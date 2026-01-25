Hindustan Hindi News
हड्डियों की मजबूती और जोड़ों के दर्द का रामबाण इलाज है मेथी पाक, नोट करें फेमस राजस्थानी रेसिपी

संक्षेप:

Famous Rajasthani Methi Pak Recipe : सर्दियों में मेथी पाक का सेवन जोड़ों के दर्द से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट करने तक में मदद करता है। इतना ही नहीं इसका नियमित सेवन सर्दियों में शरीर की अंदरूनी गर्माहट बनाए रखने का एक रामबाण नुस्खा भी है।

Jan 25, 2026 08:32 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Methi Pak Recipe : सर्दियों में सेहत को दुरुस्त रखने के लिए भारतीय रसोई में कई तरह के ट्रेडिशनल व्यंजन बनाकर तैयार किए जाते हैं। जिसमें कई तरह के लड्डू से लेकर साग तक की रेसिपी शामिल होती है। लेकिन खासतौर पर गुजरात और राजस्थान में बनाई जाने वाली एक ऐसी डिश है, जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है। जी हां, इस डिश का नाम मेथी पाक है। सर्दियों में मेथी पाक का सेवन जोड़ों के दर्द से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट करने तक में मदद करता है। इतना ही नहीं इसका नियमित सेवन सर्दियों में शरीर की अंदरूनी गर्माहट बनाए रखने का एक रामबाण नुस्खा भी है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाया जाता है टेस्टी और हेल्दी मेथी पाक।

मेथी पाक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री

-100 ग्राम मेथी दाना पाउडर (हल्का भुना हुआ)

-200 ग्राम गेहूं का आटा

-300 ग्राम गुड़ (बारीक कटा हुआ)

-300 ग्राम शुद्ध घी

-50 ग्राम गोंद

-1 कप सूखा नारियल (कद्दूकस किया हुआ)

-1/2 कप ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू कटे हुए)

-2 बड़े चम्मच सोंठ पाउडर

-2 बड़े चम्मच खसखस

मेथी पाक बनाने का तरीका

मेथी पाक बनाने के लिए सबसे पहले मेथी की कड़वाहट कम करने के लिए मेथी पाउडर को रात भर दूध में भिगोकर रखें। कई लोग इसे सीधे घी में भूनकर भी तैयार करते हैं। इसके बाद एक भारी तले की कड़ाही में घी गरम करके इसमें गोंद को थोड़ा-थोड़ा डालते हुए फुलाने के बाद निकालकर दरदरा कूट लें। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सुनहरा होने तक भून लें।

आटा और मेथी भूनें- अब कड़ाही में बचे हुए घी में ही गेहूं का आटा डालकर धीमी आंच पर सुनहरा और खुशबूदार होने तक भूनें। आटा भुनने के बाद इसमें मेथी पाउडर डालकर 2-3 मिनट और चलाएं। इसके बाद आटे में सोंठ पाउडर, खसखस, नारियल और भुना हुआ गोंद मिलाकर गैस की आंच बिल्कुल कम या बंद कर दें।

बिना तार वाली गुड़ की चाशनी करें तैयार- अब एक अलग बर्तन में थोड़ा घी और गुड़ डालकर धीमी आंच पर गुड़ को पिघलाएं। इस बात का खास ख्याल रखें कि हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस उसे पूरी तरह पिघला लेना है। अब पिघले हुए गुड़ को तुरंत आटे और मेथी वाले मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिला लें।

सेट करें- अब एक थाली को घी से चिकना करके उसके ऊपर मिश्रण को फैलाकर ऊपर से ड्राई फ्रूट्स छिड़कें और थोड़ा ठंडा होने पर मनचाहे आकार में काट लें। आपका टेस्टी और हेल्दी मेथी पाक बनकर तैयार हो चुका है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
