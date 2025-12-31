Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रेसिपीwinter special know how to make chana saag chutney recipe in hindi chole ke patto ki chutney kyse banaye
भूल जाएंगे हर अचार-सॉस का स्वाद, ट्राई करें दादी-नानी रेसिपी वाली चना साग चटनी

भूल जाएंगे हर अचार-सॉस का स्वाद, ट्राई करें दादी-नानी रेसिपी वाली चना साग चटनी

संक्षेप:

Chana Saag Chutney Recipe : इस चटनी को बनाने के लिए चने के कोमल पत्तों को लहसुन , अदरक और हरी मिर्च की चटख खुशबू के साथ सिलबट्टे पर पीसा जाता है। इस चटनी की खुशबू भूख और स्वाद दोनों बढ़ा देती है।

Dec 31, 2025 07:15 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Chana Saag Chutney Recipe : सर्दियों में मिलने वाला साग ना सिर्फ मुंह का जायका बढ़ाता है बल्कि सेहत को भी कई गजब के फायदे देता है। सरसों, मेथी और पालक के अलावा इस मौसम में चना साग (छोले के पत्तों) की चटनी भी खास तौर पर पसंद की जाती है। बाजरे या मक्के की रोटी के साथ इस चटनी का स्वाद दोगुना हो जाता है। इस चटनी को बनाने के लिए चने के कोमल पत्तों को लहसुन , अदरक और हरी मिर्च की चटख खुशबू के साथ सिलबट्टे पर पीसा जाता है। इस चटनी की खुशबू भूख और स्वाद दोनों बढ़ा देती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है चने के साग की चटनी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:मैदा छोड़िए चावल के आटे से बनाएं टेस्टी आलू समोसा, चाय का स्वाद बढ़ा देगी रेसिपी

चना साग चटनी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री

-1 कप चना साग (सिर्फ कोमल पत्तियां, डंठल हटा दें)

-आधा कप धनिया पत्ती

-3-4 हरी मिर्च

-5-6 कलियां लहसुन

-1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा

-1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

-नमक स्वादानुसार

-1 छोटा चम्मच सरसों का तेल

चना साग चटनी बनाने का तरीका

चना साग चटनी बनाने के लिए सबसे पहले चना साग की कोमल पत्तियों को चुनकर साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें ताकि साग से सारी मिट्टी निकल जाए। इसके बाद साग और धनिया पत्ती को मोटा-मोटा काट लें ताकि पीसने में आसानी हो। अब एक मिक्सी में चना साग, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक के साथ थोड़ा सा पानी (1-2 चम्मच) डालकर साग को दरदरा या बारीक (जैसा आपको पसंद हो) पीस लें। अब साग की चटनी को एक बाउल में निकालकर उसमें नींबू का रस और कच्चा सरसों तेल मिलाएं। सरसों तेल इस चटनी को एक पारंपरिक तीखापन और खुशबू देता है। आपकी टेस्टी चना साग चटनी बनकर तैयार है।

चना साग की चटनी को टेस्टी बनाने के टिप्स

सिलबट्टा- अगर संभव हो तो इसे सिलबट्टे पर पीसें, इससे स्वाद और बनावट बहुत ही लाजवाब आती है।

तड़का- अगर आप इसे और खास बनाना चाहते हैं, तो राई और हींग का तड़का भी लगा सकते हैं।

लहसुन का स्वाद- चना साग के साथ लहसुन का तालमेल बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा रखें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Recipe Corner

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।