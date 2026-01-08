कड़ाके की ठंड में मुंह में घुल जाएगा गर्मा-गरम सॉफ्ट शाही मलाई कोफ्ता, नोट करें होटल वाली रेसिपी

संक्षेप: Shahi Malai Kofta Recipe : अगर आप भी इस कड़कड़ाती ठंड में अपनों के लिए कुछ खास और जायकेदार बनाने की सोच रहे हैं, तो मलाई कोफ्ता की ये होटल स्टाइल रेसिपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है।

सर्दियों की गुलाबी ठंड के बीच मन अगर कुछ गर्मा-गरम और जायकेदार खाने का करने लगे तो सबसे पहला ख्याल शाही मलाई कोफ्ते का आता है। मुंह में घुल जाने वाले पनीर के मुलायम कोफ्ते और काजू-क्रीम से तैयार नवाबी ग्रेवी न सिर्फ शरीर को गर्माहट देती है, बल्कि किसी भी आम शाम को एक शाही जश्न में बदल देती है। अगर आप भी इस कड़कड़ाती ठंड में अपनों के लिए कुछ खास और जायकेदार बनाने की सोच रहे हैं, तो मलाई कोफ्ता की ये होटल स्टाइल रेसिपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। आइए जानते हैं कैसे बनाए जाते हैं शाही मलाई कोफ्ते स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी।

शाही मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सामग्री -250 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर

-2 मीडियम साइज उबले हुए आलू (मैश किए हुए)

-2-3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर या मैदा (बाइंडिंग के लिए)

-बारीक कटे हुए काजू और किशमिश

- 3 बड़े टमाटर की प्यूरी

- 2 बड़े प्याज का पेस्ट

-1/2 कप ताजी मलाई या क्रीम

-10-12 काजू का पेस्ट(भिगोकर पिसे हुए)

-तेजपत्ता

-दालचीनी

-2 इलायची

- 3-4 लौंग

शाही मलाई कोफ्ता बनाने की विधि शाही मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में कद्दूकस किया हुआ पनीर, उबले आलू, थोड़ा सा नमक और कॉर्नफ्लोर मिलाकर एक नरम डो बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद छोटी लोई के बीच में कटे हुए काजू-किशमिश डालकर गोल बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। अब कड़ाही में तेल गरम करके इन कोफ्तों को धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तल लें। इस बात का खास ख्याल रखें कि कोफ्तों को ज्यादा तेज आंच पर फ्राई ना करें। ऐसा करने से वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह सकते हैं।

कोफ्तों की शाही ग्रेवी तैयार करें अब एक दूसरी कड़ाही में 2 चम्मच तेल या घी गरम करके उसमें खड़े मसाले और जीरा डालें। अब प्याज का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। थोड़ी देर सभी चीजों को भूनने के बाद टमाटर की प्यूरी, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और धनिया पाउडर डालकर तब तक पकाएं जब तक मसाला तेल न छोड़ने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट मिलाकर 2 मिनट तक और चलाएं। इसके बाद ग्रेवी में आवश्यकतानुसार पानी (लगभग 1 कप) डालकर उबाल आने दें। आखिर में ग्रेवी में ताजी मलाई, गरम मसाला और हाथों से क्रश की हुई कसूरी मेथी डालें। जिससे ग्रेवी में असली 'शाही' स्वाद आता है।