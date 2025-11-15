Hindustan Hindi News
सर्दियों की स्पेशल रेसिपी: मूली की चटनी, स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बो

संक्षेप: मूली सर्दियों की सबसे पौष्टिक सब्ज़ियों में से एक मानी जाती है और इसकी बनी चटनी ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाती है। यहां जानें इसकी झटपट रेसिपी-

Sat, 15 Nov 2025 03:39 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों में घर-घर ताजी मूली आसानी से मिल जाती है और इसी कारण इन दिनों मूली की चटनी एक बार फिर चर्चाओं में है। पारंपरिक भारतीय रेसिपी होने के बावजूद यह काफी हल्की, स्वादिष्ट और पाचक मानी जाती है। लोग इसे पराठों, इडली, दाल-चावल और स्नैक्स के साथ भी खूब पसंद कर रहे हैं। इसका ताजा, तीखा और हल्का-सा खट्टा स्वाद हर भोजन में नया ट्विस्ट जोड़ देता है। यह चटनी स्वाद और स्वास्थ्य का शानदार मेल है- तेजी से बनती है, सामग्री घर में उपलब्ध रहती है और हर उम्र के लोगों को पसंद आती है।

आवश्यक सामग्री: 1 कप कद्दूकस की हुई मूली, ½ कप मूली के पत्ते (वैकल्पिक), 1–2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, ½ कप ताजा हरा धनिया, 1–2 चम्मच नींबू रस, 1 चम्मच जीरा, 1–2 चम्मच दही (वैकल्पिक, स्वाद बढ़ाने के लिए), नमक स्वादानुसार

कैसे बनती है मूली की चटनी?

  • सबसे पहले मूली को कद्दूकस कर लें और इसका अतिरिक्त पानी हल्के हाथ से निचोड़ लें।
  • अब मिक्सर जार में मूली, मूली के पत्ते, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया डालें।
  • इसमें जीरा, नमक और नींबू रस मिलाएं। चाहें तो दही भी डाल सकते हैं।
  • सभी चीजों को दरदरा या स्मूद, अपनी पसंद के अनुसार पीस लें।
  • तैयार चटनी को एक बाउल में निकालें और 10 मिनट तक सेट होने दें ताकि फ्लेवर अच्छी तरह मिल जाए।

क्यों है यह चटनी सेहत के लिए फायदेमंद?

  • मूली फाइबर से भरपूर होती है जो पाचन सुधारती है।
  • इसमें मौजूद विटामिन-C इम्यूनिटी बढ़ाता है।
  • मूली के पत्तों में आयरन और कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है।
  • दही मिलाने पर यह गट-फ्रेंडली बन जाती है।

सर्दियों के लिए परफेक्ट क्यों?

सर्दियों में मूली की तासीर हल्की गर्म मानी जाती है और इसकी चटनी पाचन को सक्रिय रखती है। कच्ची मूली का सेवन ना पसंद करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।

