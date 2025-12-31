भूल जाएंगे हर अचार-सॉस का स्वाद, ट्राई करें दादी-नानी रेसिपी वाली चना साग चटनी

संक्षेप: Chana Saag Chutney Recipe : इस चटनी को बनाने के लिए चने के कोमल पत्तों को लहसुन , अदरक और हरी मिर्च की चटख खुशबू के साथ सिलबट्टे पर पीसा जाता है। इस चटनी की खुशबू भूख और स्वाद दोनों बढ़ा देती है।

Chana Saag Chutney Recipe : सर्दियों में मिलने वाला साग ना सिर्फ मुंह का जायका बढ़ाता है बल्कि सेहत को भी कई गजब के फायदे देता है। सरसों, मेथी और पालक के अलावा इस मौसम में चना साग (छोले के पत्तों) की चटनी भी खास तौर पर पसंद की जाती है। बाजरे या मक्के की रोटी के साथ इस चटनी का स्वाद दोगुना हो जाता है। इस चटनी को बनाने के लिए चने के कोमल पत्तों को लहसुन , अदरक और हरी मिर्च की चटख खुशबू के साथ सिलबट्टे पर पीसा जाता है। इस चटनी की खुशबू भूख और स्वाद दोनों बढ़ा देती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कैसे बनाई जाती है चने के साग की चटनी।

चना साग चटनी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री -1 कप चना साग (सिर्फ कोमल पत्तियां, डंठल हटा दें)

-आधा कप धनिया पत्ती

-3-4 हरी मिर्च

-5-6 कलियां लहसुन

-1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा

-1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

-नमक स्वादानुसार

-1 छोटा चम्मच सरसों का तेल

चना साग चटनी बनाने का तरीका चना साग चटनी बनाने के लिए सबसे पहले चना साग की कोमल पत्तियों को चुनकर साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें ताकि साग से सारी मिट्टी निकल जाए। इसके बाद साग और धनिया पत्ती को मोटा-मोटा काट लें ताकि पीसने में आसानी हो। अब एक मिक्सी में चना साग, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक के साथ थोड़ा सा पानी (1-2 चम्मच) डालकर साग को दरदरा या बारीक (जैसा आपको पसंद हो) पीस लें। अब साग की चटनी को एक बाउल में निकालकर उसमें नींबू का रस और कच्चा सरसों तेल मिलाएं। सरसों तेल इस चटनी को एक पारंपरिक तीखापन और खुशबू देता है। आपकी टेस्टी चना साग चटनी बनकर तैयार है।

चना साग की चटनी को टेस्टी बनाने के टिप्स सिलबट्टा- अगर संभव हो तो इसे सिलबट्टे पर पीसें, इससे स्वाद और बनावट बहुत ही लाजवाब आती है।

तड़का- अगर आप इसे और खास बनाना चाहते हैं, तो राई और हींग का तड़का भी लगा सकते हैं।