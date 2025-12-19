ठंड के मौसम में कुछ हल्का, हेल्दी और टेस्टी चाहिए? ट्राय करें पालक खांडवी

संक्षेप: Winter Special Recipe: सर्दियों में हरी सब्ज़ियां सेहत के लिए वरदान होती हैं। पालक खांडवी एक ऐसा विंटर स्पेशल स्नैक है, जो स्वाद के साथ पोषण भी देता है और हल्का होने के कारण आसानी से पच जाता है।

सर्दियों का मौसम हरी सब्जियों का खजाना लेकर आता है और पालक इस मौसम की सबसे पौष्टिक सब्जियों में से एक मानी जाती है। आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर पालक ना सिर्फ शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, बल्कि इम्युनिटी भी मजबूत करता है। ऐसे में अगर रोजाना वही सब्जी या साग खाने से मन भर गया है, तो पालक से बनी पालक खांडवी एक बेहतरीन और हेल्दी विकल्प हो सकता है।

पारंपरिक गुजराती खांडवी को पालक के साथ ट्विस्ट देकर यह रेसिपी स्वाद और सेहत दोनों का संतुलन बनाती है। यह डिश हल्की होने के साथ-साथ पचने में आसान होती है जिससे सर्दियों में पेट पर भी भारी नहीं पड़ती।

खास बात यह है कि पालक खांडवी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है और इसे शाम के स्नैक, पार्टी स्टार्टर या हल्के डिनर ऑप्शन के रूप में भी सर्व किया जा सकता है। अगर आप सर्दियों में कुछ नया, पौष्टिक और स्वादिष्ट ट्राय करना चाहते हैं, तो पालक खांडवी आपकी किचन लिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए।

खांडवी को सही टेक्सचर में बनाना थोड़ा ध्यान मांगता है, लेकिन सही स्टेप्स फॉलो करने पर यह आसानी से घर पर बनाई जा सकती है। यहां जानें सिंपल रेसिपी-

सामग्री: 1 कप बेसन, ½ कप दही, 1 कप पालक की प्यूरी, 2 कप पानी, नमक स्वादानुसार, ½ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अदरक-हरी मिर्च पेस्ट

तड़के के लिए: 1 चम्मच तेल, ½ चम्मच राई, 1 चम्मच तिल, 6–8 करी पत्ते, हरा धनिया, नारियल (गार्निश के लिए)

विधि: