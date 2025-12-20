सर्दियों में जरूर बनाएं गरमागरम लापसी, सेहत और स्वाद का परफेक्ट मेल
Winter Special Recipe: सर्दियों में शरीर को गर्म और एनर्जेटिक रखने के लिए पारंपरिक देसी मिठाइयों से बेहतर कुछ नहीं। लापसी एक ऐसी ही हेल्दी रेसिपी है जो स्वाद के साथ पोषण भी देती है।
सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी को ज्यादा ऊर्जा, गर्माहट और पोषण की जरूरत होती है। ऐसे में लापसी एक पारंपरिक भारतीय डिश है, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। इसे खासतौर पर ठंड के दिनों में बनाया जाता है क्योंकि यह शरीर को अंदर से गर्म रखती है और लंबे समय तक एनर्जी देती है।
लापसी मुख्य रूप से टूटे हुए गेहूं (दलिया/फाड़ा) से बनाई जाती है, जो फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला घी शरीर को गर्म रखता है और पाचन को मजबूत करता है, जबकि गुड़ या शक्कर तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है।
लापसी बनाने की सामग्री
½ कप टूटे गेहूं (लापसी दालिया), 2–3 टेबलस्पून देसी घी, ½ कप गुड़ या शक्कर, 2 कप पानी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, किशमिश)
बनाने की विधि
- सबसे पहले भारी तले की कढ़ाही या प्रेशर कुकर में देसी घी गरम करें।
- इसमें लापसी डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें।
- लापसी को तब तक भूनें जब तक उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए और खुशबू आने लगे।
- अब इसमें कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश डालें।
- 1–2 मिनट हल्का सा भूनें ताकि ड्राय फ्रूट्स घी में अच्छे से कोट हो जाएं।
- अब सावधानी से 2½ कप पानी डालें, ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर पकाएं।
- अगर कुकर में बना रहे हैं तो 2–3 सीटी आने दें।
- कढ़ाही में बना रहे हैं तो तब तक पकाएं जब तक लापसी नरम ना हो जाए और पानी सूख जाए।
- गैस धीमी करें और अब इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें। अच्छे से चलाएं ताकि गुड़ पूरी तरह पिघल जाए।
- 3–5 मिनट तक पकाएं, जब तक लापसी गाढ़ी और चमकदार ना हो जाए।
- अब इलायची पाउडर डालें और अच्छी तरह मिक्स करें।
- गैस बंद कर दें और 2 मिनट के लिए ढककर रख दें। बाद में थोड़ा घी डालकर गरमा-गरम परोसें।
टिप्स
- चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करने से लापसी ज्यादा हेल्दी बनती है।
- चाहें तो इसमें दूध मिलाकर क्रीमी टेक्सचर भी पा सकते हैं।
