सर्दियों में गर्माहट ही नहीं एनर्जी भी बनाए रखता है अंडा पराठा, नोट करें ढाबा स्टाइल एग पराठा रेसिपी

संक्षेप:

Egg Paratha Recipe : प्रोटीन से भरपूर यह टेस्टी रेसिपी ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। बच्चों को तो यह रेसिपी खासतौर पर बहुत पसंद आती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी अंडा पराठा।

Jan 07, 2026 02:49 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों की सुबह मन अकसर कुछ ऐसा खाने का करता है, जो टेस्टी होने के साथ आपके शरीर की गर्माहट को भी बनाए रखें। ऐसी ही विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी है अंडा पराठा। करारे, सुनहरे एग पराठे की परतों के बीच जब मसालों से लिपटे अंडे का मेल होता है, तो वह न केवल जायके को बढ़ाता है बल्कि सर्दी के आलस को भी मिनटों में दूर कर देता है। आप अंडा पराठा का मजा तीखी हरी चटनी और गरमा-गरम चाय की चुस्कियों के साथ ले सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर यह टेस्टी रेसिपी ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। बच्चों को तो यह रेसिपी खासतौर पर बहुत पसंद आती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी अंडा पराठा।

अंडा पराठा बनाने के लिए सामग्री

आटे के लिए-

-1 कप गेहूं का आटा

-नमक स्वादानुसार

-1 छोटा चम्मच तेल

-पानी (आटा गूंथने के लिए)

egg paratha recipe
अंडे के मिश्रण के लिए (प्रति पराठा 1-2 अंडे)

-2 अंडे

-1 बारीक कटा हुआ छोटा प्याज

-1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

-नमक स्वादानुसार

-1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-गरम मसाला (ऑप्शनल)

-घी या तेल (सेंकने के लिए)

अंडा पराठा बनाने की विधि

अंडा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पराठे का आटा गूंथकर तैयार करें। इसके लिए एक बाउल में आटा, नमक और तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथकर 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख दें। अब पराठे के लिए एग मिश्रण तैयार करने के लिए एक बाउल में अंडे फोड़कर अच्छी तरह फेंट लें। इसके बाद इसमें कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और मसाले डालकर अच्छी तरह सभी चीजों को अच्छी तरह मिला दें।

पराठा बेलें- आटे की लोई तोड़कर उससे गोल पराठा बेल लें। तवा गर्म करके उसमें पराठा डालकर दोनों तरफ हल्के ब्राउन स्पॉट आने तक सेक लें। अब पराठे पर एग मिश्रण डालकर फैला दें। अगर लेयर्ड स्टाइल पराठा चाहिए तो पराठे को मोड़कर या रोल करके अंडा डालें। दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें ताकि अंडा अच्छी तरह पक जाए। पराठे को घी या तेल लगाकर क्रिस्पी बनाएं। आपका टेस्टी और हेल्दी अंडा पराठा बनकर तैयार है। आप इसे गरमा-गरम दही, अचार, चटनी या टमाटर केचअप के साथ परोसें।

