सर्दियों में चाय के साथ खूब टेस्टी लगते हैं प्याज के ब्रेड पकौड़े, छुट्टी वाले दिन ट्राई करें ये रेसिपी!

सर्दियों में गरमा-गरम चाय के साथ कुछ टेस्टी सा खाने की क्रेविंग तो होती ही है। अब हर बार वही स्टफ्ड पराठे, पकौड़े खा कर घरवाले बोर हो गए हैं तो इस बार आप कुछ नया ट्राई कर सकती हैं। हम बात कर रहे हैं प्याज वाले ब्रेड पकौड़े की, जो खाने में ब्रेड पकौड़े जैसा भी लगता है और प्याज के पकौड़ों का भी स्वाद मिल जाता है। ये प्याज के ब्रेड पकौड़े खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं और बनाने में भी सिंपल होते हैं। आप छुट्टी वाले दिन सुबह नाश्ते में इन्हें बना सकती हैं, हरी चटनी या चाय के साथ पूरी फैमिली इन्हें काफी एंजॉय करेगी। इंस्टाग्राम पर वृत्ता साहनी ने प्याज के ब्रेड पकौड़े की फुल रेसिपी शेयर की है, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। चलिए जानते हैं।