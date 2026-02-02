Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीwinter special know how to make restaurant style rich creamy tomato soup recipe in hindi
ठंड में स्वाद के साथ लें सेहत की चुस्की, बनाएं रेस्त्रां स्टाइल 'क्रीमी टोमैटो सूप' रेसिपी

ठंड में स्वाद के साथ लें सेहत की चुस्की, बनाएं रेस्त्रां स्टाइल 'क्रीमी टोमैटो सूप' रेसिपी

संक्षेप:

Tomato Soup Recipe : अगर आप भी स्वाद को दुरुस्त करते हुए इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो झटपट इस रेस्त्रां स्टाइल टमाटर के सूप की रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी टमाटर का सूप।

Feb 02, 2026 08:56 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों की सुबह हो या शाम, ठिठुरन भरी सर्दी में हाथों में पकड़ा हुआ गरमा-गरम टमाटर के सूप का प्याला सुकून की परिभाषा बन ही जाता है। टमाटर की सूप केवल एक डिश नहीं, बल्कि मखमली बनावट, चटपटे स्वाद और सेहत का एक ऐसा संगम है, जो ठंड से बचाकर शरीर में गर्माहट भर देता है। तो अगर आप भी स्वाद को दुरुस्त करते हुए इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो झटपट इस रेस्त्रां स्टाइल टमाटर के सूप की रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी टमाटर का सूप।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:रेस्त्रां जैसे खिले-खिले जीरा राइस के लिए शेफ प्रतीक ने शेयर किए किचन टिप्स

रेस्त्रां स्टाइल टमाटर का सूप बनाने के लिए सामग्री

-6 बड़े पके हुए लाल टमाटर

-1 छोटा प्याज (बारीक कटा हुआ)

-3-4 लहसुन कलियां (कुचली हुई)

-1 इंच अदरक का टुकड़ा

-1 छोटी गाजर

-1 बड़ा चम्मच मक्खन

-1 तेजपत्ता

-½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

-नमक स्वादानुसार

-1 छोटा चम्मच चीनी (खटास बैलेंस करने के लिए)

-फ्रेश क्रीम गार्निश करने के लिए

रेस्त्रां स्टाइल टमाटर का सूप बनाने का तरीका

रेस्त्रां स्टाइल टमाटर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले सूप का तड़का तैयार कर लें। इसके लिए एक कुकर में मक्खन गरम करके उसमें तेजपत्ता, लहसुन और अदरक डालकर हल्का सा भूनें। अब कटा हुआ प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक भूनें। इसके बाद टमाटर और गाजर डालकर 2 मिनट तक चलाएं। अब कुकर में 2 कप पानी और थोड़ा सा नमक डालकर कुकर का ढक्कन बंद करके 2 सीटी आने तक पकाएं।

ब्लेंड करें- जब मिश्रण ठंडा हो जाए, तो तेजपत्ता निकालकर बाकी मिश्रण को मिक्सर में पीसकर एक स्मूथ प्यूरी बना लें। इसके बाद एक बड़ी छलनी की मदद से प्यूरी को छानकर टमाटर के बीज और छिलके अलग कर लें। ऐसा करने से आपको एक मखमली सूप पीने के लिए मिलेगा। इसके बाद छानी हुई प्यूरी को वापस गैस पर रखकर इसमें काली मिर्च, चीनी और अगर जरूरत लगे तो थोड़ा और पानी डालकर 5 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। आपका टेस्टी टमाटर का सूप बनकर तैयार हो चुका है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।