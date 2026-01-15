सर्दियों में सिर्फ 10 मिनट में तैयार करें टेस्टी मलाई पराठा, मुंह में घुल जाएगा स्वाद

संक्षेप: Malai Parantha Recipe : इस पराठे को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसका स्वाद किसी भी फाइव-स्टार पकवान से कहीं ऊपर होता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और क्रिस्पी मलाई पराठा।

अगर आपने भी बचपन में चोरी-चोरी दूध के पतीले से मलाई निकालकर खाई है तो यह मलाई पराठा रेसिपी आपको ना सिर्फ बेहद पसंद आने वाली है बल्कि बीते दिनों की याद भी ताजा कर देगी। मलाई पराठा एक शाही डिश है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को हर उम्र में बेहद पसंद होती है। मलाई की मखमली बनावट और पराठे की कुरकुरी परत का कॉम्बो मुंह में जाते ही घुल जाता है। इस पराठे को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसका स्वाद किसी भी फाइव-स्टार पकवान से कहीं ऊपर होता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और क्रिस्पी मलाई पराठा।

मलाई पराठा बनाने के लिए सामग्री -2 कप गेहूं का आटा

-1/2 कप गाढ़ी फ्रेश मलाई

-2 चम्मच चीनी

-1/4 चम्मच इलायची पाउडर

-2 चम्मच बारीक कटे मेवे (बादाम, पिस्ता)

-घी या तेल पराठा सेंकने के लिए

-चुटकी भर नमक

मलाई पराठा बनाने का तरीका मलाई पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पराठे का आटा गूंथकर तैयार कर लें। इसके लिए एक बर्तन में आटा, एक चुटकी नमक और थोड़ा सा घी डालकर पानी की मदद से एक नरम आटा गूंथकर 15 मिनट रेस्ट करने के लिए ढककर छोड़ दें।

मलाई की स्टफिंग पराठे में भरने के लिए मलाई की स्टफिंग तैयार करें। इसके लिए एक कटोरी में ठंडी और गाढ़ी मलाई लेकर उसमें चीनी, इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे मिलाएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि पराठा बनाने के लिए फ्रेश ठंडी मलाई का ही चुनाव करें। वरना मलाई जल्दी पिघलकर पराठा खराब कर देती है।

पराठा बेलें आटे की मीडियम साइज की लोई लेकर उसे पूरी की तरह बेल लें। इसके बीच में 2 चम्मच मलाई का मिश्रण रखते हुए किनारों को उठाकर धीरे-धीरे बंद करें। ठीक उसी तरह जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं। अब सूखा आटा लगाते हुए हल्के हाथों से पराठा बेलें ताकि मलाई बेलते समय फटकर बाहर न आ जाए।

पराठा सेकें अब तवे को मीडियम आंच पर गर्म करके उसपर बेला हुआ पराठा डालकर एक तरफ से हल्का सिकने पर पलट दें। इसके बाद पराठे के दोनों तरफ घी या मक्खन लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा और क्रिस्पी होने तक सेंक लें।