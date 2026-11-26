हरी मटर का चटपटा मसाला भरकर बनाएं खस्ता पूड़ियां, समोसा-कचौड़ी का स्वाद भूल जाएंगे!
सर्दियों में हरी मटर की पूड़ी एक बार आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। अंदर से मसालेदार और बाहर से क्रिस्पी, ये पूड़ी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती हैं। समोसा-कचौड़ी जैसा कुछ खाने का दिल करे, तो सुबह नाश्ते में या लंच में इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं।
सर्दियों में ताजी हरी मटर मार्केट में खूब मिलती है। इस मौसम में लोग मटर की सब्जी, पुलाव, पराठे और टिक्की से ले कर खूब सारी डिशेज बनाते हैं। मटर की खासियत है कि ये प्रोटीन से भरपूर होता है और स्वादिष्ट इतना कि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। इसी से जुड़ी एक रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप नाश्ते या लंच में कुछ स्वादिष्ट और अलग हटकर ट्राई करना चाहते हैं, तो हरी मटर की पूड़ी एक बार जरूर बनाकर देखें। मटर और आलू की मसालेदार फिलिंग वाली ये खस्ता पूड़ी खाने में लाजवाब लगती हैं। अगर आपको कचौड़ी और समोसा खाना पसंद है, तो ये भरवां मटर की पूड़ी आपको उन्हीं की याद दिलाएंगी। इन्हें बनाना भी काफी आसान है। आइए फटाफट से रेसिपी जान लेते हैं।
मटर की पूड़ी बनाने के लिए सामग्री
अंदर से मसालेदार फिलिंग और बाहर से क्रिस्पी मटर की पूड़ी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं-
मटर के दाने (1 कप), हरी मिर्च (3-4), अदरक का छोटा टुकड़ा, थोड़ा सा हरा लहसुन, साबुत जीरा (1 चम्मच), चुटकी भर हींग, उबला हुआ आलू (1), नमक (स्वादानुसार), हल्दी पाउडर (1 चम्मच), लाल मिर्च पाउडर (स्वादानुसार), धनिया पाउडर (आधा चम्मच), गरम मसाला (आधा चम्मच), अमचूर पाउडर (आधा चम्मच), मैदा (1 कप), बारीक सूजी (आधा कप), नमक (स्वादानुसार), तेल (2 बड़े चम्मच) और तलने के लिए तेल।
सर्दियों में बनाएं खस्ता हरी मटर की पूड़ी, देखें रेसिपी
स्टेप 1- हरी मटर का पेस्ट बनाकर तैयार करें
सबसे पहले एक मिक्सर में ताजी मटर के दाने, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, हरा लहसुन और थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लें और एक पेस्ट तैयार कर लें। हरे लहसुन की जगह आप नॉर्मल लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हरी मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
स्टेप 2- पूड़ी की मसालेदार स्टफिंग तैयार करें
पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करें। इसमें जीरा और हींग डालकर चटकाएं। अब मटर वाला पेस्ट एड करें। साथ में एक मैश किया हुआ उबला आलू, नमक और कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें। इन्हें 2-3 मिनट के लिए कुक करें और मटर का चटपटा सा मसाला बनाकर तैयार कर लें।
स्टेप 3- पूड़ी के लिए आटा लगाएं
एक परात में मैदा लें, उसमें बारीक सूजी, नमक और दो बड़े चम्मच तेल डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लें। अगर आप मैदा खाने से परहेज करते हैं, तो इसे गेहूं के आटे से भी रिप्लेस कर सकते हैं।
काम की टिप: बारीक सूजी नहीं है, तो नॉर्मल सूजी को मिक्सर में पीसकर फाइन कर लें।
स्टेप 4- स्टफिंग भरकर पूड़ियां बनाएं
आटे की छोटी लोई बनाएं। इसमें स्टफिंग के लिए जगह बनाते हुए मटर वाला मसाला भरें। अब चारों तरह से लोई को अच्छी तरह सील कर दें। फिर बेलन की मदद से हल्के हाथों से छोटी छोटी पूड़ी बेलकर तैयार कर लें।
स्टेप 5- तेल में फ्राई करें पूड़ी
कड़ाही में तेल गर्म करें। जैसे ही तेल मीडियम गर्म हो, इसमें पूड़ी तलने के लिए डालें। पूड़ी को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। इस दौरान गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखें, ताकि ये जले नहीं।
सर्विंग टिप- मटर की पूड़ी को आप हरी चटनी, रायता या आलू की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
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