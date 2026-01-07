सर्दियों में गर्माहट ही नहीं एनर्जी भी बनाए रखता है अंडा पराठा, नोट करें ढाबा स्टाइल एग पराठा रेसिपी

संक्षेप: Egg Paratha Recipe : प्रोटीन से भरपूर यह टेस्टी रेसिपी ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। बच्चों को तो यह रेसिपी खासतौर पर बहुत पसंद आती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी अंडा पराठा।

सर्दियों की सुबह मन अकसर कुछ ऐसा खाने का करता है, जो टेस्टी होने के साथ आपके शरीर की गर्माहट को भी बनाए रखें। ऐसी ही विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी है अंडा पराठा। करारे, सुनहरे एग पराठे की परतों के बीच जब मसालों से लिपटे अंडे का मेल होता है, तो वह न केवल जायके को बढ़ाता है बल्कि सर्दी के आलस को भी मिनटों में दूर कर देता है। आप अंडा पराठा का मजा तीखी हरी चटनी और गरमा-गरम चाय की चुस्कियों के साथ ले सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर यह टेस्टी रेसिपी ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर के लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है। बच्चों को तो यह रेसिपी खासतौर पर बहुत पसंद आती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी अंडा पराठा।

अंडा पराठा बनाने के लिए सामग्री आटे के लिए- -1 कप गेहूं का आटा

-नमक स्वादानुसार

-1 छोटा चम्मच तेल

-पानी (आटा गूंथने के लिए)

अंडे के मिश्रण के लिए (प्रति पराठा 1-2 अंडे) -2 अंडे

-1 बारीक कटा हुआ छोटा प्याज

-1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-2 बड़े चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

-नमक स्वादानुसार

-1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-गरम मसाला (ऑप्शनल)

-घी या तेल (सेंकने के लिए)

अंडा पराठा बनाने की विधि अंडा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पराठे का आटा गूंथकर तैयार करें। इसके लिए एक बाउल में आटा, नमक और तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद आटे में थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथकर 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए रख दें। अब पराठे के लिए एग मिश्रण तैयार करने के लिए एक बाउल में अंडे फोड़कर अच्छी तरह फेंट लें। इसके बाद इसमें कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक और मसाले डालकर अच्छी तरह सभी चीजों को अच्छी तरह मिला दें।