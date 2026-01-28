सर्दियों में बेहद स्वाद लगती हैं गरमा-गरम दूध-जलेबी, नोट करें हलवाई वाली इंस्टेंट क्रिस्पी रेसिपी
सर्दियों की शाम गरमा-गरम दूध के साथ कुरकुरी रसीली जलेबी खाने के लिए मिल जाए तो लगता है दिन खास बन गया हो। चाशनी से लबालब भरी जलेबी सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि हम भारतीयों के लिए एक 'इमोशन' है। हालांकि लोगों को अक्सर लगता है कि हलवाई जैसी रसीली जलेबी घर पर बनाना नामुमकिन है, लेकिन यकीन मानिए, घर पर हलवाई जैसी कुरकुरी और रसीली जलेबी बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस आपको सही माप और कुछ छोटी-छोटी टिप्स की जरूरत होती है। अगर आप भी घर बैठे हलवाई स्टाइल क्रिस्पी रसीली जलेबी बनाकर खाना चाहते हैं तो ये इंस्टेंट जलेबी रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है।
कुरकुरी जलेबी बनाने के लिए सामग्री
-1 कप मैदा
-1/4 कप दही (हल्का खट्टा)
-1 बड़ा चम्मच घी
-1 छोटा चम्मच ईनो या बेकिंग पाउडरचीनी
-1.5 कप पानी (चाशनी बनाने के लिए)
-केसर/इलायची पाउडर स्वादानुसार
-तेल या घी तलने के लिए
कुरकुरी जलेबी बनाने का तरीका
हलवाई जैसी कुरकुरी जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार कर लें। इसके लिए सबसे पहले एक पैन को मीडियम आंच पर रखकर उसमें चीनी और पानी डालकर तब तक पकाएं जब तक उससे आधी तार वाली चाशनी बनकर तैयार न हो जाए। इस बात का ध्यान रखें कि चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए लेकिन तार पूरी तरह नहीं बनने चाहिए। इसमें इलायची पाउडर और केसर (या चुटकी भर फूड कलर) डाल दें। चाशनी को गुनगुना रहने दें। इसके बाद एक बर्तन में मैदा, घी और दही मिलाकर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल तैयार करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि घोल में गुठलियां न रहें।
जलेबी के खमीर के लिए (सीक्रेट स्टेप)
जब आप जलेबी तलने के लिए बिल्कुल तैयार हों, तब घोल में ईनो डालकर धीरे से मिलाएं। इस टिप को फॉलो करने से जलेबियां फूलेंगी और कुरकुरी भी बनेंगी। अब जलेबी के बैटर को एक सॉस बोतल या दूध की थैली में कोन के आकार में भर लें। अब एक चपटी कड़ाही में घी या तेल गरम करके आंच को मीडियम ही रखें। अब हाथ को गोल घुमाते हुए जलेबी का आकार दें और अंत में बीच में लॉक कर दें। जलेबी को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई करें।
चाशनी में डुबोएं
फ्राई की हुई जलेबी को तेल से निकालते ही तुरंत गुनगुनी चाशनी में डाल दें। जलेबी को चाशनी में सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए डुबोकर रखें, फिर बाहर निकाल लें।
जलेबी का स्वाद बढ़ाएंगे ये टिप्स
-चाशनी न तो बहुत ठंडी होनी चाहिए और न ही उबलती हुई। गुनगुनी चाशनी जलेबी के अंदर तक पहुंचती है।
-जलेबी तलने के लिए तेल बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर जलेबी जल सकती है।
-अगर आप जलेबी को कुरकुरी बनाना चाहे हैं तो मैदे में 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा या अरारोट मिला सकते हैं।
