हेल्थ भी, स्वाद भी! इस विंटर ट्राई करें ये टेस्टी शकरकंद पराठा रेसिपी

संक्षेप: Sweet Potato Paratha Recipe : ठंड के मौसम में एक और ऐसी सब्जी है, जिसकी चाट ही नहीं बल्कि पराठा भी बेहद हेल्दी और टेस्टी होता है। जी हां, इस विंटर स्पेशल पराठे का नाम है शकरकंद का पराठा।

Shakarkand Paratha Recipe : सर्दियों के मौसम में गरमा-गरम और पौष्टिक पराठे खाना हर किसी को पसंद होता है। इस मौसम में लोग सुबह के नाश्ते में खासतौर पर आलू, मेथी, गोभी, मूली जैसी सब्जियों से बने पराठे शामिल करना पसंद करते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में एक और ऐसी सब्जी है, जिसकी चाट ही नहीं बल्कि पराठा भी बेहद हेल्दी और टेस्टी होता है। जी हां, इस विंटर स्पेशल पराठे का नाम है शकरकंद का पराठा।

शकरकंद पराठा बनाने के लिए सामग्री -2 मीडियम साइज के शकरकंद

-लगभग 2 कप गेहूं का आटा

-1 छोटी हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

-½ छोटा चम्मच कसा हुआ अदरक

-2 बड़े चम्मच पनीर

-½ छोटा चम्मच जीरा

-½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-½ छोटा चम्मच गरम मसाला

-स्वादानुसार नमक

-आवश्यकतानुसार पानी

-पराठा सेंकने के लिए घी

शकरकंद पराठा बनाने का तरीका शकरकंद पराठा बनाने के लिए सबसे पहले, शकरकंद को अच्छी तरह धोकर अच्छी तरह पकने तक उबाल लें। उबले हुए शकरकंद को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें। शकरकंद के ठंडा होने पर उसका छिलका उतारकर अच्छी तरह मैश कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कोई गांठ न रह जाए। अब एक बड़ा बर्तन लेकर उसमें मैश किए हुए शकरकंद, गेहूं का आटा, नमक, जीरा, कसा हुआ अदरक, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और मसला हुआ पनीर डालें। सभी सामग्री को धीरे-धीरे अच्छी तरह मिलाते हुए अपनी उंगलियों से आटे को गूंथना शुरू करें। अगर आटा सूखा लगे तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हल्के हाथों से गूंथें। इस बात का खास ख्याल रखें कि गूंथा हुआ आटा नरम और चिकना होना चाहिए। अगर आटा ज्यादा चिपक रहा हो तो थोड़ा और आटा छिड़क दें। आटा गूंथने के बाद, उसे ढककर लगभग 10 मिनट के लिए रख दें।

तय समय बाद आटे को बराबर भागों में बांटते हुए उसकी लोई बनाकर हल्का सा सूखा आटा छिड़कें। हर लोई को हल्का सा चपटा करके बेलकर गोल पराठा बना लें। ज्यादा जोर से न दबाएं। आटा सामान्य से नरम है, इसलिए हल्के हाथों से बेलना सबसे अच्छा रहेगा।