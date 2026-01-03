आलू-गोभी के पराठों से हो गए हैं बोर? इस बार ट्राई करें क्रिस्पी 'लहसुनी पराठा' का असली देसी स्वाद

Garlic Paratha Recipe : सर्दियों के मौसम में अकसर तला-भुना खाने के क्रेविंग तेज हो जाती है। यही वजह है कि सुबह के नाश्ते में ज्यादातर लोग आलू, मूली, गोभी और मेथी जैसी सब्जियों के पराठे दही के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप अगर वहीं पुराने पराठे खाकर बोर हो चुके हैं और अब अपने टेस्ट बड्स को ट्रीट देने के साथ सेहत को भी अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो ट्राई करें क्रिस्पी गार्लिक पराठा। ठंड के मौसम में पसंद किया जाने वाला यह लहसुन का पराठा सिर्फ एक आम नाश्ता नहीं, बल्कि स्वाद और सेहत का एक ऐसा जबरदस्त मेल है, जो हर बाइट में लहसुन का तीखापन और मक्खन की नरमी छिपाए बैठा होता है। इस पराठे की हर बाइट जुबान को चटखारे और शरीर को भीतर से जरूरी गर्माहट पहुंचाती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और हेल्दी लहसुन के पराठे।