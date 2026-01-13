सर्दियों की पारंपरिक मिठास: तिल-गुड़ से झटपट बनाएं तिल बुग्गा
लोहड़ी और मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का खास महत्व होता है। अगर आप झटपट बनने वाली पारंपरिक मिठाई ढूंढ रहे हैं, तो यह आसान तिल बुग्गा रेसिपी स्वाद और सेहत- दोनों का परफेक्ट मेल है।
लोहड़ी और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों में तिल और गुड़ का खास महत्व होता है। इन दोनों को सेहत, गर्माहट और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप किसी आसान, झटपट और पारंपरिक मिठाई की तलाश में हैं तो तिल बुग्गा एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने में ना ज्यादा सामग्री लगती है और ना ही ज्यादा समय- सिर्फ 10 मिनट में यह स्वादिष्ट रेसिपी तैयार हो जाती है। चाहे पूजा के भोग के लिए बनाना हो, मेहमानों को परोसना हो या घर पर हेल्दी मीठा खाने का मन हो — यह रेसिपी हर मौके पर फिट बैठती है। आइए जानते हैं कैसे आप घर पर बेहद आसान तरीके से पारंपरिक स्वाद से भरपूर तिल बुग्गा तैयार कर सकते हैं।
क्यों खास है तिल बुग्गा?
तिल बुग्गा उत्तर भारत और पंजाब में खासतौर पर सर्दियों के त्योहारों पर बनाया जाता है। तिल शरीर को अंदर से गर्म रखता है, जबकि गुड़ पाचन सुधारने और इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है। यही वजह है कि यह मिठाई स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है।
सामग्री: 1 कप सफेद तिल, ¾ कप गुड़ (कद्दूकस किया हुआ), 1 छोटा चम्मच घी, 2–3 बड़े चम्मच पानी, 1 चुटकी इलायची पाउडर (वैकल्पिक), कटे हुए बादाम या मूंगफली (वैकल्पिक)
तिल बुग्गा बनाने की विधि (Step-by-Step)
स्टेप 1: एक कढ़ाही में तिल डालकर धीमी आंच पर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। तिल चटकने लगें और खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें।
स्टेप 2: दूसरी कढ़ाही में घी डालें। अब उसमें गुड़ और 2–3 चम्मच पानी डालकर धीमी आंच पर पिघलाएं।
स्टेप 3: जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए और हल्की चाशनी जैसी बन जाए, तब उसमें भुने हुए तिल डालें।
स्टेप 4: अब इलायची पाउडर और ड्राय फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिलाएं। मिश्रण को ज्यादा ना पकाएं, वरना बुग्गा सख्त हो सकता है।
स्टेप 5: मिश्रण हल्का ठंडा होने पर हाथों से छोटे-छोटे बुग्गे या लड्डू बना लें और परोसें।
सेहत के फायदे
- तिल कैल्शियम और आयरन से भरपूर
- गुड़ पाचन और इम्युनिटी के लिए फायदेमंद
- सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मददगार
- तुरंत एनर्जी देने वाली मिठाई
