बाजार के जैम को कहें अलविदा, घर पर बनाएं पौष्टिक आंवला-सेब की जैम!

संक्षेप: आंवला-सेब से बना यह हेल्दी जैम स्वाद और सेहत का अनोखा संगम है। बिना केमिकल और प्रिजर्वेटिव के तैयार यह रेसिपी नाश्ते में पोषण बढ़ाती है और बच्चों-बड़ों सभी के लिए एक स्वादिष्ट विकल्प बन जाती है।

सर्दियों के मौसम में बाजार में तरह-तरह के जैम मिलने लगते हैं लेकिन इनमें प्रिजर्वेटिव और अतिरिक्त चीनी की मात्रा अक्सर सेहत के लिए सही नहीं होती। ऐसे में घर पर बना आंवला-एप्पल जैम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। विटामिन C से भरपूर आंवला और फाइबर-रिच सेब का यह मेल स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्राकृतिक सामग्री से तैयार जैम शरीर को पोषण देने के साथ-साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाता है जो खासतौर पर मौसम बदलने के समय बेहद जरूरी है।

आवश्यक सामग्री: 1 कप आंवला– बीज निकालकर कटा हुआ, 1 कप सेब– छिलका हटाकर कद्दूकस या बारीक कटा, 1 से 1¼ कप चीनी/गुड़, ½ कप पानी, 1 छोटी चम्मच नींबू रस, ½ छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चुटकी इलाइची पाउडर (वैकल्पिक)

आंवला-सेब जैम बनाने की विधि आंवला और सेब उबालें- एक पैन में आंवला, सेब और पानी डालकर 10–12 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। जब फल नरम हो जाएं, गैस बंद कर दें। मिश्रण को मैश करें- पके हुए आंवला और सेब को अच्छी तरह मैश करें या हल्का ब्लेंड कर लें। टेक्सचर आपकी पसंद के अनुसार रखें। चीनी/गुड़ मिलाकर पकाएं- अब ब्लेंड किया हुआ मिश्रण वापस पैन में डालें। इसमें चीनी या गुड़ मिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। मिश्रण गाढ़ा होने तक 10–15 मिनट लगातार चलाते रहें। फ्लेवर मिलाएं- अब इसमें नींबू रस, दालचीनी और इलाइची पाउडर डालें। नींबू स्वाद बढ़ाने और जैम को लंबे समय तक टिकाने में मदद करता है। सही कंसिस्टेंसी चेक करें- एक प्लेट पर थोड़ा सा जैम डालें। अगर वह फैल नहीं रहा है तो जैम तैयार है। स्टोर करें- पूरी तरह ठंडा होने पर इसे साफ, सूखे ग्लास जार में भरकर फ्रिज में रखें। यह 2–3 सप्ताह आसानी से चल जाता है।