चाय के साथ परफेक्ट स्नैक ढूंढ रहे हैं, तो मेथी की खस्ता मठरी से बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। गेहूं के आटे से बनने वाली ये मठरी खाने में टेस्टी भी है और काफी हेल्दी भी। इसे आप एक बार में बनाकर रख सकते हैं और महीनों स्टोर कर के एंजॉय कर सकते हैं।

सर्दियों में गरमा-गरम चाय के साथ कुछ कुरकुरा और टेस्टी खाने की क्रेविंग होती है। ऐसे में बाजार के नमकीन, बिस्किट खाने से अच्छा है कि घर पर ही आप मठरी बनाकर रख लें। चूंकि सर्दियों में हरी मेथी भी खूब आने लगती है, ऐसे में आप मेथी वाली खस्ता मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये काफी हेल्दी भी होती हैं और इनका कुरकुरा स्वाद भी हर किसी को पसंद आता है। एक बार अगर आप ये मठरी बनाकर रख लेंगे, तो महीनेभर तक स्टोर कर के रख सकते हैं। शाम की हल्की भूख हो या स्नैक्स में कुछ बढ़िया खाने का दिल करे, ये खस्ता परतदार मेथी की मठरी एक परफेक्ट ऑप्शन हैं। यहां हम आपके साथ डिटेल्ड रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसे फॉलो कर के आप पहली ही बार में बिल्कुल परफेक्ट मठरी बना सकते हैं।

मेथी की खस्ता मठरी बनाने के लिए सामग्री मेथी की खस्ता और परतदार मठरी बनाने के लिए आपको जिन सामग्रियों की जरूरत होगी वो हैं- बारीक कटी हुई हरी मेथी और हरा धनिया (आधा कप), गेहूं का आटा (डेढ़ कप), लाल मिर्च पाउडर (1 चम्मच), हल्दी पाउडर (आधा चम्मच), जीरा (1 चम्मच), काली मिर्च पाउडर (आधा चम्मच), नमक (1 चम्मच), तिल (1 चम्मच), अजवाइन (आधा चम्मच), तेल (2 चम्मच), पिघला हुआ घी (3 चम्मच), मैदा (2 चम्मच), तलने के लिए तेल।

इस तरह बनाएं मेथी की खस्ता परतदार मठरी स्टेप 1- मेथी और धनिया पत्ता तैयार करें सबसे पहले हरी मेथी और धनिया पत्ता को अच्छी तरह धो लें, फिर इन्हें निचोड़कर सारा पानी निकाल दें। इसके बाद इन्हें बारीक काट लें और पैन में कुछ देर के लिए भून लें, ताकि इनका सारा एकस्ट्रा पानी सूख जाए।

स्टेप 2- मठरी का आटा लगाकर तैयार करें एक परात में गेहूं का आटा लें। इसमें मेथी और धनिया पत्ता एड करें। साथ में कुछ मसाले जैसे- लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साबुत जीरा, काली मिर्च पाउडर और नमक। मठरी के आटे में थोड़े से सफेद तिल और हाथों से मसलकर अजवाइन भी एड कर सकते हैं। इसके बाद दो चम्मच तेल का मोयन डालें और आटे को हाथों से मसलें। थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर एक सख्त सा आटा गूंथ लें और इसे लगभग आधा घंटे के लिए रेस्ट करने छोड़ दें।

स्टेप 3- परतदार मठरी के लिए साटा बनाएं एक कटोरी में 3 चम्मच पिघला हुआ देसी घी लें और उसमें दो चम्मच मैदा मिला दें। इन्हें आपस में अच्छी तरह मिक्स करें, साटा बनकर तैयार है। ये परतदार मठरी बनाने में काम आता है।

टिप- अगर आप पूरी तरह मैदा को अवॉइड करना चाहते हैं, तो साटा बनाने में भी मैदा की जगह गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टेप 4- मठरी को शेप दें आटे की लोई बनाएं और पतली सी रोटी बेल लें। ऐसे ही एक बार में आपको तीन लोई बेल लेनी हैं। अब एक रोटी के ऊपर मैदा और घी वाला साटा लगाएं और ऊपर से एक और परत रख दें। इसके ऊपर भी साटा लगाएं और ऊपर से तीसरी रोटी रख दें।

अब इन्हें बेलन से साथ में बेल लें, ताकि ये आपस में चिपक जाएं। फिर ऊपर से एक बार और साटा लगाएं और इन्हें रोल कर लें। रोल को चाकू की मदद से काट कर पेड़े बना लें। इन्हें हल्के हाथों से दबाएं और बेलकर मठरी की शेप दें। इसी तरह सारी मठरी बनाकर तैयार कर लें।