामग्री

-1 लीटर फुल क्रीम दूध

-3-4 बड़े चम्मच चीनी (पिसी हुई)

-15-20 धागे केसर (गर्म दूध में भिगोए हुए)

-½ छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर

-पिस्ता और बादाम बारीक कटे हुए

-1 छोटा चम्मच गुलाब जल

मलइयो बनाने का तरीका

मलइयो बनाने के लिए सबसे पहले दूध को अच्छी तरह उबालना होता है। इसके लिए एक भारी तले वाली कड़ाई में दूध को तब तक उबालें जब तक दूध पककर आधा और थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इसके बाद दूध का गैस बंद करके दूध को पूरी तरह ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। दूध जितना ठंडा होगा, उसमें झाग उतना ही अच्छा बनेगा।

मिश्रण तैयार करें- अब ठंडे दूध में केसर वाला दूध, इलायची पाउडर और पिसी हुई चीनी मिलाएं। दूध में झाग बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर या मथानी का यूज करें। इसकी मदद से दूध को जोर-जोर से फेंटना शुरू करें। जैसे-जैसे आप दूध को फेंटेंगे, दूध के ऊपर गाढ़ा और हल्का झाग बनने लगेगा।

झाग को अलग करें- अब दूध के ऊपर बने इस झाग को धीरे-धीरे चम्मच की मदद से एक अलग मिट्टी के कुल्हड़ में निकाल लें। बचे हुए दूध को फिर से फेंटें और फिर से झाग निकालें। यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक सारा दूध झाग में न बदल जाए।

परोसने का सही तरीका- फेंटे हुए दूध के झाग को मलइयो कहा जाता है। अब इस तैयार मलइयो के ऊपर कटे हुए पिस्ता, बादाम और थोड़े से केसर के धागे डालकर इसे मिट्टी के कुल्हड़ में परोसें। परोसने के इस तरीके से इसमें असली बनारसी स्वाद आता है।

रेसिपी का स्वाद बढ़ाएंगे ये टिप्स

ठंडक का रखें ध्यान- अगर दूध फेंटते समय गर्म होने लगे, तो बर्तन के नीचे बर्फ के टुकड़ों वाला दूसरा बर्तन रख दें।

हल्कापन- मलइयो की खासियत उसका हवा जैसा हल्का होना है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा दबाकर न रखें।

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
