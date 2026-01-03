Hindustan Hindi News
आलू-गोभी के पराठों से हो गए हैं बोर? इस बार ट्राई करें क्रिस्पी 'लहसुनी पराठा' का असली देसी स्वाद

आलू-गोभी के पराठों से हो गए हैं बोर? इस बार ट्राई करें क्रिस्पी 'लहसुनी पराठा' का असली देसी स्वाद

Jan 03, 2026 11:48 pm IST
Garlic Paratha Recipe : सर्दियों के मौसम में अकसर तला-भुना खाने के क्रेविंग तेज हो जाती है। यही वजह है कि सुबह के नाश्ते में ज्यादातर लोग आलू, मूली, गोभी और मेथी जैसी सब्जियों के पराठे दही के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन आप अगर वहीं पुराने पराठे खाकर बोर हो चुके हैं और अब अपने टेस्ट बड्स को ट्रीट देने के साथ सेहत को भी अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो ट्राई करें क्रिस्पी गार्लिक पराठा। ठंड के मौसम में पसंद किया जाने वाला यह लहसुन का पराठा सिर्फ एक आम नाश्ता नहीं, बल्कि स्वाद और सेहत का एक ऐसा जबरदस्त मेल है, जो हर बाइट में लहसुन का तीखापन और मक्खन की नरमी छिपाए बैठा होता है। इस पराठे की हर बाइट जुबान को चटखारे और शरीर को भीतर से जरूरी गर्माहट पहुंचाती है। तो आइए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाए जाते हैं टेस्टी और हेल्दी लहसुन के पराठे।

लहसुन का पराठा बनाने के लिए सामग्री

-2 कप गेहूं का आटा

-10-12 लहसुन की कलियां

-1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

-1/4 कप ताजा हरा कटा धनिया

-1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

-1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

-स्वादानुसार नमक

-पराठा तलने के लिए घी या तेल

लहसुन का पराठा बनाने का तरीका

लहसुन पराठा बनाने के लिए, सबसे पहले कटे हुए लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया, मसाले और नमक को आटे में मिलाकर धीरे-धीरे पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़कर उनसे बेलन की मदद से पराठा बेल लें। अब पराठे को गरम तवे पर डालकर घी लगाते हुए पराठों को सुनहरा भूरा होने तक पकाएं। आपके टेस्टी और ईजी लहसुन के पराठे बनकर तैयार हैं। आप इन गरमागरम पराठों को दही या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं।

मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
