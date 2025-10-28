सर्दियों की खास है हरे प्याज की चटपटी कढ़ी, एक बार बना ली तो बार-बार फरमाइश करेंगे घरवाले!

संक्षेप: अब हल्की सर्दियां शुरू हो गई हैं और ये परफेक्ट समय है हरे प्याज की चटपटी कढ़ी बनाने का। यकीन मानिए इससे चटपटी और टेस्टी कढ़ी शायद ही अपने खाई होगी। आइए फटाफट रेसिपी जान लेते हैं।

चटपटी जायकेदार कढ़ी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आना लाजमी है। चावल के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन लाजवाब लगता है। वैसे क्या आप जानती हैं कि कढ़ी भी कई तरह की होती है? जी हां, राजस्थानी कढ़ी, गुजराती कढ़ी, पंजाबी कढ़ी पकोड़ा और भी बहुत तरीकों से कढ़ी बनाई जाती है। आज हम आपके साथ हरे प्याज की कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। यकीन मानिए इससे चटपटी और टेस्टी कढ़ी शायद ही अपने खाई होगी। इसके पकौड़े मुंह में घुल जाते हैं और चावल के साथ तो खाने का स्वाद मानों दोगुना हो जाता है। अब हल्की सर्दियां शुरू हो गई हैं और ये परफेक्ट समय है हरे प्याज की चटपटी कढ़ी बनाने का। आइए फटाफट रेसिपी जान लेते हैं।

हरे प्याज की कढ़ी बनाने की सामग्री कढ़ी में सबसे मेन होते हैं पकौड़े। हरे प्याज की कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं - 250 ग्राम हरी प्याज, 1 कप बेसन, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अजवाइन, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच काला नमक, लहसुन मिर्च का पेस्ट और तलने के लिए तेल।

इसके अलावा कढ़ी बनाने के लिए जो सामग्रियां चाहिए वो हैं- बेसन, दही, सरसों का तेल, लहसुन मिर्च का पेस्ट, हल्दी और स्वादानुसार नमक। इस कढ़ी को और स्वादिष्ट बनाता है ऊपर से लगने वाला तड़का, जिसे लिए आपको चाहिए- 2 से 3 चम्मच देसी घी, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच राई के दाने, चुटकी भर हींग और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च।

हरे प्याज की कढ़ी बनाने की विधि कढ़ी बनाते हुए सबसे पहले पकौड़े बनाकर तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले हरी प्याज को डंठल सहित बारीक काट लें। अब इसमें बेसन मिलाएं और साथ ही कुछ बेसिक मसाले भी। जैसे- हल्दी, लाल मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक और हाथ से मसलकर अजवाइन। सबको आपस में मिक्स कर लें और पकौड़ों का घोल बना लें। इसे ज्यादा पतला ना करें और सरसों के तेल में पकौड़े बनाकर तैयार कर लें।