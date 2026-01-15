Hindustan Hindi News
सर्दियों में सिर्फ 10 मिनट में तैयार करें टेस्टी मलाई पराठा, मुंह में घुल जाएगा स्वाद

सर्दियों में सिर्फ 10 मिनट में तैयार करें टेस्टी मलाई पराठा, मुंह में घुल जाएगा स्वाद

संक्षेप:

Malai Parantha Recipe : इस पराठे को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसका स्वाद किसी भी फाइव-स्टार पकवान से कहीं ऊपर होता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और क्रिस्पी मलाई पराठा।

Jan 15, 2026 03:56 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
अगर आपने भी बचपन में चोरी-चोरी दूध के पतीले से मलाई निकालकर खाई है तो यह मलाई पराठा रेसिपी आपको ना सिर्फ बेहद पसंद आने वाली है बल्कि बीते दिनों की याद भी ताजा कर देगी। मलाई पराठा एक शाही डिश है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को हर उम्र में बेहद पसंद होती है। मलाई की मखमली बनावट और पराठे की कुरकुरी परत का कॉम्बो मुंह में जाते ही घुल जाता है। इस पराठे को पसंद करने वाले लोगों के लिए इसका स्वाद किसी भी फाइव-स्टार पकवान से कहीं ऊपर होता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और क्रिस्पी मलाई पराठा।

मलाई पराठा बनाने के लिए सामग्री

-2 कप गेहूं का आटा

-1/2 कप गाढ़ी फ्रेश मलाई

-2 चम्मच चीनी

-1/4 चम्मच इलायची पाउडर

-2 चम्मच बारीक कटे मेवे (बादाम, पिस्ता)

-घी या तेल पराठा सेंकने के लिए

-चुटकी भर नमक

मलाई पराठा बनाने का तरीका

मलाई पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पराठे का आटा गूंथकर तैयार कर लें। इसके लिए एक बर्तन में आटा, एक चुटकी नमक और थोड़ा सा घी डालकर पानी की मदद से एक नरम आटा गूंथकर 15 मिनट रेस्ट करने के लिए ढककर छोड़ दें।

मलाई की स्टफिंग

पराठे में भरने के लिए मलाई की स्टफिंग तैयार करें। इसके लिए एक कटोरी में ठंडी और गाढ़ी मलाई लेकर उसमें चीनी, इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे मिलाएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि पराठा बनाने के लिए फ्रेश ठंडी मलाई का ही चुनाव करें। वरना मलाई जल्दी पिघलकर पराठा खराब कर देती है।

पराठा बेलें

आटे की मीडियम साइज की लोई लेकर उसे पूरी की तरह बेल लें। इसके बीच में 2 चम्मच मलाई का मिश्रण रखते हुए किनारों को उठाकर धीरे-धीरे बंद करें। ठीक उसी तरह जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं। अब सूखा आटा लगाते हुए हल्के हाथों से पराठा बेलें ताकि मलाई बेलते समय फटकर बाहर न आ जाए।

पराठा सेकें

अब तवे को मीडियम आंच पर गर्म करके उसपर बेला हुआ पराठा डालकर एक तरफ से हल्का सिकने पर पलट दें। इसके बाद पराठे के दोनों तरफ घी या मक्खन लगाकर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा और क्रिस्पी होने तक सेंक लें।

परोसने का तरीका

मलाई पराठा खाने में इतना टेस्टी होता है कि इसके साथ किसी अन्य सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसे गरमा-गरम चाय के साथ या फिर बच्चों को टिफिन में जैम के साथ दे सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
