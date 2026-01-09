भूल जाएंगे पुरानी सारी रेसिपी, जब चखेंगे मसालेदार चिकन आमलेट का स्वाद

संक्षेप: Chicken Masala Omelette Recipe : इस तरह बनाए गए आमलेट में जूसी चिकन के टुकड़े और चटपटे मसालों का मेल होता है, जो महज एक नाश्ता नहीं बल्कि खाने वाले के लिए एक 'सुकून' बन जाता है।

Chicken Masala Omelette Recipe : ठंड के मौसम में गरमा-गरम पराठों के साथ परोसा गया आमलेट, ना सिर्फ स्वाद का ख्याल रखता है बल्कि आपकी भूख को भी बढ़ा देता है। ज्यादातर लोगों का आमलेट बनाने का तरीका एक जैसा ही होता है। लेकिन आप अगर एक ही तरह के स्वाद वाले आमलेट को खाकर बोर हो चुके हैं तो स्वाद में थोड़ा ट्विस्ट देकर ट्राई करें चिकन मसाला आमलेट। इस तरह बनाए गए आमलेट में जूसी चिकन के टुकड़े और चटपटे मसालों का मेल होता है, जो महज एक नाश्ता नहीं बल्कि खाने वाले के लिए एक 'सुकून' बन जाता है। प्रोटीन से भरपूर यह रेसिपी सर्दियों में शरीर को गर्माहट देने के साथ स्वाद को एक अलग लेवल पर ले जाती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी चिकन मसाला आमलेट।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चिकन मसाला आमलेट बनाने के लिए सामग्री -3-4 अंडे

-1 कप उबला हुआ श्रेडेड चिकन

-1 मीडियम साइज बारीक कटा प्याज

-2-3 हरी मिर्च (स्वाद अनुसार)

-1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

-लाल मिर्च

-हल्दी

-गरम मसाला

-काली मिर्च

-मक्खन या देसी घी तलने के लिए

-मुट्ठी भर हरा धनिया गार्निश करने के लिए

चिकन मसाला आमलेट बनाने का तरीका चिकन मसाला आमलेट बनाने के लिए सबसे पहले चिकन तैयार करें। इसके लिए एक पैन में थोड़ा मक्खन गरम करके उसमें अदरक-लहसुन पेस्ट और बारीक कटा प्याज भूनें। अब उबला हुआ चिकन और थोड़े सूखे मसाले डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। इसके बाद एक बर्तन में अंडे तोड़कर उसमें नमक, काली मिर्च और खूब सारा हरा धनिया डालकर अच्छी तरह फेंट लें। इसके बाद तवे पर घी डालकर फेंटा हुआ अंडा फैलाएं। जब अंडा हल्का पकने लगे, तो तैयार चिकन की फिलिंग बीच में रखें। इसके बाद आमलेट को फोल्ड करके दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेकें।