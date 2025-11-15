सर्दियों की स्पेशल रेसिपी: मूली की चटनी, स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बो

सर्दियों में घर-घर ताजी मूली आसानी से मिल जाती है और इसी कारण इन दिनों मूली की चटनी एक बार फिर चर्चाओं में है। पारंपरिक भारतीय रेसिपी होने के बावजूद यह काफी हल्की, स्वादिष्ट और पाचक मानी जाती है। लोग इसे पराठों, इडली, दाल-चावल और स्नैक्स के साथ भी खूब पसंद कर रहे हैं। इसका ताजा, तीखा और हल्का-सा खट्टा स्वाद हर भोजन में नया ट्विस्ट जोड़ देता है। यह चटनी स्वाद और स्वास्थ्य का शानदार मेल है- तेजी से बनती है, सामग्री घर में उपलब्ध रहती है और हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।